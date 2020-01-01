Волинян кличуть на святковий велоквест





Велоквест стартує о 12:00 14-го жовтня у парку «Слов’янський». Про це йдеться на сторінці Культурно-мистецького центру Володимира-Волинського у соцмережі, пише



Наразі триває реєстрація. Охочих взяти участь просять поспішити, оскільки через карантинні вимоги, кількість учасників буде обмежена.



Організатори змагань запевняють: на учасників чекають чудові призи та гарний настрій.



По можливості просять з собою мати велоекіпірування.



Аби взяти участь у велоквесті, потрібно зареєструватися за телефоном: +38(097)0650433.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го жовтня українці відзначатимуть потрійне свято: День захисника України, День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди у Володимирі-Волинському відбудеться велоквест.Велоквест стартує о 12:00 14-го жовтня у парку «Слов’янський». Про це йдеться на сторінці Культурно-мистецького центру Володимира-Волинського у соцмережі, пише БУГ Наразі триває реєстрація. Охочих взяти участь просять поспішити, оскільки через карантинні вимоги, кількість учасників буде обмежена.Організатори змагань запевняють: на учасників чекають чудові призи та гарний настрій.По можливості просять з собою мати велоекіпірування.Аби взяти участь у велоквесті, потрібно зареєструватися за телефоном: +38(097)0650433.

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