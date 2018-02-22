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На Волині водій судився, бо пошкодив машину на вибоїні

На Волині водій судився, бо пошкодив машину на вибоїні
На залізничному переїзді у Ковелі на вулиці Луцькій через вибоїни на дорозі зазнав механічних пошкоджень автомобіль «Renault megane scеnic».

Про це інформує Ковель.media.

На місце дорожньо-транспортної пригоди водій викликав поліцію. Правоохоронці склали адміністративний протокол на заступника начальника «Ковельської дистанції колії», який того дня виконував обов’язки керівника і, за даними поліції, безпосередньо відповідав за належне утримання цього залізничного переїзду.

На судовому засіданні 39-річний залізничник не визнав своєї провини. До того ж, поліцейські не надали суду жодного документа, який зафіксував би глибину виявлених вибоїн.

Ковельський міськрайонний суд закрив провадження у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

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Теги: Ковель, переїзд, вибоїна, суд, дорога, поліція, пошкодження
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