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Доступне кіно: у Луцьку незрячих запрошують на фільм

Доступне кіно: у Луцьку незрячих запрошують на фільм
До Міжнародного дня білої тростини ініціатива Доступне Кіно в партнерстві з Генерацією Успішної Дії безкоштовно показує фільми зі звукоописом.

Такий кіносеанс відбудеться і в Луцьку. Про це організатори інформують у facebook.

Зокрема, усім бажаючим пропонують:
— Переглянути крутецьку стрічку (для людей із порушеннями зору передбачений звукоопис);
— Дізнатися, як незрячі глядачі й глядачки можуть ходити в кіно на звичайні сеанси або дивитися фільми вдома;
— Обмінятися досвідом та побажаннями щодо наступних показів.

Отже, в четвер, 15 жовтня, о 16:00 в кінокомплекс "Адреналін Сіті" запрошують людей з інвалідністю зору, журналістів і всіх охочих подивитися фільм зі звукоописом або, як кажуть в народі, з тифлокоментарем.

Для цього треба мати лише бажання і смартфон, на який можна встановити додаток, через який у вуха транслюватиметься коментар.

"Такий спосіб перегляду фільмів не заважає іншим глядачам, адже коментар чуєте лише ви. А, крім того, вам більше не потрібно щоразу питати у своїх зрячих друзів про те, що там на екрані.

Саме за таким принципом можна дивитися доступні фільми в кінотеатрах і наше завдання — показати вам ці переваги, щоб популяризувати
такий спосіб перегляду фільмів, бо це справді зручно!

З вас — присутність, з нас — повна і всеосяжна консультація зі встановлення, налаштування й використання додатка.

Дивимося крутецький фільм "Вас не було на місці". Під час фільму ви точно не заснете і не пошкодуєте, що прийшли!", - переконують організатори.

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Теги: фільм, незрячі, кінопоказ
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