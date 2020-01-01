12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначає луцька художниця Тетяна Панасюк (на фото).
Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман та екс-начальник Ягодинської митниці Геннадій Федик.
За православним календарем 12 жовтня іменини у тих, кого назвали Іванами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.
У Луцьку цього дня у 1955 році рішенням Луцької міської Ради Луцьке медичне училище перевели в трьохповерховий будинок на вул. Сталіна, 6 (Лесі Українки, 2). У цьому приміщені навчальний заклад знаходиться й сьогодні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман та екс-начальник Ягодинської митниці Геннадій Федик.
За православним календарем 12 жовтня іменини у тих, кого назвали Іванами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.
У Луцьку цього дня у 1955 році рішенням Луцької міської Ради Луцьке медичне училище перевели в трьохповерховий будинок на вул. Сталіна, 6 (Лесі Українки, 2). У цьому приміщені навчальний заклад знаходиться й сьогодні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Студентів хочуть виселити з гуртожитків через дистанційне навчання
11 жовтень, 23:39
Доступне кіно: у Луцьку незрячих запрошують на фільм
11 жовтень, 22:29
На Волині відбулись видовищні змагання з мотокросу. ФОТО
11 жовтень, 21:46
Українські університети переводять на дистанційне навчання
11 жовтень, 21:23