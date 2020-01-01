Затримали нападників, які у Польщі важко поранили ножем заробітчанина-українця
Сьогодні, 17:29
У Польщі поліція заарештувала двох чоловіків, які тиждень тому напали з ножем на громадянина України.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, затриманими виявилися також українці. Одному з них 42 роки, а іншому – 31 рік.
Обох чоловіків звинуватили у замаху на вбивство, щоправда причини інциденту досі точно не відомі. За рішенням суду, 42-річний нападник отримав 3 місяці тимчасового арешту на період слідства, а 31-річний - 2 місяці тимчасового арешту.
Нагадаємо, в суботу, 3 жовтня, випадковий перехожий, який вигулював собаку, знайшов на вулиці на території житлового масиву Околє закривавленого українця з ножовими пораненнями в області грудної клітки. Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він перебуває у фармакологічній комі.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, затриманими виявилися також українці. Одному з них 42 роки, а іншому – 31 рік.
Обох чоловіків звинуватили у замаху на вбивство, щоправда причини інциденту досі точно не відомі. За рішенням суду, 42-річний нападник отримав 3 місяці тимчасового арешту на період слідства, а 31-річний - 2 місяці тимчасового арешту.
Нагадаємо, в суботу, 3 жовтня, випадковий перехожий, який вигулював собаку, знайшов на вулиці на території житлового масиву Околє закривавленого українця з ножовими пораненнями в області грудної клітки. Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він перебуває у фармакологічній комі.
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