На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив велосипедиста, чоловіка госпіталізували. ФОТО

На Березнівщині неповнолітній мотоцикліст збив велосипедиста.Повідомлення, що у селі Балашівка на вулиці Центральній водій невстановленого транспортного засобу здійснив наїзд на велосипедиста до поліції, надійшло 11 жовтня о 21:13, інформує ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група Березнівського відділення поліції за результатами огляду місця події та вилученої слідової інформації з’ясувала, що водій мотоцикла на проїзній частині допустив наїзд на 54-річного жителя села Балашівка, який їхав на велосипеді у попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілого велосипедиста із політравмою госпіталізували.Під час проведення невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські встановили, що до автопригоди причетний 15-річний місцевий житель. Мотоцикл «Lifan», який незареєстрований у встановленому законодавством порядку, він заховав у підсобному приміщенні поруч із місцем проживання. Крім того, підліток не мав права ним керувати.Юний мотоцикліст проходив додаткове медичне обстеження. Лікарі у нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Березнівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Транспортний засіб вилучено.