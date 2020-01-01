Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО





Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Учасники виборювали нагороди у чотирьох категоріях, зокрема переможцями стали:







У категорії «Новачки» на відстані 10 м:



Перше місце посів Павлюк Данило.

Другою стала Новак Анна-Марія.

Третє місце посів Паливода Матвій.







У категорії «Початківці» на відстані 18 м:

Перше місце посів Ковальський Павло.

Друге місце - Закладний Вадим

Третє місце - Кобись Дмитро.



У категорії «Просунуті» на дистанції 18 м:

Перше місце - Михалюк Богдан.

Друге місце - Таранов Валерій.

Третє місце - Сай Влад.



У категорії «Просунуті» на відстані 30 м:



Перше місце - Костєлов Микола.

Друге місце - Слатов Іван.

Третє місце - Дучмінський Олег.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 жовтня в Боратині відбувся перший чемпіонат Волинської області зі стрільби з лука, у якому взяли участь спортсмени 2011 року народження та старші.Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Учасники виборювали нагороди у чотирьох категоріях, зокрема переможцями стали:Перше місце посівДругою сталаТретє місце посівПерше місце посівДруге місце -Третє місце -Перше місце -Друге місце -Третє місце -Перше місце -Друге місце -Третє місце -

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію