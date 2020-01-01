На Волині подружжя збирає урожай полуниці з травня до листопада. ВІДЕО

Хомяків із села Городині Рожищенського району збирає осінній урожай полуниць. Господиня Катерина Хомяк розповіла: вирощують полуниці понад 10 років, пристосувавшись до волинського клімату. Рвуть ягоди з травня до листопада. Як виглядає полуничне поле цієї пори року, бачила Анна Глущук повідомляє



На календарі 6 жовтня, волинянка Катерина Хомяк показує сорт полуниці, який достигає на полі. Господиня каже, аби мати врожай восени – вирощують переважно морозостійкі сорти, доглядають. Працюють увесь рік.



"Два рази весною прополюємо полуницю, це обов’язково. Ягоду кропити не можна, бо вона припиняє рости, це впливає на врожайність і так само на наш організм. Потім ягідка, коли дивиться в небо, ми її застеляємо і тоді збираємо врожай. Після того скошуємо, збираємо солому і знов прополюємо. Її (ягоду - ред.) треба накривати агроволокном, для того, щоб вберегти цвіт. Будь-який сорт, якщо накривати агроволокном, він буде раніше плодоносити", — розповіла господиня.



У селі Городині живе до двох сотень людей, розповідає місцева жителька Ірина Березюк. Продовжує, що родину, яка вирощує полуниці, знають усі – заздалегідь записуються в чергу, щоб купити ягоди.



Місцеві жителі допомагають у зборі врожаю. Загалом подружжя Хомяків вирощує 20 сортів полуниці на 4-х гектарах поля.



"Ягода смачна, на смак солодка, на даний час дощик пройшов, може бути з кислинкою, тому що солод залежить від сонця. Так само весною починає плодоносити з кислинкою, а далі більше солоду набирається, бо з’являється сонечко. Вона не тверда, транспортабельна", — розповіла господиня.



Ремонтантні сорти полуниці плодоносять упродовж року, розповів керівник відділу управління агропромислового розвитку Олександр Книш. Кущі полуниці восени потрібно оберігати від шкідників і від хвороб. Щодо погодних умов, каже фахівець, потрібна пильність господарів, аби не допустити пошкодження ягід.



"Ми мали на початку місяця дощі. Всередині місяця були відсутні дощі. Однак, температура до одного градуса знизилася. В кінці - знову надлишкові опади. В півтора-два рази опади були вище норми. Це може бути свідченням тому, що культури при дозріванні мали ризики пошкодження грибковими хворобами. Особливо, це стосується полуниці — ремонтантних сортів. Оскільки погодні умови осені відрізняються від літа. Це потребувало пильності з боку аграріїв", — розповів Олександр Книш.



Врожай Хомяки збувають на ринках, саджанці різних сортів надсилають замовникам з різних куточків України.





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