Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде у вашому мікрорайоні*





Інформацію про те, хто і в яких округах із кандидатів "СВІДОМИХ" балотуватиметься до луцької мерії, підготувало видання



Детальніше із списком вулиць та адрес, які належать до відповідного округу, можна ознайомитися в кінці матеріалу.



Першим номером у списку "СВІДОМИХ" є засновник ГР Андрій Покровський.



Округ №1



(Вересневе, частина району ЛПЗ, Малий Омеляник, район вулиці Володимирської, села Заборолівської ОТГ)



1. Падалко Галина Анатоліївна







24.11.1995. Вища. Аспірантка Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ».



2. Маруняк Андрій Ярославович







07.06.1978. Вища. Заступник начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.



3. Бондар Олександр Володимирович







20.06.1990. Вища. Адвокат Адвокатського об'єднання «Покровський та партнери».



4. Мандзироха Оксана Олександрівна







01.08.1986. Вища. Бухгалтер ТОВ «Креденс Феніче».



5. Головенко Дмитро Адамович







05.05.1954. Вища. Голова ОСББ «Ветеранів 22».



Округ №2



(Старе місто, Кічкарівка, Красне, Гнідава, частина району ЛПЗ та вул. Львівської, села Княгининівської ОТГ, с. Іванчиці, с. Озденіж)



1. Наход Михайло Андрійович







09.10.1977. Вища. Співзасновник Громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». Приватний підприємець.



2. Шотік Валентина Ананіївна







04.03.1980. Вища. Менеджер з продажу первинної нерухомості ТОВ «Казкова оселя».



3. Жичук Микола Петрович







17.12.1982. Вища. Фізична особа-підприємець.



4. Горбач Ольга Данилівна







19.04.1971. Вища. Головний спеціаліст у справах осіб з інвалідністю та соціальних послуг – секретар робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Волинській облдержадміністрації.



5. Лихач Веніамін Іванович







20.12.1994. Вища. Менеджер (управитель) з постачання ТОВ «СВАЯ».



6. Манжеровська Маріанна Андріївна







02.05.1991. Вища. Президент ГО КСТ «Форс».



Округ №3



(центр міста)



1. Шкітер Тарас Ігорович







24.11.1990. Вища. Директор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».



2. Киця Андрій Іларіонович









27.02.1968. Вища. Директор Луцької спеціалізованої школи 1-3 ступенів №1.



3. Мікоян Євгеній Арчілійович







12.09.1991. Вища. Менеджер з розвитку громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ».



4. Осип Марія Анатоліївна







21.09.1982. Вища. Викладач біології та основ медичних знань Луцького педагогічного коледжу.



5. Спас Юлія Олександрівна







01.11.1986. Вища. Адвокат Адвокатської компанії «Legis Finance».



6. Фоменко Віктор Вікторович







25.10.1980. Вища. Директор ТОВ «ЕЛЛЕН ГРУП».



7. Даценко Наталія Валентинівна







03.02.1976. Вища. Бухгалтер І категорії ДП "ЛРЗ "МОТОР".



8. Головенко Мар'яна Юріївна







01.06.1991. Вища. Торговий представник ТОВ ПТФ «Farmakom».



Округ №4



(район вул. Дубнівської, Рівненської та проспекту Відродження, Теремно, частина 33-го кварталу)



1. Худоба Андрій Григорович







13.02.1978. Вища. Директор ТОВ «Казкова оселя».



2. Куртєєва Олександра Аркадіївна







05.05.1988. Вища. Директорка ТОВ «Контент Менеджмент Груп».



3. Матвіюк Роман Володимирович







16.10.1980. Вища. Директор ТОВ «ТД «Ніка-Авто».



4. Абрамчук Станіслав Миколайович







26.02.1998. Вища. Фізична особа-підприємець.



5. Власюк Наталія Яківна







16.10.1980. Вища. Фізична особа-підприємець.



6. Караїм Володимир Павлович







22.02.2000. Вища. Комерційний агент станції Луцьк виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця».



Округ №5



(55-й мікрорайон, частина 33-го та 40-го кварталів)



1. Хаймик Валентин Федорович







20.05.1992. Вища. Юрист управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.



