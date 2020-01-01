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Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО

Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Напередодні Дня Захисника України 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого відвідав командувач військ оперативного командування «Захід», Герой України, генерал-майор Сергій Шаптала.

Про це інформує пресслужба бригади у facebook.

«У рамках візиту він відвідав підрозділи нашої князівської бригади, поспілкувався з особовим складом військової частини, привітав наших побратимів із прийдешнім Днем Захисника України, подякував за службу, вручив відзнаки Командувача військ оперативного командування «Захід», грамоти, оголосив подяки, побажав усім здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття Перемоги!», - йдеться в дописі.

Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО

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Теги: 14 бригада, відзнака, Захід
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