Доступне кіно: у Луцьку незрячих запрошують на фільм





Такий кіносеанс відбудеться і в Луцьку. Про це організатори інформують у



Зокрема, усім бажаючим пропонують:

— Переглянути крутецьку стрічку (для людей із порушеннями зору передбачений звукоопис);

— Дізнатися, як незрячі глядачі й глядачки можуть ходити в кіно на звичайні сеанси або дивитися фільми вдома;

— Обмінятися досвідом та побажаннями щодо наступних показів.



Отже, в четвер, 15 жовтня, о 16:00 в кінокомплекс "Адреналін Сіті" запрошують людей з інвалідністю зору, журналістів і всіх охочих подивитися фільм зі звукоописом або, як кажуть в народі, з тифлокоментарем.



Для цього треба мати лише бажання і смартфон, на який можна встановити додаток, через який у вуха транслюватиметься коментар.



"Такий спосіб перегляду фільмів не заважає іншим глядачам, адже коментар чуєте лише ви. А, крім того, вам більше не потрібно щоразу питати у своїх зрячих друзів про те, що там на екрані.



Саме за таким принципом можна дивитися доступні фільми в кінотеатрах і наше завдання — показати вам ці переваги, щоб популяризувати

такий спосіб перегляду фільмів, бо це справді зручно!



З вас — присутність, з нас — повна і всеосяжна консультація зі встановлення, налаштування й використання додатка.



Дивимося крутецький фільм "Вас не було на місці". Під час фільму ви точно не заснете і не пошкодуєте, що прийшли!", - переконують організатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Міжнародного дня білої тростини ініціатива Доступне Кіно в партнерстві з Генерацією Успішної Дії безкоштовно показує фільми зі звукоописом.Такий кіносеанс відбудеться і в Луцьку. Про це організатори інформують у facebook Зокрема, усім бажаючим пропонують:— Переглянути крутецьку стрічку (для людей із порушеннями зору передбачений звукоопис);— Дізнатися, як незрячі глядачі й глядачки можуть ходити в кіно на звичайні сеанси або дивитися фільми вдома;— Обмінятися досвідом та побажаннями щодо наступних показів.Отже, в четвер, 15 жовтня, о 16:00 в кінокомплекс "Адреналін Сіті" запрошують людей з інвалідністю зору, журналістів і всіх охочих подивитися фільм зі звукоописом або, як кажуть в народі, з тифлокоментарем.Для цього треба мати лише бажання і смартфон, на який можна встановити додаток, через який у вуха транслюватиметься коментар."Такий спосіб перегляду фільмів не заважає іншим глядачам, адже коментар чуєте лише ви. А, крім того, вам більше не потрібно щоразу питати у своїх зрячих друзів про те, що там на екрані.Саме за таким принципом можна дивитися доступні фільми в кінотеатрах і наше завдання — показати вам ці переваги, щоб популяризуватитакий спосіб перегляду фільмів, бо це справді зручно!З вас — присутність, з нас — повна і всеосяжна консультація зі встановлення, налаштування й використання додатка.Дивимося крутецький фільм "Вас не було на місці". Під час фільму ви точно не заснете і не пошкодуєте, що прийшли!", - переконують організатори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію