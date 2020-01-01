Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00-17:00. с. Овадно вул Мічуріна, Привокзальна, с. Фалемичі вул. Залізнична.
Горохівський район
09:00-17:00. с. Квасів: вул. За млин, ПАТ "Укртрансгаз" ГРС Горохів.
Іваничівський район
9:30-16:30. с. Біличі ТзОВ Адама.
10:00-13:00. смт. Іваничі вул.Заводська 19-31, вул.Підцерква 1-53, вул.Ювілейна 1-35.
13:00-17:00. агрофірма ЛАЙН. смт Іваничі вул.Механізаторів, вул.Луцька 7-25
10:00-16:00. с.Волиця Колона вул. Молодіжна
10:00-13:00. с.Жашковичі школа с.Жашковичі вул.Л.Українки 9, вул.Поліщука 1-50
Камінь-Каширський район
9.00-16.00. ТОВ «Волма».ТОВ»Бренвель».Очисні споруди, м. К-Каширський
09:00-17:00 . відсутні, с. Брониця(частково)
Школи с.Пнівне.с.Брониця.с.Фаринки.с.-рада с. Пнівне.с. Брониця. дит. садокс.Пнівне.с.Волиця.с.Брониця. усі ФОП .цих село,.Брониця.с. Пнівне.с.Соснівка.с. Волиця.с. Фаринки.с. Винімок.с. Городок-усі села повністю, Кримне
Ківерцівський район
9:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с.Звірів
вул.Київська,61-103,
ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - магазин
ФОП Яйленко Ф.К. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. – приміщення, смт. Олика
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Івасюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
с. Сильне – ветлікарня, пошта
ТзОВ "Гедеон"
Цуманське ССТ - магазин с.Сильне
вул.Л.Українки,
кафе "Чевермето" м.Ківерці
вул.Медвєедєва,23-41,
вул.Зелена, 25-39 ,30-40
09:00-15:00. житловий масив.
Ковельський район
9:00-17:00. СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ
ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі)
Вол.дирекція УДППЗ
Церква
СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква
ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне
Ковельське Райво (школа Пісочне)
С/Р Пісочне
ФОП Мациборук М.С.
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Пісочне)
ФГ"Ставеччина"
Ковельське МТМО (ФАП Байківці)
СТзОВ ім. І.Франка
ТзОВ "Віра-1"
СФГ"Край"
С/Р Мельниця
Ковельське МТМО (ФАП Мирин)
ФОП Білець О.Т.
ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О.
ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФОП Польчук П. А.
ФОП Горинович В.П.
С/Р Ситовичі
Вол.дирекція УДППЗ
СТзОВ"Колос"
РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Озірне)
ТзОВ "Лістрансбуд"
Фіз.ос.Лисиця О.Г.
ФОП Дерев'янчук В.І.
ФОП Колбасюк В.І.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Тублікарня
ФОП Горайчук В.П.
ПрАТ "Поворське РТП"
МПП "Гіперіон"
ВАТ "Родючість"
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ф.О. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця
Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко"
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)
Св'ято-Покровська церква УПЦ КП
СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт"
Ковельське МТМО (ФАП Луківка)
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)
СТзОВ "Васюти"
С/Р Уховецьк
ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С.
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Байківці
с.Радошин
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
с.Поворськ
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
с.Ломачанка
с.Луківка
с.Уховецьк
ФОП Шава В.П.
ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М.
ПТМ"Ковельтепло"
ПАТ"Укртелеком"
ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.
ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М.
ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П.
ТзОВ"Протектор"
Церква Укр.Святотр.
ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького
СТзОВ "Україна",
Ф. О. Якимчук М. П.,
Дубівське СТ,
ФОП Пініс І. О.,
ФОП Іллюх О. В.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Чапко С. А.,
ФОП Якимчук О. М.,
Ф.о.Попіка Л. С.,
ФОП Синьчук О. А.,
ФОП Оніщук В. П,
ФОП Гурська А. С.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",
Ковельське МУВГ,
ФОП Літус В. І.,
Юріївська церква Дубове
Церква с. Дубове, с.Дубове
місто Луцьк
10:00-13:00. ТП-536 Бенько
13:30-17:00. Дитячий садок №51
Наш Край, бульвар Дружби Народів, 13, 15
вул. Станіславського, 50
вул. М. Вовчка, 44-48, 25-29
09:00-17:00. Садівничий масив Маяк
ТП-595
ТзОВ Пальче
Стир-2
Стир-3
МП Шлях
Автодімсервіс
Бар Арарат
Дім Молитви Вул. Довженка
Вул. Г. Крут
Вул. Дубнівська, 93-127
Вул. Прилуцька
Пров. Прилуцький
Вул. Східна
Вул. Вишнівецька
10:00-13:00. Автомайстерня
ВКФ
ВМД
Меблі ПП Ольховий
ПП Серватович, Вул. Ковпака
Вул. Мамсурова, 1-7, 2-8
Вул. Боженка, 38-83, 49-81
Луцький район
9:30-17:00. Сільрада Княгининок – ФАП с. Сирники с. Сирники, вул. Комка, Конякіна, Ковельська, пров. Ковельський
10:00-17:00. ФОП Воробей Л.В. – магазин та СТО, ПП «Вотранс» - авто мийка, кафе, с. Підгайці, вул. Незалежності, Надстирна, Дубнівська, Бутирська.
9:00-17:00. Житловий масив, ОК масив на об’їзній, с. Підгайці
10:00 – 13:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий», ФОП Лучицький., ФОП Сокол А.А., ФОП Панасюк І.І., СГПП «Дружба» буд.майданчик, АЗС «ЮПІДЖІ» с. Рованці вул.Каштанова, Оксамитова, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська,
9:00-13:00. Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”), ТзОВ «Риф Фудз», буд.Левчук В.Г. с. Липини вул. Січові стрільці, Злагоди, Д.Галицького, Сонячна, Перемоги, Л.Українки, Окружна, Ветеранів, Шевченка, Молодіжна, Івасюка, Б.Хмельницького, І.Франка, О.Пчілки, Зелена, Грушевського
Любомльський та Шацький райони
8:00-17:00. С/Р Згорани
Санаторій "Згорани"
ВД УДППЗ"Укрпошта"
ФОП Грицюк В.Г.
ПП"Профтехмонтаж"
с.Згорани
8:00-17:00. Мосир майстерня
Нова школа с.Мосир
Клуб с.Мосир
Ст.шк.с.Мосир
Магазин с.Мосир
Церква
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Державне під-во "Любомльське лісове господарство"
с.Мосир
8:00-17:00. Хлібзавод Шацьк
ТзОВ"Шацький молокозавод"
Шацький РЕМ, смт.Шацьк
50 Років Перемоги
Любешівський район
10:00-17:00. Школа, ФАП, магазини, Церква, с. Погулянка
місто Нововолинськ
9:00-17:00. м-н. «Автозапчастини», М.Нововолинськ:
Вул.Комарова 2-8,
Гірнича57-59,
Львівська 29-49,
Івасюка 23-45,38-58
С.Шахтарське:
Вул. Дубинська
Рожищенський район
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада), с.Рудка-Козинська, вул Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна, с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул. Жовтнева, Миру, с.Тихотин (бригада), м.Рожище салон ритуальних послуг., м. Рожище, вул.24 Серпня,Заньковецької., с. Пожарки (повністю), с. Пожарки (повністю)ї, м.Рожище адмінприміщення, магазини, банк, торговий кіоск, торгово-офісне приміщення, магазин-бар, піцерія, міська рада, відділ освіти, дитсадок м.Рожище вул.Незалежності,46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1 Травня,1-28, м. Рожище відділення банку, офіс, магазини., м. Рожище вул.Незалежності, 18-22,12, Миру,1-5.
Старовижівський район
10:00-16:00.. ПП Чапко, с Буцинь вул Федорова, 8-го Березня
10:00-17:00. СВК Кримне корівник,телятник с Кримне
Турійський район
10:00-15:30. Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00-17:00. с. Овадно вул Мічуріна, Привокзальна, с. Фалемичі вул. Залізнична.
