У Луцьку влаштовують пішохідний квест містом «Я не товар»





Про це



Сенс гри в форматі квесту полягає в тому, що командам потрібно розгадати завдання, пов'язані з назвами вулиць міста Луцька. Ціль завдання – знайти код, який допоможе закрити завдання і перейти до наступного... і так до переможного кінця.



Квест відбудеться 15 жовтня о 15 годині. Старт від головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.



Команда має складатися від 2 до 4 осіб.



Для гри потрібно:



• для нових гравців - зареєструватись на сайті

• команда до 4 чоловік;

• смартфон та доступ до інтернету;

• ручка та папір;

• обов'язково маска (може бути виготовлена власноруч), рукавички та антисептик;



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться пішохідний квест щодо протидії торгівлі людьми під назвою «Я не товар!».Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Волинській області, яке є одним із співорганізаторів заходу.Сенс гри в форматі квесту полягає в тому, що командам потрібно розгадати завдання, пов'язані з назвами вулиць міста Луцька. Ціль завдання – знайти код, який допоможе закрити завдання і перейти до наступного... і так до переможного кінця.Квест відбудеться 15 жовтня о 15 годині. Старт від головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.Команда має складатися від 2 до 4 осіб.Для гри потрібно:• для нових гравців - зареєструватись на сайті quest.wtf , створити команду та податись на гру;• команда до 4 чоловік;• смартфон та доступ до інтернету;• ручка та папір;• обов'язково маска (може бути виготовлена власноруч), рукавички та антисептик;

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