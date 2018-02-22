На Волині водій судився, бо пошкодив машину на вибоїні





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На місце дорожньо-транспортної пригоди водій викликав поліцію. Правоохоронці склали адміністративний протокол на заступника начальника «Ковельської дистанції колії», який того дня виконував обов’язки керівника і, за даними поліції, безпосередньо відповідав за належне утримання цього залізничного переїзду.



На судовому засіданні 39-річний залізничник не визнав своєї провини. До того ж, поліцейські не надали суду жодного документа, який зафіксував би глибину виявлених вибоїн.



Ковельський міськрайонний суд закрив провадження у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничному переїзді у Ковелі на вулиці Луцькій через вибоїни на дорозі зазнав механічних пошкоджень автомобіль «Renault megane scеnic».Про це інформує Ковель.media На місце дорожньо-транспортної пригоди водій викликав поліцію. Правоохоронці склали адміністративний протокол на заступника начальника «Ковельської дистанції колії», який того дня виконував обов’язки керівника і, за даними поліції, безпосередньо відповідав за належне утримання цього залізничного переїзду.На судовому засіданні 39-річний залізничник не визнав своєї провини. До того ж, поліцейські не надали суду жодного документа, який зафіксував би глибину виявлених вибоїн.Ковельський міськрайонний суд закрив провадження у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

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