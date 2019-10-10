вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
У Луцьку у закладах культури відбудуться заходи з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня Українського козацтва.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Лучан запрошують долучитися до програми заходів:

01-30 жовтня, впродовж дня книжкова виставка «За честь, за волю, за українську долю». Бібліотека-філія «Прилуцьке».

08-14 жовтня, впродовж дня виставка літератури «Козацький дух непереможний». Бібліотека-філія №7 для дорослих.

09-16 жовтня, впродовж дня виставка-подія «Мужність і відвага крізь покоління». Центральна бібліотека для дорослих.

10-20 жовтня, впродовж дня книжково-ілюстративна виставка «Дух козацтва - Український дух!». Бібліотека-філія №10 для дорослих.

12 жовтня

15.00 Урок мужності за збіркою оповідань сучасних українських письменників «Героям слава!». Центральна бібліотека для дітей.

16.00 Книжкова мандрівка «Шануймо козацьке минуле нашого краю». Бібліотека-філія №5 для дорослих.

16.00 Святкова програма «Козаки - борці за волю, за народ, щасливу долю». Будинок культури мікрорайону Вересневе.


13 жовтня, впродовж дня книжкова виставка «Біль, гордість і надія України». Бібліотека-філія №2 для дітей.

12.30 Година козацтва «Слава козацька вічно жива». Бібліотека-філія №7 для дорослих.

15.00 Година спілкування «Ми роду козацького нащадки». Бібліотека-філія «Прилуцьке».

15.00 Майстер-клас «Оберіг для справжнього воїна». Центральна бібліотека для дорослих.

15.00 Патріотична година «Мужність. Честь. Сила. Відвага.». Центральна бібліотека для дітей.

16.00 Урок патріотизму «Україна мати, вмій її захищати». Бібліотека-філія «Дачне».

16.00 Година патріотичного виховання «Життя – Україні, честь – собі!». Бібліотека-філія №3 для дорослих.

16.00 Презентація книги заслуженого працівника культури України Ростислава Кушнірука «А ми тую червону калину підіймемо…». Палац культури міста Луцька.

16.00 Година національної гідності «Життя – Україні, честь – собі!». Бібліотека-філія №3 для дорослих.

Мультимедійна презентація «Хай живе козацька доля, хай живе козацький дух».(#бібліотекабезкарантин).

Книжкова виставка «І оживає дух козацький». Бібліотека-філія №11 для дорослих. (#бібліотекабезкарантину).

Онлайн-вікторина «Козацькими дорогами». (#бібліотекабезкарантину).


14 жовтня

10.00 Відеовиставка малюнків учнів Луцької дитячої художньої школи «Мужність і відвага крізь роки». Клуб «Сучасник».

16.00 Онлайн-концерт. Теремнівський будинок культури.

16.00 Мистецький проєкт «Грає духовий оркестр» за участі народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька. Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.

16.00 Відеопрезентація «Подарунок захиснику України!» (пісочна анімація). Будинок культури мікрорайону Вересневе.

Патріотична онлайн-година «За честь. За славу. За народ».Культурно-мистецький центр «Красне».

Історична подорож «Козацькій славі жити у віках». (#бібліотекабезкарантину).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День захисника України, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування, – Погуляйко
12 жовтень, 23:25
Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
12 жовтень, 22:51
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
12 жовтень, 22:23
Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку
12 жовтень, 21:52
Схожі новини
Через свято у луцькому ЦНАПі – зміни у графіку роботи Через свято у луцькому ЦНАПі – зміни у графіку роботи
12 жовтень, 12:38
У храмі під Луцьком військові капелани молилися за Батьківщину та її захисників У храмі під Луцьком військові капелани молилися за Батьківщину та її захисників
10 жовтень, 2019, 18:49
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»* Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
12 жовтень, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 жовтня
12 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування, – Погуляйко
12 жовтень, 23:25
 0
Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
12 жовтень, 22:51
 0
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
12 жовтень, 22:23
 0
Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку
12 жовтень, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8