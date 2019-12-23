У лісі поблизу Ківерців жінка знайшла мінометну міну

На Волині сапери ДСНС знищили боєприпаси часів минулої війни.Сьогодні, 12 жовтня, працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 6 боєприпасів часів Другої світової війни, які були виявлені напередодні поблизу міста Ківерці, у Локачинському та Ківерцівському районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.Так, у лісі поблизу міста Ківерці під час збирання грибів жінка знайшла мінометну міну. А у селі Дерно Ківерцівського району під час прогулянки у лісовому масиві чоловік знайшов артилерійський снаряд. У селі Зубильне Локачинського району чоловік під час земляних робіт виявив декілька заіржавілих боєприпасів, про що відразу ж повідомив рятувальників.Сапери ДСНС ідентифікували їх як: 1 мінометну міну калібру 50 мм, 1 артилерійський снаряд 45 мм та ще 4 артилерійських снарядів 76 міліметрів.Всі боєприпаси фахівці вилучили та знищили.Головне фото – ілюстративне.