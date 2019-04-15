На «Ягодині» у авто знайшли декілька ящиків з насінням коноплі вартістю понад 1 мільйон. ФОТО





Зазначається, що у бусі під митного огляду виявили незадекларований товар «насіння коноплі» в кількості 1058 упаковок, загальною вартістю 1 266 280,56 грн., який знаходився у трьох картонних коробках, що були розташовані біля сидіння водія, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.

Відтак, товар вартістю понад 1 мільйон гривень, вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» у Mercedes-Benz Sprinter знайшли незаконний товар.Зазначається, що у бусі під митного огляду виявили незадекларований товар «насіння коноплі» в кількості 1058 упаковок, загальною вартістю 1 266 280,56 грн., який знаходився у трьох картонних коробках, що були розташовані біля сидіння водія, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Відтак, товар вартістю понад 1 мільйон гривень, вилучили до рішення суду.

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