Заради селфі: в Одесі юнак отримав опіки всього тіла від удару струмом на потязі





Про це інформують у



Хлопця госпіталізували до лікарні з термічними опіками всього тіла. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.



На місці події працювали співробітники територіального відділу поліції.



"Ви повинні пам’ятати, що на залізниці током може вдарити не лише під час дотику до дротів, а й навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і надто жорстка – це каліцтво і навіть смерть", – наголошують у ГУ НП в Одеській області.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі 18-річний хлопець заліз на вагон товарного потягу, де його вдарило електричним струмом. На потяг він заліз, бо хотів зробити селфі.Про це інформують у Нацполіції Хлопця госпіталізували до лікарні з термічними опіками всього тіла. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.На місці події працювали співробітники територіального відділу поліції."Ви повинні пам’ятати, що на залізниці током може вдарити не лише під час дотику до дротів, а й навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і надто жорстка – це каліцтво і навіть смерть", – наголошують у ГУ НП в Одеській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію