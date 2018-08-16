І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія
Сьогодні, 20:30
Ковельчанин, якого «піймали» за порушення правил дорожнього руху, намагався відкупитися від правоохоронців за 2000 гривень.
Про це йдеться вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
Трапилася ця ситуація 13 вересня цього року близько 3 години. Чоловік знаходився на території автозаправної станції «UPG».
Двоє правоохоронців зупинили автомобіль марки Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що у водія не було полісу обов`язкового страхування, до того ж, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
Поки правоохоронці складали протокол у їхньому службовому авто про притягнення водія до адмінвідповідальності, то порушник вирішив спробувати «відмазатися» і запропонував їм неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень.
Поліцейські, у свою чергу, від грошей відмовилися, намагалися пояснити горе-водію, що за таке йому «світить» кримінальна відповідальність. Про ситуацію правоохоронці негайно повідомили оперативного чергового Ковельського ВП ГУНП У Волинській області.
Під час досудового розслідування між прокурором Ковельської місцевої прокуратури Волинської області та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості.
Натомість чоловіка зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17000 гривень, 2000 хабаря конфіскували в користь держави.
Обвинувачений погодився на призначення узгодженого покарання.
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Про це йдеться вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
Трапилася ця ситуація 13 вересня цього року близько 3 години. Чоловік знаходився на території автозаправної станції «UPG».
Двоє правоохоронців зупинили автомобіль марки Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що у водія не було полісу обов`язкового страхування, до того ж, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
Поки правоохоронці складали протокол у їхньому службовому авто про притягнення водія до адмінвідповідальності, то порушник вирішив спробувати «відмазатися» і запропонував їм неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень.
Поліцейські, у свою чергу, від грошей відмовилися, намагалися пояснити горе-водію, що за таке йому «світить» кримінальна відповідальність. Про ситуацію правоохоронці негайно повідомили оперативного чергового Ковельського ВП ГУНП У Волинській області.
Під час досудового розслідування між прокурором Ковельської місцевої прокуратури Волинської області та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості.
Натомість чоловіка зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17000 гривень, 2000 хабаря конфіскували в користь держави.
Обвинувачений погодився на призначення узгодженого покарання.
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