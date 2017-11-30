Судили волинянина-дебошира, який під час затримання побив поліцейського
Сьогодні, 15:59
41-річного волинянина судили за опір працівникам поліції.
Так, уночі 29 червня 2020 року працівники Володимир-Волинського відділу поліції приїхали на виклик до одного з цілодобових магазинів у місті, де нетверезий водій позашляховика за кілька хвилин до того мало не збив пішохода й порушував громадський порядок, - інформує Волинська обласна прокуратура.
На жодні законні вимоги правоохоронців водій не реагував, а згодом у ході конфлікту ще і чинив їм опір та кілька разів вдарив одного з інспекторів, заподіявши йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Винуватість свою у скоєному чоловік визнав.
Суд призначив йому покарання у виді двох років та шести місяців обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
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Так, уночі 29 червня 2020 року працівники Володимир-Волинського відділу поліції приїхали на виклик до одного з цілодобових магазинів у місті, де нетверезий водій позашляховика за кілька хвилин до того мало не збив пішохода й порушував громадський порядок, - інформує Волинська обласна прокуратура.
На жодні законні вимоги правоохоронців водій не реагував, а згодом у ході конфлікту ще і чинив їм опір та кілька разів вдарив одного з інспекторів, заподіявши йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Винуватість свою у скоєному чоловік визнав.
Суд призначив йому покарання у виді двох років та шести місяців обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дурня ,ніякий іспитовий термін не "вилікує".
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