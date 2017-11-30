Судили волинянина-дебошира, який під час затримання побив поліцейського

41-річного волинянина судили за опір працівникам поліції.Так, уночі 29 червня 2020 року працівники Володимир-Волинського відділу поліції приїхали на виклик до одного з цілодобових магазинів у місті, де нетверезий водій позашляховика за кілька хвилин до того мало не збив пішохода й порушував громадський порядок, - інформує Волинська обласна прокуратура.На жодні законні вимоги правоохоронців водій не реагував, а згодом у ході конфлікту ще і чинив їм опір та кілька разів вдарив одного з інспекторів, заподіявши йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.Винуватість свою у скоєному чоловік визнав.Суд призначив йому покарання у виді двох років та шести місяців обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.