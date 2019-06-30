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У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО

У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
В дворику Палацу культури міста Луцька відбувся мистецький перформанс з нагоди Дня художника.

Про це повідомляє пресслужба Палацу культури міста Луцька.

В дійстві брали участь зразкова театральна студія «БЕШКЕТНИКИ» та музичний гурт «BOOMERANG».

Перформанс видався надзвичайно яскравим, динамічним та барвистим. За допомогою фарб діти та дорослі проявили свій внутрішній світ. В цьому учасникам та гостям сприяла та надихала драйвова музика.

Головна ідея, яка була закладена в організацію заходу – те, що кожен із нас – художник власного життя. І безсумнівно художнє мистецтво робить світ кращим та здатне в прямому і переносному розумінні розфарбувати його.

«Адже наше життя це біле полотно, від кожного з нас залежить, що ми намалюємо на ньому пензликом з палітри уяви, мрій, почуттів, бажань», – пишуть організатори.

У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО




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Теги: бешкетники, Луцьк
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