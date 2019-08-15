На Волині ремонтуватимуть музичну школу за понад 450 тисяч гривень
Сьогодні, 15:01
Капітальний ремонт покрівлі Берестечківської музичної школи на вулиці Надбережній, 12 у місті Берестечко коштуватиме понад 450 тисяч гривень.
Виконавця робіт визначають через відкриті торги, – пише «Волинь.Online».
Організовує аукціон Берестечківська міська рада. Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становила 519,62 тисячі гривень.
Переможцем торгів визнали ПП «Захід-Торг-Буд», яке зголосилося виконати роботи за 458,235 тисячі гривень.
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Виконавця робіт визначають через відкриті торги, – пише «Волинь.Online».
Організовує аукціон Берестечківська міська рада. Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становила 519,62 тисячі гривень.
Переможцем торгів визнали ПП «Захід-Торг-Буд», яке зголосилося виконати роботи за 458,235 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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