2. Лучик Андрій Олегович







17.05.1982. Вища. Головний редактор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».



3. Назар Христина Григорівна







20.07.1994. Вища. Директорка ТОВ «Віста +».



4. Мельник Андрій Миколайович







24.03.1974. Вища. Вчитель історії КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».



5. Патіюк Людмила Ярославівна







02.01.1979. Вища. Фізична особа-підприємець.



6. Іванченко Олександр Анатолійович







12.12.1975. Вища. Лікар - уролог Луцької міської клінічної лікарні.



7. Завадська Олена Федорівна







14.04.1981. Вища. Керівник гуртків інформатики в Обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.



8. Климюк Артур Анатолійович







14.11.1995. Вища. Контент-менеджер «Nowtex».



Округ №6



(Вишків, частина 33-го та 40-го кварталів, села Жидичинської ОТГ та Прилуцької сільської ради).



1. Надточій Алла Володимиріна







08.08.1979. Вища. Заступник директора ТОВ «Контент Менеджмент Груп». Депутат Луцької міської ради.



2. Грелюк Дмитро Петрович







18.01.1989. Вища. Директор ТОВ Кінотеатр «Промінь».



3. Грушецький Іван Леонідович







15.07.1984. Вища. Головний спеціаліст юридичного відділу Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.



4. Янчук Олександр Миколайович







20.09.1974. Вища. Менеджер (продавець-консультант) ФОП Бойко С.М.



5. Деменік Людмила Ростиславівна







26.10.1990. Вища. Вчитель фізики, астрономії та інформатики (відпустка по догляду за дитиною до 3 років) Ліцей №25, м. Житомира.



6. Козіна Петро Степанович







09.07.1975. Середня спеціальна. Фізична особа-підприємець, магазин «Господар».



7. Климець Оксана Миколаївна







14.03.1982. Вища. Керуюча ТОВ «Кілограм Захід».



8. Дмитрук Віталій Ігорович







18.07.1991. Вища. Лікар загальної практики - сімейний лікар ФОП Дмитрук Віталій Ігорович (Медичний центр “Центр сімейного здоров'я”).



Детально про те, які села, а також вулиці Луцька входять до кожного округу, читайте нижче.



Виборчий округ №1:







– 070496 с.Боголюби

– 070497 с.Богушівка

– 070498 с.Тарасове

– 070511 с.Забороль

– 070512 с.Великий Омеляник

– 070513 с.Антонівка, с.Всеволодівка, с.Олександрівка

– 070525 с.Одеради, с.Городок

– 070526 с.Сьомаки

– 070542 с.Шепель, с.Заболотці, с.Охотин

– 071023 м.Луцьк – вул.Агрономічна, вул.Дачна, вул.Довженка, вул.Комка, вул.Корольова, вул.Ландау, вул.Олега Ольжича, вул.Олени Теліги, вул.Ольги Бесараб, вул.Полонківська, вул.Рильського, вул.Спортивна, вул.Театральна, вул.Туполєва, вул.Цукрова

– 071024 м.Луцьк – вул.Валерії Новодворської, вул.Весела, вул.Весняна, вул.Далека, вул.Крушельницької, вул.Мамсурова: 7–62А; вул.Межова, вул.Миколи Куделі, вул.Нова, вул.Покальчуків, вул.Польова, вул.Ранкова, вул.Рахманінова, вул.станція Гнідава, вул.Стрельникова, вул.Трудова

– 071025 м.Луцьк – вул.Боженка, вул.Гостинна, вул.Ковпака, вул.Мамсурова: 1–6; вул.Окружна, вул.Прасолів, вул.Станіславського: 74–78А; вул.Стара дорога, вул.Фільваркова, вул.Шота Руставелі: 1–9, 10А–49

– 071026 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 4А, 6 к.А–7, 13А; вул.Грабовського: 7–7А, 9–11; вул.Шота Руставелі: 10;

– 071027 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 1, 2 к.А–4, 5, 9; вул.Бенделіані: 1, 3 к.ГУРТ

– 071028 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 1А, 11; вул.Бенделіані: 1А, 3А–7; вул.Ростислава Волошина, вул.Станіславського: 1–1Б, 3А, 13–48Г, 52

