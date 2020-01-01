У Луцьку влаштовують пішохідний квест містом «Я не товар»
Сьогодні, 15:20
У Луцьку відбудеться пішохідний квест щодо протидії торгівлі людьми під назвою «Я не товар!».
Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Волинській області, яке є одним із співорганізаторів заходу.
Сенс гри в форматі квесту полягає в тому, що командам потрібно розгадати завдання, пов'язані з назвами вулиць міста Луцька. Ціль завдання – знайти код, який допоможе закрити завдання і перейти до наступного... і так до переможного кінця.
Квест відбудеться 15 жовтня о 15 годині. Старт від головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.
Команда має складатися від 2 до 4 осіб.
Для гри потрібно:
• для нових гравців - зареєструватись на сайті quest.wtf , створити команду та податись на гру;
• команда до 4 чоловік;
• смартфон та доступ до інтернету;
• ручка та папір;
• обов'язково маска (може бути виготовлена власноруч), рукавички та антисептик;
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Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Волинській області, яке є одним із співорганізаторів заходу.
Сенс гри в форматі квесту полягає в тому, що командам потрібно розгадати завдання, пов'язані з назвами вулиць міста Луцька. Ціль завдання – знайти код, який допоможе закрити завдання і перейти до наступного... і так до переможного кінця.
Квест відбудеться 15 жовтня о 15 годині. Старт від головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.
Команда має складатися від 2 до 4 осіб.
Для гри потрібно:
• для нових гравців - зареєструватись на сайті quest.wtf , створити команду та податись на гру;
• команда до 4 чоловік;
• смартфон та доступ до інтернету;
• ручка та папір;
• обов'язково маска (може бути виготовлена власноруч), рукавички та антисептик;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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