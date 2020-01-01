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Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку

Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ


Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Сьогодні, 12 жовтня, свій 10-ий день народження святкує Іванка – донька Дмитра Михайловича Степанова з псевдо «Кіборг». Із листопада 2014 року він перебував на передовій у зоні АТО у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув 3 квітня 2015 року в місті Авдіївка Донецької області, підірвавшись на міні. Указом Президента України «За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).

Його донечка Іванка говорить: «Хочу розповісти про тата. Його забрала ота проклята війна. Таточко любив життя, любив нас з мамою, любив людей і всі люди любили його. Мій татко Герой! Він завжди зі мною і оберігає мене з неба, світить зірочкою. Я і досі пам'ятаю пісеньку, яку ми вивчили з татом коли він був живий: «Татко, татуньо ти наший хороший, ти наший рідненький, гарний дорогенький!» Цю пісеньку я співала коли татко був в АТО».

Наша іменинниця без тата пішла у школу та вже навчається у п’ятому класі. Розповідає про себе так: «Вчуся я гарно і старанно. Люблю читати, співати, малювати, люблю нашу милозвучну мову. Люблю уроки фізкультури, математики, а також трудове навчання та малювання, Загалом мені у школі добре».

Іванці до вподоби займатися творчістю: малює, плете браслети із резинок і бісеру. Хист до виготовлення різник цікавинок дівчинка перейняла від бабусі, яка вишиває бісером та нитками різні картини та сорочки.

Дівчина ще не знає ким буде у майбутньому, але вважає, що головне бути людиною — чуйною, вихованою, уважною до ближніх, усім серце любити Україну, мову і свій героїчний народ.

Також Іванка мріє подорожувати, хоче пізнати свою Батьківщину, окрім рідних Карпат юна красуня вперше без мами побувала минулоріч закордоном в Австрії. Звідти вона привезла безліч вражень від спільних пригод із дітками з таких же родин.

Дівчинка дуже любить тварин. Їй подобаються слони та змії. Вдома у неї є розумна собака Лорд та папуга Рікко та два котики, яких вона прихистила та доглядає.

Мама дівчинки, Наталія Олександрівна, працює вчителем у сільській школі. Жінка намагається впоратись із труднощами. Життя у селі нелегке і сім’я потребує дров для опалення будинку взимку, адже газ дорогий.

Іванка, як і кожна дитина, яка втратила батька, потребує підтримки та уваги. Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/stepanov.htm

Фінансово підтримати родину можна:
4731 2191 1952 5206 (Степанова Наталія Олександрівна, Приватбанк)

Інформація для благодійників: Степанова Іванна – 10 років (12.10.2010). Ківерцівський р-н, Зріст: 152; Розмір взуття: 36.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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