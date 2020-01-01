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Волинян кличуть на святковий велоквест

Волинян кличуть на святковий велоквест
14-го жовтня українці відзначатимуть потрійне свято: День захисника України, День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди у Володимирі-Волинському відбудеться велоквест.

Велоквест стартує о 12:00 14-го жовтня у парку «Слов’янський». Про це йдеться на сторінці Культурно-мистецького центру Володимира-Волинського у соцмережі, пише БУГ.

Наразі триває реєстрація. Охочих взяти участь просять поспішити, оскільки через карантинні вимоги, кількість учасників буде обмежена.

Організатори змагань запевняють: на учасників чекають чудові призи та гарний настрій.

По можливості просять з собою мати велоекіпірування.

Аби взяти участь у велоквесті, потрібно зареєструватися за телефоном: +38(097)0650433.

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Теги: Покрова, велоквест, Володимир-Волинський
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