12 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначає луцька художниця(на фото).Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джейта екс-начальник Ягодинської митниціЗа православним календарем 12 жовтня іменини у тих, кого назвали Іванами.вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.У Луцьку цього дня у 1955 році рішенням Луцької міської Ради Луцьке медичне училище перевели в трьохповерховий будинок на вул. Сталіна, 6 (Лесі Українки, 2). У цьому приміщені навчальний заклад знаходиться й сьогодні.