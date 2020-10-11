Українські університети переводять на дистанційне навчання





Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, пишуть



"Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка", – зазначив Радуцький.



До слова, у понеділок, 12 жовтня, МОН направить листи у регіони щодо



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