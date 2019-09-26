Якою буде погода на Покрову в Україні

Україна у вівторок, 13 жовтня, буде однією з найтепліших країн Європи.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикТемпература повітря впродовж дня становитиме +20+24 градуси, лише в західних областях дощі знизять градуси до +16+19. Південно-східний вітер очікують поривчастим, у західній частині – до штормового.За її словами, дощі пройдуть у західній частині України. А в більшості областей переважатиме суха погода.У Києві 13 жовтня буде до +20 градусів.Синоптик зауважує, що на Покрову та День захисника України дощі очікують місцями в західних областях, можуть торкнутися трохи Житомирщини та Київщини.На Заході 14-го жовтня похолодає вдень до +10+15 градусів, на Півночі, у Вінницькій та Черкаській областях буде в межах +14+19 градусів, на решті території +19+24 градуси.Суттєве похолодання в Україні передбачають на вихідні, 17-18 жовтня.