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У луцькому клубі «Наталка» побили і пограбували чоловіка

У луцькому клубі «Наталка» побили і пограбували чоловіка
У розважальному закладі «Наталка» в обласному центрі Волині побили та пограбували чоловіка, вкравши у нього сумку з мобільним телефоном та грошима.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що злочин трапився 16 серпня близько 2 години 40 хвилин. Так, перебуваючи у «Наталці», раніше судимий обвинувачений напав на чоловіка, двічі вдаривши його в обличчя. Після цього злочинець вкрав у нього сумку з мобільним телефоном та грошима. Загальна сума викраденого – 4 335 гривень.

Грабіжник свою вину визнав повністю. Чоловік просив суворо його не карати, оскільки він вибачився перед потерпілим, і вони примирилися.

Пограбований підтвердив слова свого кривдника, він не наполягав на суворому покаранні та просив не позбавляти його волі.

Тож суд спочатку призначив злочинцю покарання у виді 4,5 року позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного.

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Теги: Наталка, Луцьк, суд, пограбування
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