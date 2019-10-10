Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

У Луцьку у закладах культури відбудуться заходи з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня Українського козацтва.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Лучан запрошують долучитися до програми заходів:, впродовж дня книжкова виставка «За честь, за волю, за українську долю». Бібліотека-філія «Прилуцьке»., впродовж дня виставка літератури «Козацький дух непереможний». Бібліотека-філія №7 для дорослих., впродовж дня виставка-подія «Мужність і відвага крізь покоління». Центральна бібліотека для дорослих., впродовж дня книжково-ілюстративна виставка «Дух козацтва - Український дух!». Бібліотека-філія №10 для дорослих.15.00 Урок мужності за збіркою оповідань сучасних українських письменників «Героям слава!». Центральна бібліотека для дітей.16.00 Книжкова мандрівка «Шануймо козацьке минуле нашого краю». Бібліотека-філія №5 для дорослих.16.00 Святкова програма «Козаки - борці за волю, за народ, щасливу долю». Будинок культури мікрорайону Вересневе., впродовж дня книжкова виставка «Біль, гордість і надія України». Бібліотека-філія №2 для дітей.12.30 Година козацтва «Слава козацька вічно жива». Бібліотека-філія №7 для дорослих.15.00 Година спілкування «Ми роду козацького нащадки». Бібліотека-філія «Прилуцьке».15.00 Майстер-клас «Оберіг для справжнього воїна». Центральна бібліотека для дорослих.15.00 Патріотична година «Мужність. Честь. Сила. Відвага.». Центральна бібліотека для дітей.16.00 Урок патріотизму «Україна мати, вмій її захищати». Бібліотека-філія «Дачне».16.00 Година патріотичного виховання «Життя – Україні, честь – собі!». Бібліотека-філія №3 для дорослих.16.00 Презентація книги заслуженого працівника культури України Ростислава Кушнірука «А ми тую червону калину підіймемо…». Палац культури міста Луцька.16.00 Година національної гідності «Життя – Україні, честь – собі!». Бібліотека-філія №3 для дорослих.Мультимедійна презентація «Хай живе козацька доля, хай живе козацький дух».(#бібліотекабезкарантин).Книжкова виставка «І оживає дух козацький». Бібліотека-філія №11 для дорослих. (#бібліотекабезкарантину).Онлайн-вікторина «Козацькими дорогами». (#бібліотекабезкарантину).10.00 Відеовиставка малюнків учнів Луцької дитячої художньої школи «Мужність і відвага крізь роки». Клуб «Сучасник».16.00 Онлайн-концерт. Теремнівський будинок культури.16.00 Мистецький проєкт «Грає духовий оркестр» за участі народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька. Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.16.00 Відеопрезентація «Подарунок захиснику України!» (пісочна анімація). Будинок культури мікрорайону Вересневе.Патріотична онлайн-година «За честь. За славу. За народ».Культурно-мистецький центр «Красне».Історична подорож «Козацькій славі жити у віках». (#бібліотекабезкарантину).