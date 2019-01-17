У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий





Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, – пише



Інцидент трапився у квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку по вулиці Олени Степанівни, 23.



"Отруїлися, ймовірно, чадним газом троє її мешканців. Внаслідок отруєння 1 особа (2002 року народження) загинула на місці події, 2 особи (1980 та 2006 року народження) у стані різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним котлом. У зв'язку з інцидентом подача газу в квартиру була тимчасово припинена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу ввечері, 10 жовтня, у Львові в квартирі одного з будинків в результаті отруєння чадним газом померла людина, ще двох госпіталізували.Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, – пише zik Інцидент трапився у квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку по вулиці Олени Степанівни, 23."Отруїлися, ймовірно, чадним газом троє її мешканців. Внаслідок отруєння 1 особа (2002 року народження) загинула на місці події, 2 особи (1980 та 2006 року народження) у стані різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.За попередньою інформацією квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним котлом. У зв'язку з інцидентом подача газу в квартиру була тимчасово припинена.

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