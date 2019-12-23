У лісі поблизу Ківерців жінка знайшла мінометну міну
Сьогодні, 17:10
На Волині сапери ДСНС знищили боєприпаси часів минулої війни.
Сьогодні, 12 жовтня, працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 6 боєприпасів часів Другої світової війни, які були виявлені напередодні поблизу міста Ківерці, у Локачинському та Ківерцівському районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, у лісі поблизу міста Ківерці під час збирання грибів жінка знайшла мінометну міну. А у селі Дерно Ківерцівського району під час прогулянки у лісовому масиві чоловік знайшов артилерійський снаряд. У селі Зубильне Локачинського району чоловік під час земляних робіт виявив декілька заіржавілих боєприпасів, про що відразу ж повідомив рятувальників.
Сапери ДСНС ідентифікували їх як: 1 мінометну міну калібру 50 мм, 1 артилерійський снаряд 45 мм та ще 4 артилерійських снарядів 76 міліметрів.
Всі боєприпаси фахівці вилучили та знищили.
Головне фото – ілюстративне.
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Сьогодні, 12 жовтня, працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 6 боєприпасів часів Другої світової війни, які були виявлені напередодні поблизу міста Ківерці, у Локачинському та Ківерцівському районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, у лісі поблизу міста Ківерці під час збирання грибів жінка знайшла мінометну міну. А у селі Дерно Ківерцівського району під час прогулянки у лісовому масиві чоловік знайшов артилерійський снаряд. У селі Зубильне Локачинського району чоловік під час земляних робіт виявив декілька заіржавілих боєприпасів, про що відразу ж повідомив рятувальників.
Сапери ДСНС ідентифікували їх як: 1 мінометну міну калібру 50 мм, 1 артилерійський снаряд 45 мм та ще 4 артилерійських снарядів 76 міліметрів.
Всі боєприпаси фахівці вилучили та знищили.
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
На світлині артилерійське стрільно, а не міна...
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