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У місті на Волині продавець наздоганяв злодія, який зухвало викрав продукти харчування з магазину

У місті на Волині продавець наздоганяв злодія, який зухвало викрав продукти харчування з магазину
11 жовтня в обідню пору в Любомлі злодій обікрав місцевий магазин.

Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Так, на вулиці Незалежності, 47 з магазину «Продукти» невідомий чоловік відкрито викрав продукти харчування та незважаючи на те, що продавець магазину бачив факт крадіжки та намагався наздогнати чоловіка, останній втік.

Працівники групи реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції по «гарячих слідах» встановили та затримали грабіжника. Ним виявився раніше судимий 36-ти річний житель м. Любомль.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 186 КК України (Грабіж). Відповідні діяння карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років..

Триває досудове слідство.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Любомль, крадіжка, злодій
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