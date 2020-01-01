Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146
Сьогодні, 08:55
За останню добу в Україні виявили 4 420 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 12 жовтня сягнула 265 454.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (741).
На щастя, 903 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 114 410 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 43 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 015.
На Волині загалом захворіла 9 791 людина, з них за останню добу - 46. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 201 людина, п'ятеро - за останню добу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (741).
На щастя, 903 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 114 410 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 43 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 015.
На Волині загалом захворіла 9 791 людина, з них за останню добу - 46. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 201 людина, п'ятеро - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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