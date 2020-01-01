Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00. с. Овадно вул Мічуріна, Привокзальна, с. Фалемичі вул. Залізнична.09:00-17:00. с. Квасів: вул. За млин, ПАТ "Укртрансгаз" ГРС Горохів.9:30-16:30. с. Біличі ТзОВ Адама.10:00-13:00. смт. Іваничі вул.Заводська 19-31, вул.Підцерква 1-53, вул.Ювілейна 1-35.13:00-17:00. агрофірма ЛАЙН. смт Іваничі вул.Механізаторів, вул.Луцька 7-2510:00-16:00. с.Волиця Колона вул. Молодіжна10:00-13:00. с.Жашковичі школа с.Жашковичі вул.Л.Українки 9, вул.Поліщука 1-509.00-16.00. ТОВ «Волма».ТОВ»Бренвель».Очисні споруди, м. К-Каширський09:00-17:00 . відсутні, с. Брониця(частково)Школи с.Пнівне.с.Брониця.с.Фаринки.с.-рада с. Пнівне.с. Брониця. дит. садокс.Пнівне.с.Волиця.с.Брониця. усі ФОП .цих село,.Брониця.с. Пнівне.с.Соснівка.с. Волиця.с. Фаринки.с. Винімок.с. Городок-усі села повністю, Кримне9:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с.Звіріввул.Київська,61-103,ФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Мельник О.С. - магазинФОП Яйленко Ф.К. - магазинФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. – приміщення, смт. Оликавул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Івасюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20с. Сильне – ветлікарня, поштаТзОВ "Гедеон"Цуманське ССТ - магазин с.Сильневул.Л.Українки,кафе "Чевермето" м.Ківерцівул.Медвєедєва,23-41,вул.Зелена, 25-39 ,30-4009:00-15:00. житловий масив.9:00-17:00. СТзОВ"Заповіт"С/Р КозлиничіФОП Санько А.С.ПАТ "Дубномолоко"СТ ПоворськПАТ"Укртелеком" АТС КозлиничіКовельське Райво (школа Козлиничі)Вол.дирекція УДППЗЦеркваСТзОВ"Пісочне"Св'ято-Михайлівська церкваПАТ"Укртелеком" АТС ПісочнеКовельське Райво (школа Пісочне)С/Р ПісочнеФОП Мациборук М.С.ФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Пісочне)ФГ"Ставеччина"Ковельське МТМО (ФАП Байківці)СТзОВ ім. І.ФранкаТзОВ "Віра-1"СФГ"Край"С/Р МельницяКовельське МТМО (ФАП Мирин)ФОП Білець О.Т.ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)ТзОВ "В.Прометей"ФОП Коренга Л.О.ФГ"Ставеччина"Львівська філія ПрАТ"Київстар"Ковельське СЛАТ "Тур"ФОП Польчук П. А.ФОП Горинович В.П.С/Р СитовичіВол.дирекція УДППЗСТзОВ"Колос"РГ Св.ап.Євангеліста І.БогусловаФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Озірне)ТзОВ "Лістрансбуд"Фіз.ос.Лисиця О.Г.ФОП Дерев'янчук В.І.ФОП Колбасюк В.І.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТублікарняФОП Горайчук В.П.ПрАТ "Поворське РТП"МПП "Гіперіон"ВАТ "Родючість"ФОП Дерев'янчук Г.ІФ.О. Боровик Л.О.ФОП Копанчук В.М.ФОП Басиста О.М.Львівська залізницяКовельське СЛАТ "Тур"Вол-Волинська КЕВФОП Копанчук В.М.ФОП Федорук Г.Ю.ФОП Гриценюк Л.Р.ПАТ "Дубномолоко"ФОП Данилюк І.П.ФОП Горайчук В.П.Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)Св'ято-Покровська церква УПЦ КПСТзОВ"Любисток"Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)СТзОВ"Заповіт"Ковельське МТМО (ФАП Луківка)С/Р КозлиничіФОП Санько А.С.Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)СТзОВ "Васюти"С/Р УховецькФОП Іллюх В.П.Св'ято-Троїцька громада УПЦ КПЛьвівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Ткачук Т.С.с.Козлиничіс.Пісочнес.Байківціс.Радошинс.Миринс.Кривлинс.Мельницяс.Поворськс.Ситовичіс.Підріжжяс.Озірнес.Гулівкас.Заячівкас.Ломачанкас.Луківкас.УховецькФОП Шава В.П.ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М.ПТМ"Ковельтепло"ПАТ"Укртелеком"ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К.ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М.ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П.ТзОВ"Протектор"Церква Укр.Святотр.ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П.ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.ХмельницькогоСТзОВ "Україна",Ф. О. Якимчук М. П.,Дубівське СТ,ФОП Пініс І. О.,ФОП Іллюх О. В.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",ФОП Коваль Т. С.,ФОП Чапко С. А.,ФОП Якимчук О. М.,Ф.о.Попіка Л. С.,ФОП Синьчук О. А.,ФОП Оніщук В. П,ФОП Гурська А. С.,Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",Ковельське МУВГ,ФОП Літус В. І.,Юріївська церква ДубовеЦерква с. Дубове, с.Дубове10:00-13:00. ТП-536 Бенько13:30-17:00. Дитячий садок №51Наш Край, бульвар Дружби Народів, 13, 15вул. Станіславського, 50вул. М. Вовчка, 44-48, 25-2909:00-17:00. Садівничий масив МаякТП-595ТзОВ ПальчеСтир-2Стир-3МП ШляхАвтодімсервісБар АраратДім Молитви Вул. ДовженкаВул. Г. КрутВул. Дубнівська, 93-127Вул. ПрилуцькаПров. ПрилуцькийВул. СхіднаВул. Вишнівецька10:00-13:00. АвтомайстерняВКФВМДМеблі ПП ОльховийПП Серватович, Вул. КовпакаВул. Мамсурова, 1-7, 2-8Вул. Боженка, 38-83, 49-819:30-17:00. Сільрада Княгининок – ФАП с. Сирники с. Сирники, вул. Комка, Конякіна, Ковельська, пров. Ковельський10:00-17:00. 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С/Р ЗгораниСанаторій "Згорани"ВД УДППЗ"Укрпошта"ФОП Грицюк В.Г.ПП"Профтехмонтаж"с.Згорани8:00-17:00. Мосир майстерняНова школа с.МосирКлуб с.МосирСт.шк.с.МосирМагазин с.МосирЦеркваКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с.Мосир8:00-17:00. Хлібзавод ШацькТзОВ"Шацький молокозавод"Шацький РЕМ, смт.Шацьк50 Років Перемоги10:00-17:00. Школа, ФАП, магазини, Церква, с. Погулянка9:00-17:00. м-н. «Автозапчастини», М.Нововолинськ:Вул.Комарова 2-8,Гірнича57-59,Львівська 29-49,Івасюка 23-45,38-58С.Шахтарське:Вул. Дубинська9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада), с.Рудка-Козинська, вул Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна, с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул. Жовтнева, Миру, с.Тихотин (бригада), м.Рожище салон ритуальних послуг., м. Рожище, вул.24 Серпня,Заньковецької., с. Пожарки (повністю), с. 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