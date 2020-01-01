У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО





Про це Алла Кінах.



Коронавірусну інфекцію виявили в одного з лаборантів центру СНІДу.



"Ми мусимо припинити ці дослідження і в себе в центрі провести відповідні дії та закритися карантин на тиждень, щоб зупинити поширення інфекції серед працівників", - розповіла Алла Кінах.



Зі слів вірусолога, якщо за тиждень ніхто з працівників медичного закладу не захворіє, то дослідження з наступного тижня відновлять.



Усіх, хто сьогодні прийшов у центр СНІДу здавати ІФА-тест вірусологи скеровують до приватних лабораторій або в обласну клінічну лікарню та міські поліклінічні відділення, де проводять лабораторні дослідження на коронавірус.



Тим, хто здав ІФА-тест у центрі СНІДу до запровадження карантину, видають результати у штатному режимі.



Нагадаємо,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом упродовж тижня не прийматимуть відвідувачів та не робитимуть ІФА-тести на коронавірус.Про це Суспільному розповіла вірусолог медустановиКоронавірусну інфекцію виявили в одного з лаборантів центру СНІДу."Ми мусимо припинити ці дослідження і в себе в центрі провести відповідні дії та закритися карантин на тиждень, щоб зупинити поширення інфекції серед працівників", - розповіла Алла Кінах.Зі слів вірусолога, якщо за тиждень ніхто з працівників медичного закладу не захворіє, то дослідження з наступного тижня відновлять.Усіх, хто сьогодні прийшов у центр СНІДу здавати ІФА-тест вірусологи скеровують до приватних лабораторій або в обласну клінічну лікарню та міські поліклінічні відділення, де проводять лабораторні дослідження на коронавірус.Тим, хто здав ІФА-тест у центрі СНІДу до запровадження карантину, видають результати у штатному режимі.Нагадаємо, станом на 12 жовтня на території області лабораторно підтвердили 146 випадків коронавірусної хвороби . П'ятеро волинян померли.

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