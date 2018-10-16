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Заради селфі: в Одесі юнак отримав опіки всього тіла від удару струмом на потязі

Заради селфі: в Одесі юнак отримав опіки всього тіла від удару струмом на потязі
В Одесі 18-річний хлопець заліз на вагон товарного потягу, де його вдарило електричним струмом. На потяг він заліз, бо хотів зробити селфі.

Про це інформують у Нацполіції.

Хлопця госпіталізували до лікарні з термічними опіками всього тіла. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

На місці події працювали співробітники територіального відділу поліції.

"Ви повинні пам’ятати, що на залізниці током може вдарити не лише під час дотику до дротів, а й навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і надто жорстка – це каліцтво і навіть смерть", – наголошують у ГУ НП в Одеській області.

Зображення ілюстративне

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Теги: потяг, вагон, селфі, струм, поліція
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