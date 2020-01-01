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Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО

Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
11 жовтня в Боратині відбувся перший чемпіонат Волинської області зі стрільби з лука, у якому взяли участь спортсмени 2011 року народження та старші.

Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Учасники виборювали нагороди у чотирьох категоріях, зокрема переможцями стали:



У категорії «Новачки» на відстані 10 м:

Перше місце посів Павлюк Данило.
Другою стала Новак Анна-Марія.
Третє місце посів Паливода Матвій.

Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО


У категорії «Початківці» на відстані 18 м:
Перше місце посів Ковальський Павло.
Друге місце - Закладний Вадим
Третє місце - Кобись Дмитро.

У категорії «Просунуті» на дистанції 18 м:
Перше місце - Михалюк Богдан.
Друге місце - Таранов Валерій.
Третє місце - Сай Влад.

У категорії «Просунуті» на відстані 30 м:

Перше місце - Костєлов Микола.
Друге місце - Слатов Іван.
Третє місце - Дучмінський Олег.

Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО


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Теги: лучники, стрільба з лука, Боратин, Волинь, змагання, чемпіонат
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