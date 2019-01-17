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У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий

У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий
У суботу ввечері, 10 жовтня, у Львові в квартирі одного з будинків в результаті отруєння чадним газом померла людина, ще двох госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, – пише zik.

Інцидент трапився у квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку по вулиці Олени Степанівни, 23.

"Отруїлися, ймовірно, чадним газом троє її мешканців. Внаслідок отруєння 1 особа (2002 року народження) загинула на місці події, 2 особи (1980 та 2006 року народження) у стані різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним котлом. У зв'язку з інцидентом подача газу в квартиру була тимчасово припинена.

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Теги: Львів, отруєння, чадний газ, смерть
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