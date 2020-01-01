Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО

Сергій Шаптала.



Про це інформує пресслужба бригади у



«У рамках візиту він відвідав підрозділи нашої князівської бригади, поспілкувався з особовим складом військової частини, привітав наших побратимів із прийдешнім Днем Захисника України, подякував за службу, вручив відзнаки Командувача військ оперативного командування «Захід», грамоти, оголосив подяки, побажав усім здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття Перемоги!», - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня Захисника України 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого відвідав командувач військ оперативного командування «Захід», Герой України, генерал-майорПро це інформує пресслужба бригади у facebook «У рамках візиту він відвідав підрозділи нашої князівської бригади, поспілкувався з особовим складом військової частини, привітав наших побратимів із прийдешнім Днем Захисника України, подякував за службу, вручив відзнаки Командувача військ оперативного командування «Захід», грамоти, оголосив подяки, побажав усім здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття Перемоги!», - йдеться в дописі.

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