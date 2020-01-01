Скільки коштує скульптура кликуна, яку нещодавно вкрали у Старому місті
Сьогодні, 12:57
Кликуна, якого вкрали з Братського мосту, повернув чоловік охоронцю Луцької міської ради. У статуї – відбиті руки та ноги. Нова скульптура обійдеться бюджету міста у 25 тисяч гривень.
Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.
Небайдужий лучанин знайшов понівечену скульптуру Луцького кликуна на площі Возз'єднання. Статую чоловік віддав охоронцю Луцької міської ради. Фактично, скульптуру знищено, відбиті руки з ріжком, значно пошкоджені ноги, по всій фігурі – сліди від ударів.
Начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська каже, що випадки крадіжок кликунів у місті трапляються не вперше. Цього разу кликуну дісталося найбільше.
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"Таких скульптур у Луцьку налічується 5. Їх виготовляє львівська майстриня Ніна Музичко. Кликунів виливають із бронзи, вага одного приблизно 8 кілограмів", - каже Катерина Теліпська.
Якщо здати таку скульптури на металобрухт, більше 300 гривень за дорогоцінний метал ніхто не заплатить. А вартість одного кликуна обходиться бюджету міста приблизно у 25 тисяч гривень.
Катерина Теліпська каже, кликунів продовжуватимуть ставити у Луцьку, бо це символ нашого міста.
Понівечену скульптуру відновити неможливо. Людей, які її зіпсували розшукує поліція.
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Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.
Небайдужий лучанин знайшов понівечену скульптуру Луцького кликуна на площі Возз'єднання. Статую чоловік віддав охоронцю Луцької міської ради. Фактично, скульптуру знищено, відбиті руки з ріжком, значно пошкоджені ноги, по всій фігурі – сліди від ударів.
Начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська каже, що випадки крадіжок кликунів у місті трапляються не вперше. Цього разу кликуну дісталося найбільше.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вкотре вкрали скульптуру кликуна
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Крадіжка луцького кликуна: поліція встановлює злодіїв
"Таких скульптур у Луцьку налічується 5. Їх виготовляє львівська майстриня Ніна Музичко. Кликунів виливають із бронзи, вага одного приблизно 8 кілограмів", - каже Катерина Теліпська.
Якщо здати таку скульптури на металобрухт, більше 300 гривень за дорогоцінний метал ніхто не заплатить. А вартість одного кликуна обходиться бюджету міста приблизно у 25 тисяч гривень.
Катерина Теліпська каже, кликунів продовжуватимуть ставити у Луцьку, бо це символ нашого міста.
Понівечену скульптуру відновити неможливо. Людей, які її зіпсували розшукує поліція.
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Коментарі 3
А чому б їх не лити з чавуну? чому так вперто робити їх з м'якої бронзи?
Може варто нарешті її застрахувати?
У зв'язку з незалежністю України та відсутністю сьогодні коштів на лікування по всій державі і зокрема в м. Луцьку побільшало придурків та психічнохворих людей, яких повідпускали з психоневрологічних диспансерів. Однозначно, що зникнення таких скульптурок це їх робота. А тому, щоб не морочити собі дупу, біля кожної такої скульптурки виставити пост поліціянтів.
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