Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146

За останню добу в Україні виявили 4 420 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 12 жовтня сягнула 265 454.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (741).На щастя, 903 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 114 410 українців.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 43 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 015.На Волині загалом захворіла 9 791 людина, з них за останню добу - 46. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 201 людина, п'ятеро - за останню добу.