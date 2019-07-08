У луцькому клубі «Наталка» побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 09:25
У розважальному закладі «Наталка» в обласному центрі Волині побили та пограбували чоловіка, вкравши у нього сумку з мобільним телефоном та грошима.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що злочин трапився 16 серпня близько 2 години 40 хвилин. Так, перебуваючи у «Наталці», раніше судимий обвинувачений напав на чоловіка, двічі вдаривши його в обличчя. Після цього злочинець вкрав у нього сумку з мобільним телефоном та грошима. Загальна сума викраденого – 4 335 гривень.
Грабіжник свою вину визнав повністю. Чоловік просив суворо його не карати, оскільки він вибачився перед потерпілим, і вони примирилися.
Пограбований підтвердив слова свого кривдника, він не наполягав на суворому покаранні та просив не позбавляти його волі.
Тож суд спочатку призначив злочинцю покарання у виді 4,5 року позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що злочин трапився 16 серпня близько 2 години 40 хвилин. Так, перебуваючи у «Наталці», раніше судимий обвинувачений напав на чоловіка, двічі вдаривши його в обличчя. Після цього злочинець вкрав у нього сумку з мобільним телефоном та грошима. Загальна сума викраденого – 4 335 гривень.
Грабіжник свою вину визнав повністю. Чоловік просив суворо його не карати, оскільки він вибачився перед потерпілим, і вони примирилися.
Пограбований підтвердив слова свого кривдника, він не наполягав на суворому покаранні та просив не позбавляти його волі.
Тож суд спочатку призначив злочинцю покарання у виді 4,5 року позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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