– 071033 м.Луцьк – вул.Баранова: 43, 45, 47, 49, 51–126А; вул.Вересая, вул.Вериківського, вул.Вишенського, вул.Вільямса, вул.Гончарівка, вул.Городецька: 1–24, 27, 28–66; вул.Дмитра Донцова, вул.Левітана, вул.Лермонтова, вул.Лисенка: 43–57; вул.Львівська: 86–150К; вул.Маковського, вул.Малоомелянівська: 83, 85–110; вул.Мечникова: 16–25; вул.Мурашка, вул.Олени Кульчицької: 1–14, 16; вул.Павлова, вул.Смирнова: 1А, 3–3А, 4А–4Б, 5А, 6–6А, 8А; вул.Станіславського: 2–2Г, 4–10, 12; вул.Степова: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89–91, 93–152; вул.Трутовського, вул.Ярослава Стецька, пров.Грінченка, пров.Дмитра Донцова, пров.1-й Малоомелянівський, пров.1-й Степовий, пров.1-й Трутовського, пров.2-й Малоомелянівський, пров.2-й Степовий, пров.2-й Трутовського, пров.3-й Степовий, пров.3-й Трутовського;

– 071034 м.Луцьк – вул.Акацієва, вул.Баранова: 10, 12, 14–42, 44, 46, 48, 50; вул.Боткіна, вул.Вербова, вул.Галини Коханської, вул.Гірна: 2А–2В, 4, 6, 8, 10–12А, 14–16, 18, 20, 22, 24–24А, 26, 28, 30–57; вул.Городецька: 25–25Г, 27Б; вул.Грабова, вул.Івана Богуна, вул.Каштанова, вул.Квітова, вул.Лисенка: 19, 21, 23, 25, 27–42А; вул.Львівська: 1–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64–70, 72, 74–84; вул.Люблінська, вул.Малинова, вул.Малоомелянівська: 57–59, 65, 67, 69, 71–82, 84; вул.Мечникова: 1–15; вул.Наталії Ужвій, вул.Олени Кульчицької: 15, 17–21; вул.Партизанська, вул.Патона, вул.Петра Болбочана, вул.Пирогова: 17–48; вул.Потебні: 1–30, 32; вул.Сєченова, вул.Смирнова: 1, 2, 4, 5, 5Б–5В, 7–8, 9–31А; вул.Степова: 21, 23, 25, 27, 29, 31–31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–53А, 55–72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86–86А, 88, 92; вул.Тарасова: 1–18, 20, 22; вул.Тополева, вул.Філатова, вул.Шпитальна, пров.Галини Коханської, пров.3-й Малоомелянівський, пров.4-й Малоомелянівський, пров.4-й Степовий, пров.5-й Малоомелянівський

– 071035 м.Луцьк – вул.Айвазовського, вул.Балтійська, вул.Баранова: 1–9, 11, 13; вул.Березова, вул.Берестечківська, вул.Вільхова, вул.Вітковського, вул.Волинська, вул.Володимирська: 1 к.ГУРТ–73, 75–89; вул.Горіхова, вул.Дубова, вул.Західна, вул.Зелена, вул.Кленова, вул.Курська, вул.Липова, вул.Лисенка: 1–18, 20–20А, 22, 24, 26; вул.Ліщинова, вул.Малоомелянівська: 1–56, 60–64, 66–66А, 68, 70; вул.Мінська, вул.Нахімова: 1–8, 10; вул.Педагогічна, вул.Пирогова: 1–16; вул.Рєпіна, вул.Садова, вул.Соснова: 12–18; вул.Старосільська, вул.Степана Кривенького: 1–8, 12, 14; вул.Степова: 1–20, 22, 24, 26, 28–28А, 30, 32–32А, 34–34А, 36, 38, 40–40А, 42, 44–44А, 46, 48, 50, 52, 54–54А; вул.Тарасова: 19, 21, 23–86; вул.Тургенєва, вул.Холодноярська, вул.Челюскіна, вул.Шишкіна, вул.Яблунева, вул.Ясенова: 13, 15–17А; пров.Садовий, пров.6-й Малоомелянівський, пров.7-й Малоомелянівський, пров.8-й Малоомелянівський

– 071036 м.Луцьк – вул.Володимирська: 74, 95–116.



