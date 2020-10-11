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Українські університети переводять на дистанційне навчання

Українські університети переводять на дистанційне навчання
В Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, пишуть Факти.

"Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка", – зазначив Радуцький.

До слова, у понеділок, 12 жовтня, МОН направить листи у регіони щодо переходу шкіл на дистанційне навчання.

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Теги: карантин, університет, Радуцький
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У понеділок МОН направить листи у регіони щодо переходу шкіл на дистанційне навчання
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