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Видавав себе за пішохода: у Луцьку патрульні вночі зловили п’яного водія

Видавав себе за пішохода: у Луцьку патрульні вночі зловили п’яного водія
У Луцьку поліцейські затримали п’яного водія.

Так, у ніч на неділю, патрульні отримали виклик щодо порушення ПДР на вулиці Грушевського автомобілем Audi А4, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Небайдужі описали водія та повідомили, що він вийшов із нічного клубу, перебуває в стані алкогольного сп’яніння та планує здійснювати рух.

Патрульні помітили автомобіль, який підходив по орієнтуванню, та подали сигнал про зупинку. Однак водій не відреагував та почав набирати швидкість. Після переслідування 24-річного водія затримали із застосуванням кайданок на вулиці Бурчака. Зауважують, що чоловік намагався схитрувати, видавши себе за пішохода. Однак патрульні помітили це "перевтілення". Огляд на стан сп’яніння показав позитивний результат.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку), ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського), ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП.

Відео можна переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/lutskpolice/videos/1042150962926623

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Теги: водій, затримання, Луцьк
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