Виборчий округ №2:







– 070487 смт Рокині

– 070488 с.Брище

– 070520 с.Княгининок, с.Моташівка

– 070521 с.Зміїнець

– 070522 с.Милушин, с.Милуші

– 070523 с.Буків, с.Сирники

– 070799 с.Іванчиці

– 070800 с.Озденіж

– 071029 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 13, 15; вул.Гнідавська: 63Б, 65; вул.Марка Вовчка: 2–16, 18–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; вул.Станіславського: 11–11Д, 50

– 071030 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 8–8А, 10, 12; вул.Гнідавська: 20–20А, 24–28, 30–55, 59, 61; вул.Грабовського: 3–6, 7Б–8; вул.Гречана, вул.Даньшина: 1А, 3–7А, 9, 11, 25–86; вул.Марка Вовчка: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–33Б, 35–72; вул.Нагірна, вул.Південна, вул.Потебні: 58, 60–60А, 66–102; вул.Черняховського, пров.Гнідавський, пров.Шота Руставелі

– 071031 м.Луцьк – вул.Докучаєва, вул.Львівська: 37, 39, 41, 43, 45–45А, 47, 49–51, 53, 55, 57, 59, 61–61Б; вул.Потебні: 31, 33–57, 59, 61–65; вул.Супутника, вул.Тимірязєва, вул.Цегельна, вул.Чекаліна

– 071032 м.Луцьк – вул.Гнідавська: 56–58, 60, 62–63А, 63В–64, 66–96; вул.Даньшина: 1, 2–2А, 8 к.ГУРТ, 10, 12–24; вул.Львівська: 63–63Б, 71, 73–73А; вул.Олекси Ошуркевича, вул.Софії Перовської

– 071037 м.Луцьк – вул.Боровиковського, вул.Добролюбова, вул.Долинна, вул.Журавлина, вул.Зарічна, вул.Качалова, вул.Ковельська: 129–129А, 131–181; вул.Ланова, вул.Левадна, вул.Лєскова, вул.Микулицька, вул.Надозерна, вул.Новочерчицька, вул.Поштова, вул.Симиренка, вул.Стефаника, вул.Тиха, вул.Чернишевського: 1–86, 88–89, 91–103, 105, 106А–107, 109А, 111–113А, 115А, 117–126, 126Б–128, 129–164; вул.Черчицька, вул.Юрія Тютюнника, пров.Качалова, пров.Надозерний

– 071038 м.Луцьк – вул.Берестова, вул.Гірна: 1–2, 3, 5, 7, 9–9Б, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; вул.Глинки, вул.Застав’я, вул.Кічкарівська, вул.Ковельська: 25, 29–128В, 130–130А; вул.Копачівська, вул.Матросова, вул.Менделєєва, вул.Милуська, вул.Нахімова: 9, 11–26; вул.Нестерова, вул.Попова, вул.Путінцева, вул.Рогова, вул.Севастопольська, вул.Соснова: 2–10; вул.Старицького, вул.Степана Кривенького: 9–11, 13, 15–49; вул.Фабрична, вул.Хотимська, вул.Червоного Хреста, вул.Шкільна, вул.Ясенова: 1–12, 14; пров.Старицького

– 071039 м.Луцьк – вул.Волгоградська, вул.Волноваська, вул.Гоголя, вул.Григорія Гуляницького, вул.Залізна, вул.Ломоносова, вул.Макарова, вул.Механічна, вул.Миру, вул.Міліційна, вул.Новоброварна, вул.Олекси Алмазова, вул.Проектувальна, вул.Рилєєва, вул.Товарова, вул.Ушинського, вул.Чернишевського: 86А, 90, 104–104А, 106, 108–108А, 110, 114А–114Г, 116–116В, 126А, 128А; вул.Шевченка: 13А–15, 19, 23–88; вул.Янки Купали

– 071040 м.Луцьк – вул.Богдана Хмельницького: 8, 11–60; вул.Даргомижського, вул.Заповітна, вул.Затишна, вул.Іова Кондзелевича, вул.Ковельська: 1 к.ГУРТ–24А, 26–28; вул.Короленка, вул.Коцюбинського, вул.Кривий Вал: 1–27; вул.Набережна: 2–10; вул.Романюка, вул.Франка: 1–8А; вул.Чайковського, вул.Шевченка: 5, 7–9, 18, 20

