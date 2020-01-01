У районі на Волині два класи – на самоізоляції через коронавірус
Сьогодні, 16:15
Від сьогодні, 12 жовтня, через коронавірус на дистанційне навчання відправлені два класи Любешівського ліцею – 7-А та 7-Б.
Про це повідомила головний спеціаліст відділу освіти управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради Тетяна Губарик, інформує Любешівська газета "Нове життя".
В кожному з них виявили по одному учню, хворому на коронавірус. Також підтверджений позитивний результат тестів у трьох вчителів цього ж навчального закладу. Крім того, одна з виховательок любешівського дитсадка №2 також захворіла на цю недугу.
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На прохання дирекції ліцею, рятувальники 12 ДПРЧ провели дезінфекцію навчальних приміщень в обох блоках, де виявили захворювання на COVID-19, поінформував провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук. Нагадаємо, із 28 вересня по 12 жовтня на самоізоляції перебували і учні молодшої школи - 4-В класу.
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Про це повідомила головний спеціаліст відділу освіти управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради Тетяна Губарик, інформує Любешівська газета "Нове життя".
В кожному з них виявили по одному учню, хворому на коронавірус. Також підтверджений позитивний результат тестів у трьох вчителів цього ж навчального закладу. Крім того, одна з виховательок любешівського дитсадка №2 також захворіла на цю недугу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
На прохання дирекції ліцею, рятувальники 12 ДПРЧ провели дезінфекцію навчальних приміщень в обох блоках, де виявили захворювання на COVID-19, поінформував провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук. Нагадаємо, із 28 вересня по 12 жовтня на самоізоляції перебували і учні молодшої школи - 4-В класу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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