У Ковелі в закладах торгівлі виявили 10 неоформлених працівників
Сьогодні, 13:50
У Ковелі виявили 10 неофіційно оформлених працівників, які працювали у 5-ти підприємців.
Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.
Зазначається, що у результаті інспекційного відвідування посадові особи управління склали акт, де зазначили виявлені порушення трудового законодавства, зокрема, допуск до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.
Тож підприємців, які допустили порушення трудового законодавства, притягнуть до фінансової відповідальності.
Волинянам нагадують, що за допуск одного працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин передбачено штрафні санкції у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окрім того допуск працівника без належного оформлення тягне за собою адміністративне покарання та кримінальну відповідальність.
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Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.
Зазначається, що у результаті інспекційного відвідування посадові особи управління склали акт, де зазначили виявлені порушення трудового законодавства, зокрема, допуск до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.
Тож підприємців, які допустили порушення трудового законодавства, притягнуть до фінансової відповідальності.
Волинянам нагадують, що за допуск одного працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин передбачено штрафні санкції у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окрім того допуск працівника без належного оформлення тягне за собою адміністративне покарання та кримінальну відповідальність.
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