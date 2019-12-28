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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Петра Порошенка, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні

Петра Порошенка, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні
П'ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився.

Про це повідомляє пресслужба експрезидента.

«Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенко. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону», – зазначає пресслужба Петра Олексійовича.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко отримав позитивний тест на COVID-19.

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Теги: Петро Порошенко, Європейська Солідарність, політика, коронавірус
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