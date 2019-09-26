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Якою буде погода на Покрову в Україні

Якою буде погода на Покрову в Україні
Україна у вівторок, 13 жовтня, буде однією з найтепліших країн Європи.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря впродовж дня становитиме +20+24 градуси, лише в західних областях дощі знизять градуси до +16+19. Південно-східний вітер очікують поривчастим, у західній частині – до штормового.

За її словами, дощі пройдуть у західній частині України. А в більшості областей переважатиме суха погода.

У Києві 13 жовтня буде до +20 градусів.

Синоптик зауважує, що на Покрову та День захисника України дощі очікують місцями в західних областях, можуть торкнутися трохи Житомирщини та Київщини.

На Заході 14-го жовтня похолодає вдень до +10+15 градусів, на Півночі, у Вінницькій та Черкаській областях буде в межах +14+19 градусів, на решті території +19+24 градуси.

Суттєве похолодання в Україні передбачають на вихідні, 17-18 жовтня.


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Теги: погода, прогноз, Наталія Діденко, Покрова
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