Степанов розповів про небезпеку вживання антибіотиків під час коронавірусу без показань





Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 12 жовтня, - пише



"За призначення одразу, без показань, антибіотиків, без пневмоній, без нічого, відбувається відповідна антибіотикорезистентність. Потім, коли людині дійсно знадобляться антибіотики, дія його буде набагато слабшою, аніж була б", — заявив Степанов.



Як приклад міністр назвав ситуацію, коли людям із коронавірусом одразу після підтвердження інфекції лікарі призначають лікування антибіотиками. Відповідно, Степанов закликав медиків дотримуватися відповідних стандартів та протоколів лікування.



"Ми чуємо про такі випадки від лікарів-інфекціоністів, коли людина на початкових стадіях коронавірусної хвороби (вона щойно захворіла, у неї є відповідне підтвердження тесту ПЛР, і температура 37,5), а їй одразу починають призначати по два антибіотики. Не треба цього робити", — додав голова МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антибіотики мають призначатися тільки у разі виникнення ускладнень коронавірусної хвороби, зокрема пневмонії. Оскільки передчасне вживання цих препаратів є небезпечним для здоров’я і може зашкодити подальшому лікуванню від COVID-19.Про це сказав міністр охорони здоров’япід час брифінгу 12 жовтня, - пише ТСН. "За призначення одразу, без показань, антибіотиків, без пневмоній, без нічого, відбувається відповідна антибіотикорезистентність. Потім, коли людині дійсно знадобляться антибіотики, дія його буде набагато слабшою, аніж була б", — заявив Степанов.Як приклад міністр назвав ситуацію, коли людям із коронавірусом одразу після підтвердження інфекції лікарі призначають лікування антибіотиками. Відповідно, Степанов закликав медиків дотримуватися відповідних стандартів та протоколів лікування."Ми чуємо про такі випадки від лікарів-інфекціоністів, коли людина на початкових стадіях коронавірусної хвороби (вона щойно захворіла, у неї є відповідне підтвердження тесту ПЛР, і температура 37,5), а їй одразу починають призначати по два антибіотики. Не треба цього робити", — додав голова МОЗ.

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