Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Сьогодні, 14:56
11 жовтня в Боратині відбувся перший чемпіонат Волинської області зі стрільби з лука, у якому взяли участь спортсмени 2011 року народження та старші.
Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Учасники виборювали нагороди у чотирьох категоріях, зокрема переможцями стали:
У категорії «Новачки» на відстані 10 м:
Перше місце посів Павлюк Данило.
Другою стала Новак Анна-Марія.
Третє місце посів Паливода Матвій.
У категорії «Початківці» на відстані 18 м:
Перше місце посів Ковальський Павло.
Друге місце - Закладний Вадим
Третє місце - Кобись Дмитро.
У категорії «Просунуті» на дистанції 18 м:
Перше місце - Михалюк Богдан.
Друге місце - Таранов Валерій.
Третє місце - Сай Влад.
У категорії «Просунуті» на відстані 30 м:
Перше місце - Костєлов Микола.
Друге місце - Слатов Іван.
Третє місце - Дучмінський Олег.
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Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Учасники виборювали нагороди у чотирьох категоріях, зокрема переможцями стали:
У категорії «Новачки» на відстані 10 м:
Перше місце посів Павлюк Данило.
Другою стала Новак Анна-Марія.
Третє місце посів Паливода Матвій.
У категорії «Початківці» на відстані 18 м:
Перше місце посів Ковальський Павло.
Друге місце - Закладний Вадим
Третє місце - Кобись Дмитро.
У категорії «Просунуті» на дистанції 18 м:
Перше місце - Михалюк Богдан.
Друге місце - Таранов Валерій.
Третє місце - Сай Влад.
У категорії «Просунуті» на відстані 30 м:
Перше місце - Костєлов Микола.
Друге місце - Слатов Іван.
Третє місце - Дучмінський Олег.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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