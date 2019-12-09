У Луцьку двоє хуліганок побили дівчину, у неї лопнула барабанна перетинка





Події відбувалися ще у 2016 році, однак вирок дівчатам оголосили лише зараз. Про це інформує



Отож, як йдеться у матеріалах судового розгляду, потерпіла близько 20:30 вийшла з торгово-розважального центру в Луцьку. Неподалік вказаного ТРЦ є провулок між будинками, до якого веде стежка.



Перед потерпілою йшли дві дівчини, які, з її слів, були напідпитку. Коли дівчата наблизилися, то одна з них штовхнула потерпілу плечем. Натомість інша почала кричати: «дивися, куди йдеш». Дівчину образила така поведінка і вона сказала у відповідь «сама дивись куди йдеш», після чого пішла далі.



Та вже за 50 метрів поплатилася за свої слова. Кривдниці підбігли до дівчини та почали бити її по голові. Схопили за волосся і сильно вдарили, внаслідок чого у дівчини лопнула барабанна перетинка. Зрештою, бійку розборонив чловік, який проходив повз. Його слова у суді зіграли важливу роль, адже одна з кривдниць все заперечувала.



Зрештою, неповнолітніх спочатку засудили до двох років позбавлення волі. А згодом звільнили на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році».



Цивільний позов потерпілої задовольнили частково. Зокрема, стягнули з дівчат по 2136,99 гривень матеріальної школи та по 15 тисяч гривень моральної.



До слова, на вирок суду ще можна подати апеляцію до Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд днями виніс вирок у справді про хуліганство та порушення норм громадського порядку та моральності. Справа стосувалася трьох неповнолітніх дівчат.Події відбувалися ще у 2016 році, однак вирок дівчатам оголосили лише зараз. Про це інформує Конкурент Отож, як йдеться у матеріалах судового розгляду, потерпіла близько 20:30 вийшла з торгово-розважального центру в Луцьку. Неподалік вказаного ТРЦ є провулок між будинками, до якого веде стежка.Перед потерпілою йшли дві дівчини, які, з її слів, були напідпитку. Коли дівчата наблизилися, то одна з них штовхнула потерпілу плечем. Натомість інша почала кричати: «дивися, куди йдеш». Дівчину образила така поведінка і вона сказала у відповідь «сама дивись куди йдеш», після чого пішла далі.Та вже за 50 метрів поплатилася за свої слова. Кривдниці підбігли до дівчини та почали бити її по голові. Схопили за волосся і сильно вдарили, внаслідок чого у дівчини лопнула барабанна перетинка. Зрештою, бійку розборонив чловік, який проходив повз. Його слова у суді зіграли важливу роль, адже одна з кривдниць все заперечувала.Зрештою, неповнолітніх спочатку засудили до двох років позбавлення волі. А згодом звільнили на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році».Цивільний позов потерпілої задовольнили частково. Зокрема, стягнули з дівчат по 2136,99 гривень матеріальної школи та по 15 тисяч гривень моральної.До слова, на вирок суду ще можна подати апеляцію до Волинського апеляційного суду.

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