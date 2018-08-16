І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія





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Трапилася ця ситуація 13 вересня цього року близько 3 години. Чоловік знаходився на території автозаправної станції «UPG».



Двоє правоохоронців зупинили автомобіль марки Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що у водія не було полісу обов`язкового страхування, до того ж, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.



Поки правоохоронці складали протокол у їхньому службовому авто про притягнення водія до адмінвідповідальності, то порушник вирішив спробувати «відмазатися» і запропонував їм неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень.



Поліцейські, у свою чергу, від грошей відмовилися, намагалися пояснити горе-водію, що за таке йому «світить» кримінальна відповідальність. Про ситуацію правоохоронці негайно повідомили оперативного чергового Ковельського ВП ГУНП У Волинській області.



Під час досудового розслідування між прокурором Ковельської місцевої прокуратури Волинської області та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості.



Натомість чоловіка зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17000 гривень, 2000 хабаря конфіскували в користь держави.



Обвинувачений погодився на призначення узгодженого покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанин, якого «піймали» за порушення правил дорожнього руху, намагався відкупитися від правоохоронців за 2000 гривень.Про це йдеться вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.Трапилася ця ситуація 13 вересня цього року близько 3 години. Чоловік знаходився на території автозаправної станції «UPG».Двоє правоохоронців зупинили автомобіль марки Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що у водія не було полісу обов`язкового страхування, до того ж, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Поки правоохоронці складали протокол у їхньому службовому авто про притягнення водія до адмінвідповідальності, то порушник вирішив спробувати «відмазатися» і запропонував їм неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень.Поліцейські, у свою чергу, від грошей відмовилися, намагалися пояснити горе-водію, що за таке йому «світить» кримінальна відповідальність. Про ситуацію правоохоронці негайно повідомили оперативного чергового Ковельського ВП ГУНП У Волинській області.Під час досудового розслідування між прокурором Ковельської місцевої прокуратури Волинської області та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості.Натомість чоловіка зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17000 гривень, 2000 хабаря конфіскували в користь держави.Обвинувачений погодився на призначення узгодженого покарання.

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