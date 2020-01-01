вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині подружжя збирає урожай полуниці з травня до листопада. ВІДЕО

На Волині подружжя збирає урожай полуниці з травня до листопада. ВІДЕО
Подружжя Хомяків із села Городині Рожищенського району збирає осінній урожай полуниць. Господиня Катерина Хомяк розповіла: вирощують полуниці понад 10 років, пристосувавшись до волинського клімату. Рвуть ягоди з травня до листопада. Як виглядає полуничне поле цієї пори року, бачила Анна Глущук повідомляє Суспільне.

На календарі 6 жовтня, волинянка Катерина Хомяк показує сорт полуниці, який достигає на полі. Господиня каже, аби мати врожай восени – вирощують переважно морозостійкі сорти, доглядають. Працюють увесь рік.

"Два рази весною прополюємо полуницю, це обов’язково. Ягоду кропити не можна, бо вона припиняє рости, це впливає на врожайність і так само на наш організм. Потім ягідка, коли дивиться в небо, ми її застеляємо і тоді збираємо врожай. Після того скошуємо, збираємо солому і знов прополюємо. Її (ягоду - ред.) треба накривати агроволокном, для того, щоб вберегти цвіт. Будь-який сорт, якщо накривати агроволокном, він буде раніше плодоносити", — розповіла господиня.

У селі Городині живе до двох сотень людей, розповідає місцева жителька Ірина Березюк. Продовжує, що родину, яка вирощує полуниці, знають усі – заздалегідь записуються в чергу, щоб купити ягоди.

Місцеві жителі допомагають у зборі врожаю. Загалом подружжя Хомяків вирощує 20 сортів полуниці на 4-х гектарах поля.

"Ягода смачна, на смак солодка, на даний час дощик пройшов, може бути з кислинкою, тому що солод залежить від сонця. Так само весною починає плодоносити з кислинкою, а далі більше солоду набирається, бо з’являється сонечко. Вона не тверда, транспортабельна", — розповіла господиня.

Ремонтантні сорти полуниці плодоносять упродовж року, розповів керівник відділу управління агропромислового розвитку Олександр Книш. Кущі полуниці восени потрібно оберігати від шкідників і від хвороб. Щодо погодних умов, каже фахівець, потрібна пильність господарів, аби не допустити пошкодження ягід.

"Ми мали на початку місяця дощі. Всередині місяця були відсутні дощі. Однак, температура до одного градуса знизилася. В кінці - знову надлишкові опади. В півтора-два рази опади були вище норми. Це може бути свідченням тому, що культури при дозріванні мали ризики пошкодження грибковими хворобами. Особливо, це стосується полуниці — ремонтантних сортів. Оскільки погодні умови осені відрізняються від літа. Це потребувало пильності з боку аграріїв", — розповів Олександр Книш.

Врожай Хомяки збувають на ринках, саджанці різних сортів надсилають замовникам з різних куточків України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: полуниця, врожай, Хомяк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від сьогодні в Україні дії нове карантинне зонування: якого кольору міста і райони Волині
Сьогодні, 09:09
Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146
Сьогодні, 08:55
На Волині подружжя збирає урожай полуниці з травня до листопада. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Україні прогнозують ще кілька теплих днів
Сьогодні, 07:14
У Луцьку двоє хуліганок побили дівчину, у неї лопнула барабанна перетинка
Сьогодні, 06:30
Схожі новини
«Другий хліб»: цьогоріч на Волині врожай картоплі буде більшим, а ціна – нижчою. ВІДЕО «Другий хліб»: цьогоріч на Волині врожай картоплі буде більшим, а ціна – нижчою. ВІДЕО
19 серпень, 06:47
За два тижні може зіпсувати ціле сховище картоплі: волинян попереджають про шкідника За два тижні може зіпсувати ціле сховище картоплі: волинян попереджають про шкідника
07 серпень, 00:11
На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці
02 серпень, 01:23
Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости
30 червень, 06:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 12 жовтня
Сьогодні, 09:10
 0
Від сьогодні в Україні дії нове карантинне зонування: якого кольору міста і райони Волині
Сьогодні, 09:09
 0
Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146
Сьогодні, 08:55
 0
На Волині подружжя збирає урожай полуниці з травня до листопада. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
Україні прогнозують ще кілька теплих днів
Сьогодні, 07:14
 0
Медіа
відео
1/8