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Затримали нападників, які у Польщі важко поранили ножем заробітчанина-українця

Затримали нападників, які у Польщі важко поранили ножем заробітчанина-українця
У Польщі поліція заарештувала двох чоловіків, які тиждень тому напали з ножем на громадянина України.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, затриманими виявилися також українці. Одному з них 42 роки, а іншому – 31 рік.

Обох чоловіків звинуватили у замаху на вбивство, щоправда причини інциденту досі точно не відомі. За рішенням суду, 42-річний нападник отримав 3 місяці тимчасового арешту на період слідства, а 31-річний - 2 місяці тимчасового арешту.

Нагадаємо, в суботу, 3 жовтня, випадковий перехожий, який вигулював собаку, знайшов на вулиці на території житлового масиву Околє закривавленого українця з ножовими пораненнями в області грудної клітки. Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він перебуває у фармакологічній комі.

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Теги: українці, різанина, Польща, затримання
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