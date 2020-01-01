На волинському пункті пропуску у рейсовому автобусі знайшли пакунок з наркотиками
Сьогодні, 10:32
У 22-річного жителя Турійського району поліцейські виявили та вилучили 40 грамів речовини, схожої на марихуану.
А 11 жовтня на митному пункті пропуску "Ягодин" у рейсовому автобусі сполученням "Рівне – Варшава" прикордонники виявили поліетиленовий пакунок з аналогічною речовиною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Наркотики вилучили та направили на дослідження.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.
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А 11 жовтня на митному пункті пропуску "Ягодин" у рейсовому автобусі сполученням "Рівне – Варшава" прикордонники виявили поліетиленовий пакунок з аналогічною речовиною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Наркотики вилучили та направили на дослідження.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.
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