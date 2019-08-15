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На Волині ремонтуватимуть музичну школу за понад 450 тисяч гривень

На Волині ремонтуватимуть музичну школу за понад 450 тисяч гривень
Капітальний ремонт покрівлі Берестечківської музичної школи на вулиці Надбережній, 12 у місті Берестечко коштуватиме понад 450 тисяч гривень.

Виконавця робіт визначають через відкриті торги, – пише «Волинь.Online».

Організовує аукціон Берестечківська міська рада. Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становила 519,62 тисячі гривень.

Переможцем торгів визнали ПП «Захід-Торг-Буд», яке зголосилося виконати роботи за 458,235 тисячі гривень.


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Теги: Волинь, школа, ремонт, Берестечко
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