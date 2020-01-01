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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО

У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО
У Волинському обласному Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом упродовж тижня не прийматимуть відвідувачів та не робитимуть ІФА-тести на коронавірус.

Про це Суспільному розповіла вірусолог медустанови Алла Кінах.

Коронавірусну інфекцію виявили в одного з лаборантів центру СНІДу.

"Ми мусимо припинити ці дослідження і в себе в центрі провести відповідні дії та закритися карантин на тиждень, щоб зупинити поширення інфекції серед працівників", - розповіла Алла Кінах.

Зі слів вірусолога, якщо за тиждень ніхто з працівників медичного закладу не захворіє, то дослідження з наступного тижня відновлять.

Усіх, хто сьогодні прийшов у центр СНІДу здавати ІФА-тест вірусологи скеровують до приватних лабораторій або в обласну клінічну лікарню та міські поліклінічні відділення, де проводять лабораторні дослідження на коронавірус.

Тим, хто здав ІФА-тест у центрі СНІДу до запровадження карантину, видають результати у штатному режимі.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня на території області лабораторно підтвердили 146 випадків коронавірусної хвороби. П'ятеро волинян померли.



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Теги: центрі СНІДу, Луцьк, карантин, коронавірус
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