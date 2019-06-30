У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО

В дворику Палацу культури міста Луцька відбувся мистецький перформанс з нагоди Дня художника.Про це повідомляє пресслужба Палацу культури міста Луцька.В дійстві брали участь зразкова театральна студія «БЕШКЕТНИКИ» та музичний гурт «BOOMERANG».Перформанс видався надзвичайно яскравим, динамічним та барвистим. За допомогою фарб діти та дорослі проявили свій внутрішній світ. В цьому учасникам та гостям сприяла та надихала драйвова музика.Головна ідея, яка була закладена в організацію заходу – те, що кожен із нас – художник власного життя. І безсумнівно художнє мистецтво робить світ кращим та здатне в прямому і переносному розумінні розфарбувати його.«Адже наше життя це біле полотно, від кожного з нас залежить, що ми намалюємо на ньому пензликом з палітри уяви, мрій, почуттів, бажань», – пишуть організатори.