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Судили волинянина-дебошира, який під час затримання побив поліцейського

Судили волинянина-дебошира, який під час затримання побив поліцейського
41-річного волинянина судили за опір працівникам поліції.

Так, уночі 29 червня 2020 року працівники Володимир-Волинського відділу поліції приїхали на виклик до одного з цілодобових магазинів у місті, де нетверезий водій позашляховика за кілька хвилин до того мало не збив пішохода й порушував громадський порядок, - інформує Волинська обласна прокуратура.

На жодні законні вимоги правоохоронців водій не реагував, а згодом у ході конфлікту ще і чинив їм опір та кілька разів вдарив одного з інспекторів, заподіявши йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Винуватість свою у скоєному чоловік визнав.

Суд призначив йому покарання у виді двох років та шести місяців обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.

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Теги: опір, поліцейські, суд
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Коментарі 1
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Дурня ,ніякий іспитовий термін не "вилікує".
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