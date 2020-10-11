Студентів хочуть виселити з гуртожитків через дистанційне навчання
11 жовтень, 23:39
Українським студентам доведеться залишити свої гуртожитки у разі запровадження дистанційного навчання у ВНЗ.
Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, пишуть Факти.
"Закладам професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків", – зазначив Шкарлет.
Також він наголосив, що вважає за необхідне повернення коштів за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.
Відповідне рішення розгляне Кабмін під час засідання 13 жовтня.
Нагадаємо, що в Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.
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Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, пишуть Факти.
"Закладам професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків", – зазначив Шкарлет.
Також він наголосив, що вважає за необхідне повернення коштів за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.
Відповідне рішення розгляне Кабмін під час засідання 13 жовтня.
Нагадаємо, що в Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.
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