Чи виявили порушення карантину у луцьких школах під час перевірки. ВІДЕО





Про це розповіла Любов Книш.



Під час перевірки у гімназії № 18 спеціалісти служби побачили, що на вході здійснюється контроль ранкового прийому школярів та допуск до роботи працівників закладу.



У школі встановлені антисептики, урни для тимчасового збору використаних масок, рукавичок. Здійснюється контроль медичним працівником. На харчоблоці працівники забезпечені дезінфекційними засобами, – каже працівниця Держпродспоживслужби в області Любов Книш.



12 жовтня у гімназії з різних причин відсутні 77 учнів. Загалом у школі навчається тисяча 270 учнів, розповів її директор Сергій Скороход. На лікарняному, але не через коронавірус, із його слів, перебуває п’ятеро вчителів і троє техпрацівників. У приміщенні школи батьків та сторонніх не пускають, бо це заборонено.



У гімназії немає класів, які навчають дистанційно. У першу зміну йдуть учні перших, других, п’ятих, дев’ятих, десятих, одинадцятих класів, – каже директор. Друга зміна приходить в 11: 25 (учні 8-их класів), третя зміна приходить через годину (учні 3-іх і 4-их класів).



Близько першої години приходять учні сьомих класів. Остання зміна розпочинається о 14:15 для учнів шостих класів. Загалом навчання завершується о 19:10.



Зі слів Любові Книш, у гімназії порушень під час перевірки не виявили. Працівники Держпродспоживслужби внесли рекомендації до організації роботи навчального закладу. Зокрема, запропонували додаткове встановлення сміттєвих контейнерів, збільшення кількості урн і ємкостей для антисептиків.



Любов Книш каже: якщо виявлятимуть порушення у школах чи дитсадках, що стосуватимуться недотримання карантинних вимог, керівника закладу притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Сума мінімального штрафу – від 102 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За місяць роботи працівники Держпродспоживслужби в області перевірили два десятки луцьких шкіл. Нікого не оштрафували.Про це розповіла Суспільному працівниця цієї служби в областіПід час перевірки у гімназії № 18 спеціалісти служби побачили, що на вході здійснюється контроль ранкового прийому школярів та допуск до роботи працівників закладу.У школі встановлені антисептики, урни для тимчасового збору використаних масок, рукавичок. Здійснюється контроль медичним працівником. На харчоблоці працівники забезпечені дезінфекційними засобами, – каже працівниця Держпродспоживслужби в області Любов Книш.12 жовтня у гімназії з різних причин відсутні 77 учнів. Загалом у школі навчається тисяча 270 учнів, розповів її директор. На лікарняному, але не через коронавірус, із його слів, перебуває п’ятеро вчителів і троє техпрацівників. У приміщенні школи батьків та сторонніх не пускають, бо це заборонено.У гімназії немає класів, які навчають дистанційно. У першу зміну йдуть учні перших, других, п’ятих, дев’ятих, десятих, одинадцятих класів, – каже директор. Друга зміна приходить в 11: 25 (учні 8-их класів), третя зміна приходить через годину (учні 3-іх і 4-их класів).Близько першої години приходять учні сьомих класів. Остання зміна розпочинається о 14:15 для учнів шостих класів. Загалом навчання завершується о 19:10.Зі слів Любові Книш, у гімназії порушень під час перевірки не виявили. Працівники Держпродспоживслужби внесли рекомендації до організації роботи навчального закладу. Зокрема, запропонували додаткове встановлення сміттєвих контейнерів, збільшення кількості урн і ємкостей для антисептиків.Любов Книш каже: якщо виявлятимуть порушення у школах чи дитсадках, що стосуватимуться недотримання карантинних вимог, керівника закладу притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Сума мінімального штрафу – від 102 гривень.

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