Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
Сьогодні, 22:23
Інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області у вересні під час позапланових перевірок і рейдів оштрафували 104 волинян на суму 62 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Володимир-Волинському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 19 людей. Троє з них сплатять по 3060 гривень штрафу за спалювання рослинності району згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення заплатять.
У Ратнівському районі порушник заплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності. Крім того, екоінспектори виявили шістьох людей, які порушували екологічне законодавство.
У Ковельському районі двоє чоловіків порушували правила полювання. Вони сплатять по 680 гривень згідно з статтею 85-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Чотирьох жителів Старовижівщини покарають за порушення правил рибальства за статтею 85 частина 3 КУпАП.
Під час позапланових перевірок у Горохівському районі виявили 8 екопорушників.
У Іваничівському районі двоє людей заплатять 3060 гривень штрафу за спалювання рослинності. Всього за місяць в районі затримали 12 екопорушників.
Одинадцять жителів Локачинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.
Також двоє людей з Любешівського по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності.
У Турійському районі під час позапланової перевірки екоінспектори встановили, що підприємство самовільно зайняло земельну ділянку та розорало прибережу захисну смугу річки Турія. На директора підприємства склали протокол про порушення Земельного кодексу за статтями 116 та 125. Також житель району заплатить 3060 грн за спалювання сміття.
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Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Володимир-Волинському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 19 людей. Троє з них сплатять по 3060 гривень штрафу за спалювання рослинності району згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення заплатять.
У Ратнівському районі порушник заплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності. Крім того, екоінспектори виявили шістьох людей, які порушували екологічне законодавство.
У Ковельському районі двоє чоловіків порушували правила полювання. Вони сплатять по 680 гривень згідно з статтею 85-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Чотирьох жителів Старовижівщини покарають за порушення правил рибальства за статтею 85 частина 3 КУпАП.
Під час позапланових перевірок у Горохівському районі виявили 8 екопорушників.
У Іваничівському районі двоє людей заплатять 3060 гривень штрафу за спалювання рослинності. Всього за місяць в районі затримали 12 екопорушників.
Одинадцять жителів Локачинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.
Також двоє людей з Любешівського по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності.
У Турійському районі під час позапланової перевірки екоінспектори встановили, що підприємство самовільно зайняло земельну ділянку та розорало прибережу захисну смугу річки Турія. На директора підприємства склали протокол про порушення Земельного кодексу за статтями 116 та 125. Також житель району заплатить 3060 грн за спалювання сміття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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