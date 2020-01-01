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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 жовтня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – +15…+18. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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