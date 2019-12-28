Петра Порошенка, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні
Сьогодні, 13:08
П'ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився.
Про це повідомляє пресслужба експрезидента.
«Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенко. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону», – зазначає пресслужба Петра Олексійовича.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко отримав позитивний тест на COVID-19.
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Про це повідомляє пресслужба експрезидента.
«Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенко. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону», – зазначає пресслужба Петра Олексійовича.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко отримав позитивний тест на COVID-19.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Верховна Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів.
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