Злодій-рецидивіст, що обкрадав волинян, знову постане перед судом

40-річний житель Нововолинська уп'яте постане перед судом.Правоохоронці встановили, що упродовж травня-серпня 2020 року він викрав чимало велосипедів у шахтарському місті, - інформує Волинська обласна прокуратура.Окрім того чоловік, проникаючи у квартири, не гребував поживитися побутовою технікою та телефонами. А в одній оселі він знайшов ключі від авто, незаконно заволодів транспортним засобом і згодом ще і викрав усе, що знаходилося в багажнику (електроінструменти і навіть запасне колесо).Деякі з цих злочинів волинянин вчиняв, перебуваючи під адміністративним наглядом, як особа, звільнена з місць позбавлення волі. При цьому обмеженнями, пов’язаними із встановленням нагляду, чоловік нехтував, самовільно залишаючи помешкання й виїжджаючи за межі міста.Нині волинянина обвинувачують у крадіжках, незаконному заволодінні транспортним засобом та порушенні правил адміністративного нагляду (ч.ч. 2,3 ст. 185, ч.2 ст. 289, ст. 395 КК України).Міру покарання йому обере суд.