Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 00:34
Напередодні Дня Захисника України 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого відвідав командувач військ оперативного командування «Захід», Герой України, генерал-майор Сергій Шаптала.
Про це інформує пресслужба бригади у facebook.
«У рамках візиту він відвідав підрозділи нашої князівської бригади, поспілкувався з особовим складом військової частини, привітав наших побратимів із прийдешнім Днем Захисника України, подякував за службу, вручив відзнаки Командувача військ оперативного командування «Захід», грамоти, оголосив подяки, побажав усім здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття Перемоги!», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба бригади у facebook.
«У рамках візиту він відвідав підрозділи нашої князівської бригади, поспілкувався з особовим складом військової частини, привітав наших побратимів із прийдешнім Днем Захисника України, подякував за службу, вручив відзнаки Командувача військ оперативного командування «Захід», грамоти, оголосив подяки, побажав усім здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття Перемоги!», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Художниця з Литви малює картини про українських воїнів. ФОТО
Сьогодні, 01:14
Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 00:34
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Студентів хочуть виселити з гуртожитків через дистанційне навчання
11 жовтень, 23:39
Доступне кіно: у Луцьку незрячих запрошують на фільм
11 жовтень, 22:29