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Чи виявили порушення карантину у луцьких школах під час перевірки. ВІДЕО

Чи виявили порушення карантину у луцьких школах під час перевірки. ВІДЕО
За місяць роботи працівники Держпродспоживслужби в області перевірили два десятки луцьких шкіл. Нікого не оштрафували.

Про це розповіла Суспільному працівниця цієї служби в області Любов Книш.

Під час перевірки у гімназії № 18 спеціалісти служби побачили, що на вході здійснюється контроль ранкового прийому школярів та допуск до роботи працівників закладу.

У школі встановлені антисептики, урни для тимчасового збору використаних масок, рукавичок. Здійснюється контроль медичним працівником. На харчоблоці працівники забезпечені дезінфекційними засобами, – каже працівниця Держпродспоживслужби в області Любов Книш.

12 жовтня у гімназії з різних причин відсутні 77 учнів. Загалом у школі навчається тисяча 270 учнів, розповів її директор Сергій Скороход. На лікарняному, але не через коронавірус, із його слів, перебуває п’ятеро вчителів і троє техпрацівників. У приміщенні школи батьків та сторонніх не пускають, бо це заборонено.

У гімназії немає класів, які навчають дистанційно. У першу зміну йдуть учні перших, других, п’ятих, дев’ятих, десятих, одинадцятих класів, – каже директор. Друга зміна приходить в 11: 25 (учні 8-их класів), третя зміна приходить через годину (учні 3-іх і 4-их класів).

Близько першої години приходять учні сьомих класів. Остання зміна розпочинається о 14:15 для учнів шостих класів. Загалом навчання завершується о 19:10.

Зі слів Любові Книш, у гімназії порушень під час перевірки не виявили. Працівники Держпродспоживслужби внесли рекомендації до організації роботи навчального закладу. Зокрема, запропонували додаткове встановлення сміттєвих контейнерів, збільшення кількості урн і ємкостей для антисептиків.

Любов Книш каже: якщо виявлятимуть порушення у школах чи дитсадках, що стосуватимуться недотримання карантинних вимог, керівника закладу притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Сума мінімального штрафу – від 102 гривень.


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Теги: Луцьк, школи, дотримання карантину, перевірка
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