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На Волині відбулись видовищні змагання з мотокросу. ФОТО

На Волині відбулись видовищні змагання з мотокросу. ФОТО
11-го жовтня у Володимирі-Волинському відбулися змагання з мотокросу.

Позмагатися у четвертому етапі кубку України з мотокросу на одній з найкращих трас у Західній Україні до Володимира-Волинського з’їхалися близько 100 спортсменів, пише БУГ.

Змагання, як розповів один з організаторів Валерій Олексюк, відбуваються на трасі вже вшосте. Дещо поламав плани покатитися весною коронавірус.

Учасників мотокросу розподілили по категоріях за об’ємом двигуна та поділили на аматорів та ветеранів. Окрім заїздів на мотоциклах, можна було спостерігати і проходження спортсменами траси на квадроциклах.


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Теги: Володимир-Волинський, мотокрос, змагання
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