Горохівський район
09:00-17:00. с. Квасів: вул. За млин, ПАТ "Укртрансгаз" ГРС Горохів.
Іваничівський район
9:30-16:30. с. Біличі ТзОВ Адама.
10:00-13:00. смт. Іваничі вул.Заводська 19-31, вул.Підцерква 1-53, вул.Ювілейна 1-35.
13:00-17:00. агрофірма ЛАЙН. смт Іваничі вул.Механізаторів, вул.Луцька 7-25
10:00-16:00. с.Волиця Колона вул. Молодіжна
10:00-13:00. с.Жашковичі школа с.Жашковичі вул.Л.Українки 9, вул.Поліщука 1-50
Камінь-Каширський район
9.00-16.00. ТОВ «Волма».ТОВ»Бренвель».Очисні споруди, м. К-Каширський
09:00-17:00 . відсутні, с. Брониця(частково)
Школи с.Пнівне.с.Брониця.с.Фаринки.с.-рада с. Пнівне.с. Брониця. дит. садокс.Пнівне.с.Волиця.с.Брониця. усі ФОП .цих село,.Брониця.с. Пнівне.с.Соснівка.с. Волиця.с. Фаринки.с. Винімок.с. Городок-усі села повністю, Кримне
Ківерцівський район
9:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с.Звірів
вул.Київська,61-103,
ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - магазин
ФОП Яйленко Ф.К. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. – приміщення, смт. Олика
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Івасюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
с. Сильне – ветлікарня, пошта
ТзОВ "Гедеон"
Цуманське ССТ - магазин с.Сильне
вул.Л.Українки,
кафе "Чевермето" м.Ківерці
вул.Медвєедєва,23-41,
вул.Зелена, 25-39 ,30-40
09:00-15:00. житловий масив.
Ковельський район
9:00-17:00. СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ
ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі)
Вол.дирекція УДППЗ
Церква
СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква
ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне
Ковельське Райво (школа Пісочне)
С/Р Пісочне
ФОП Мациборук М.С.
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Пісочне)
ФГ"Ставеччина"
Ковельське МТМО (ФАП Байківці)
СТзОВ ім. І.Франка
ТзОВ "Віра-1"
СФГ"Край"
С/Р Мельниця
Ковельське МТМО (ФАП Мирин)
ФОП Білець О.Т.
ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О.
ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФОП Польчук П. А.
ФОП Горинович В.П.
С/Р Ситовичі
Вол.дирекція УДППЗ
СТзОВ"Колос"
РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Озірне)
ТзОВ "Лістрансбуд"
Фіз.ос.Лисиця О.Г.
ФОП Дерев'янчук В.І.
ФОП Колбасюк В.І.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Тублікарня
ФОП Горайчук В.П.
ПрАТ "Поворське РТП"
МПП "Гіперіон"
ВАТ "Родючість"
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ф.О. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця
Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко"
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)
Св'ято-Покровська церква УПЦ КП
СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт"
Ковельське МТМО (ФАП Луківка)
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)
СТзОВ "Васюти"
С/Р Уховецьк
ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С.
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Байківці
с.Радошин
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
с.Поворськ
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
с.Ломачанка
с.Луківка
с.Уховецьк
ФОП Шава В.П.
ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М.
ПТМ"Ковельтепло"
ПАТ"Укртелеком"
ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.
ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М.
ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П.
ТзОВ"Протектор"
Церква Укр.Святотр.
ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького
СТзОВ "Україна",
Ф. О. Якимчук М. П.,
Дубівське СТ,
ФОП Пініс І. О.,
ФОП Іллюх О. В.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Чапко С. А.,
ФОП Якимчук О. М.,
Ф.о.Попіка Л. С.,
ФОП Синьчук О. А.,
ФОП Оніщук В. П,
ФОП Гурська А. С.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",
Ковельське МУВГ,
ФОП Літус В. І.,
Юріївська церква Дубове
Церква с. Дубове, с.Дубове
місто Луцьк
10:00-13:00. ТП-536 Бенько
13:30-17:00. Дитячий садок №51
Наш Край, бульвар Дружби Народів, 13, 15
вул. Станіславського, 50
вул. М. Вовчка, 44-48, 25-29
09:00-17:00. Садівничий масив Маяк
ТП-595
ТзОВ Пальче
Стир-2
Стир-3
МП Шлях
Автодімсервіс
Бар Арарат
Дім Молитви Вул. Довженка
Вул. Г. Крут
Вул. Дубнівська, 93-127
Вул. Прилуцька
Пров. Прилуцький
Вул. Східна
Вул. Вишнівецька
10:00-13:00. Автомайстерня
ВКФ
ВМД
Меблі ПП Ольховий
ПП Серватович, Вул. Ковпака
Вул. Мамсурова, 1-7, 2-8
Вул. Боженка, 38-83, 49-81
Луцький район
9:30-17:00. Сільрада Княгининок – ФАП с. Сирники с. Сирники, вул. Комка, Конякіна, Ковельська, пров. Ковельський
10:00-17:00. ФОП Воробей Л.В. – магазин та СТО, ПП «Вотранс» - авто мийка, кафе, с. Підгайці, вул. Незалежності, Надстирна, Дубнівська, Бутирська.
9:00-17:00. Житловий масив, ОК масив на об’їзній, с. Підгайці
10:00 – 13:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий», ФОП Лучицький., ФОП Сокол А.А., ФОП Панасюк І.І., СГПП «Дружба» буд.майданчик, АЗС «ЮПІДЖІ» с. Рованці вул.Каштанова, Оксамитова, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська,
9:00-13:00. Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”), ТзОВ «Риф Фудз», буд.Левчук В.Г. с. Липини вул. Січові стрільці, Злагоди, Д.Галицького, Сонячна, Перемоги, Л.Українки, Окружна, Ветеранів, Шевченка, Молодіжна, Івасюка, Б.Хмельницького, І.Франка, О.Пчілки, Зелена, Грушевського
Любомльський та Шацький райони
8:00-17:00. С/Р Згорани
Санаторій "Згорани"
ВД УДППЗ"Укрпошта"
ФОП Грицюк В.Г.
ПП"Профтехмонтаж"
с.Згорани
8:00-17:00. Мосир майстерня
Нова школа с.Мосир
Клуб с.Мосир
Ст.шк.с.Мосир
Магазин с.Мосир
Церква
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Державне під-во "Любомльське лісове господарство"
с.Мосир
8:00-17:00. Хлібзавод Шацьк
ТзОВ"Шацький молокозавод"
Шацький РЕМ, смт.Шацьк
50 Років Перемоги
Любешівський район
10:00-17:00. Школа, ФАП, магазини, Церква, с. Погулянка
місто Нововолинськ
9:00-17:00. м-н. «Автозапчастини», М.Нововолинськ:
Вул.Комарова 2-8,
Гірнича57-59,
Львівська 29-49,
Івасюка 23-45,38-58
С.Шахтарське:
Вул. Дубинська
Рожищенський район
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада), с.Рудка-Козинська, вул Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна, с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул. Жовтнева, Миру, с.Тихотин (бригада), м.Рожище салон ритуальних послуг., м. Рожище, вул.24 Серпня,Заньковецької., с. Пожарки (повністю), с. Пожарки (повністю)ї, м.Рожище адмінприміщення, магазини, банк, торговий кіоск, торгово-офісне приміщення, магазин-бар, піцерія, міська рада, відділ освіти, дитсадок м.Рожище вул.Незалежності,46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1 Травня,1-28, м. Рожище відділення банку, офіс, магазини., м. Рожище вул.Незалежності, 18-22,12, Миру,1-5.
Старовижівський район
10:00-16:00.. ПП Чапко, с Буцинь вул Федорова, 8-го Березня
10:00-17:00. СВК Кримне корівник,телятник с Кримне
Турійський район
10:00-15:30. Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби
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