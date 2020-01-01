Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 12 жовтня, свій 10-ий день народження святкує– доньказ псевдо «Кіборг». Із листопада 2014 року він перебував на передовій у зоні АТО у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув 3 квітня 2015 року в місті Авдіївка Донецької області, підірвавшись на міні. Указом Президента України «За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).Його донечка Іванка говорить: «Хочу розповісти про тата. Його забрала ота проклята війна. Таточко любив життя, любив нас з мамою, любив людей і всі люди любили його. Мій татко Герой! Він завжди зі мною і оберігає мене з неба, світить зірочкою. Я і досі пам'ятаю пісеньку, яку ми вивчили з татом коли він був живий: «Татко, татуньо ти наший хороший, ти наший рідненький, гарний дорогенький!» Цю пісеньку я співала коли татко був в АТО».Наша іменинниця без тата пішла у школу та вже навчається у п’ятому класі. Розповідає про себе так: «Вчуся я гарно і старанно. Люблю читати, співати, малювати, люблю нашу милозвучну мову. Люблю уроки фізкультури, математики, а також трудове навчання та малювання, Загалом мені у школі добре».Іванці до вподоби займатися творчістю: малює, плете браслети із резинок і бісеру. Хист до виготовлення різник цікавинок дівчинка перейняла від бабусі, яка вишиває бісером та нитками різні картини та сорочки.Дівчина ще не знає ким буде у майбутньому, але вважає, що головне бути людиною — чуйною, вихованою, уважною до ближніх, усім серце любити Україну, мову і свій героїчний народ.Також Іванка мріє подорожувати, хоче пізнати свою Батьківщину, окрім рідних Карпат юна красуня вперше без мами побувала минулоріч закордоном в Австрії. Звідти вона привезла безліч вражень від спільних пригод із дітками з таких же родин.Дівчинка дуже любить тварин. Їй подобаються слони та змії. Вдома у неї є розумна собака Лорд та папуга Рікко та два котики, яких вона прихистила та доглядає.Мама дівчинки, Наталія Олександрівна, працює вчителем у сільській школі. Жінка намагається впоратись із труднощами. Життя у селі нелегке і сім’я потребує дров для опалення будинку взимку, адже газ дорогий.Іванка, як і кожна дитина, яка втратила батька, потребує підтримки та уваги. Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/stepanov.htm4731 2191 1952 5206 (Степанова Наталія Олександрівна, Приватбанк)Степанова Іванна – 10 років (12.10.2010). Ківерцівський р-н, Зріст: 152; Розмір взуття: 36.