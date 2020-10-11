Студентів хочуть виселити з гуртожитків через дистанційне навчання





Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, пишуть



"Закладам професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків", – зазначив Шкарлет.



Також він наголосив, що вважає за необхідне повернення коштів за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.



Відповідне рішення розгляне Кабмін під час засідання 13 жовтня.



Нагадаємо, що в Україні готуються ввести



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українським студентам доведеться залишити свої гуртожитки у разі запровадження дистанційного навчання у ВНЗ.Про це повідомив в.о. міністра освіти, пишуть Факти "Закладам професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків", – зазначив Шкарлет.Також він наголосив, що вважає за необхідне повернення коштів за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.Відповідне рішення розгляне Кабмін під час засідання 13 жовтня.Нагадаємо, що в Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу

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