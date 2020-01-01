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На волинському пункті пропуску у рейсовому автобусі знайшли пакунок з наркотиками

На волинському пункті пропуску у рейсовому автобусі знайшли пакунок з наркотиками
У 22-річного жителя Турійського району поліцейські виявили та вилучили 40 грамів речовини, схожої на марихуану.

А 11 жовтня на митному пункті пропуску "Ягодин" у рейсовому автобусі сполученням "Рівне – Варшава" прикордонники виявили поліетиленовий пакунок з аналогічною речовиною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Наркотики вилучили та направили на дослідження.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.




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Теги: Ягодин, рейсовий автобус, наркотики
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