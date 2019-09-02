На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив велосипедиста, чоловіка госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 17:55
На Березнівщині неповнолітній мотоцикліст збив велосипедиста.
Повідомлення, що у селі Балашівка на вулиці Центральній водій невстановленого транспортного засобу здійснив наїзд на велосипедиста до поліції, надійшло 11 жовтня о 21:13, інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група Березнівського відділення поліції за результатами огляду місця події та вилученої слідової інформації з’ясувала, що водій мотоцикла на проїзній частині допустив наїзд на 54-річного жителя села Балашівка, який їхав на велосипеді у попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілого велосипедиста із політравмою госпіталізували.
Під час проведення невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські встановили, що до автопригоди причетний 15-річний місцевий житель. Мотоцикл «Lifan», який незареєстрований у встановленому законодавством порядку, він заховав у підсобному приміщенні поруч із місцем проживання. Крім того, підліток не мав права ним керувати.
Юний мотоцикліст проходив додаткове медичне обстеження. Лікарі у нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Березнівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортний засіб вилучено.
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Повідомлення, що у селі Балашівка на вулиці Центральній водій невстановленого транспортного засобу здійснив наїзд на велосипедиста до поліції, надійшло 11 жовтня о 21:13, інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група Березнівського відділення поліції за результатами огляду місця події та вилученої слідової інформації з’ясувала, що водій мотоцикла на проїзній частині допустив наїзд на 54-річного жителя села Балашівка, який їхав на велосипеді у попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілого велосипедиста із політравмою госпіталізували.
Під час проведення невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські встановили, що до автопригоди причетний 15-річний місцевий житель. Мотоцикл «Lifan», який незареєстрований у встановленому законодавством порядку, він заховав у підсобному приміщенні поруч із місцем проживання. Крім того, підліток не мав права ним керувати.
Юний мотоцикліст проходив додаткове медичне обстеження. Лікарі у нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Березнівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортний засіб вилучено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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