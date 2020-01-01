У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
У Волинському обласному Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом упродовж тижня не прийматимуть відвідувачів та не робитимуть ІФА-тести на коронавірус.
Про це Суспільному розповіла вірусолог медустанови Алла Кінах.
Коронавірусну інфекцію виявили в одного з лаборантів центру СНІДу.
"Ми мусимо припинити ці дослідження і в себе в центрі провести відповідні дії та закритися карантин на тиждень, щоб зупинити поширення інфекції серед працівників", - розповіла Алла Кінах.
Зі слів вірусолога, якщо за тиждень ніхто з працівників медичного закладу не захворіє, то дослідження з наступного тижня відновлять.
Усіх, хто сьогодні прийшов у центр СНІДу здавати ІФА-тест вірусологи скеровують до приватних лабораторій або в обласну клінічну лікарню та міські поліклінічні відділення, де проводять лабораторні дослідження на коронавірус.
Тим, хто здав ІФА-тест у центрі СНІДу до запровадження карантину, видають результати у штатному режимі.
Нагадаємо, станом на 12 жовтня на території області лабораторно підтвердили 146 випадків коронавірусної хвороби. П'ятеро волинян померли.
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Про це Суспільному розповіла вірусолог медустанови Алла Кінах.
Коронавірусну інфекцію виявили в одного з лаборантів центру СНІДу.
"Ми мусимо припинити ці дослідження і в себе в центрі провести відповідні дії та закритися карантин на тиждень, щоб зупинити поширення інфекції серед працівників", - розповіла Алла Кінах.
Зі слів вірусолога, якщо за тиждень ніхто з працівників медичного закладу не захворіє, то дослідження з наступного тижня відновлять.
Усіх, хто сьогодні прийшов у центр СНІДу здавати ІФА-тест вірусологи скеровують до приватних лабораторій або в обласну клінічну лікарню та міські поліклінічні відділення, де проводять лабораторні дослідження на коронавірус.
Тим, хто здав ІФА-тест у центрі СНІДу до запровадження карантину, видають результати у штатному режимі.
Нагадаємо, станом на 12 жовтня на території області лабораторно підтвердили 146 випадків коронавірусної хвороби. П'ятеро волинян померли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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