– 071041 м.Луцьк – вул.Базарна, вул.Братковського, вул.Гаврилюка, вул.Галшки Гулевичівни, вул.Глушець: 3–25А; вул.Гнідавська: 1–19, 21, 29; вул.Данила Галицького, вул.Драгоманова, вул.Замкова, вул.Караїмська, вул.Кафедральна, вул.Кочерги, вул.Кривий Вал: 37–45; вул.Лесі Українки: 6–49; вул.Лютеранська, вул.Петрусенко, вул.Плитниця, вул.П’ятницька гірка, вул.Руська, вул.Сенаторки Левчанівської, вул.Хакімова

– 071096 КП "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Тимірязєва, 1

– 071097 КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Львівська, 50

– 071098 КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Стефаника, 3А

– 071099 КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Шевченка, 30

– 071128 Луцький військовий госпіталь - військова частина А-4554, м.Луцьк, вул.Сенаторки Левчанівської, 4.



Виборчий округ №3:







– 071042 м.Луцьк – вул.Богдана Хмельницького: 2–7А, 9; вул.Глушець: 27–35; вул.Гончарова, вул.Градний Узвіз, вул.Крилова, вул.Лесі Українки: 50–67; вул.Паркова, вул.Пушкіна, вул.Степана Бандери, вул.Шопена: 1А–3А; просп.Волі: 2–12, 15–15А, 17–19

– 071043 м.Луцьк – вул.Будівельників, вул.Євгена Сверстюка, вул.Літня, вул.На Таборищі, вул.Нестора Бурчака: 5–14; вул.Потапова, вул.Шопена: 13–16; вул.Ярощука

– 071044 м.Луцьк – вул.Генерала Шухевича, просп.Перемоги: 1А–10, 12; просп.Президента Грушевського: 4–4А, 6–19

– 071045 м.Луцьк – вул.Винниченка, вул.Гайдамацька, вул.Глібова, вул.Гребінки, вул.Залізняка, вул.Кооперативна, вул.Прогресу, вул.Сільська, вул.Словацького, вул.Стрілецька: 1, 3–5, 9–11, 13–19; вул.Тесленка, вул.Учительська, вул.Франка: 10–61; вул.Шевченка: 4, 6, 10; вул.Яровиця, просп.Василя Мойсея

– 071047 м.Луцьк – вул.Євгена Коновальця, вул.Стрілецька: 2 к.ГУРТ; просп.Президента Грушевського: 1–3Б, 5

– 071048 м.Луцьк – вул.Арцеулова: 1–6; вул.Гулака-Артемовського: 1–17

– 071049 м.Луцьк – вул.Арцеулова: 7–22; вул.Гулака-Артемовського: 19–25А; вул.Привокзальна: 13–13А к.ГУРТ, 15

– 071050 м.Луцьк – вул.Привокзальна: 6–9, 14 к.ГУРТ–14А к.ГУРТ; просп.Президента Грушевського: 20–33

– 071051 м.Луцьк – вул.Брестська, вул.Клима Савура: 1–41Б; вул.Привокзальна: 1–4; вул.Саперів: 1–5А, 7, 9, 11–15А; просп.Перемоги: 11, 13–34А

– 071052 м.Луцьк – вул.Грибоєдова, вул.Івана Огієнка, вул.Саперів: 6–6А, 8, 10, 17–19; вул.Уласа Самчука, вул.Червоної Калини, вул.8-го Березня

– 071053 м.Луцьк – вул.Бічна, вул.Вавилова, вул.Кармелюка, вул.Кобилянської, вул.Коперника, вул.Курчатова, вул.Лобачевського, вул.Мельнична, вул.Північна, вул.Пінська, вул.Поморська, вул.Пржевальського, вул.Світла, вул.Сенатора, вул.Холмська, вул.Шопена: 4–12А; вул.Щепкіна, вул.Ясна

– 071054 м.Луцьк – вул.Глушець: 39 к.ГУРТ–45; вул.Лугова, просп.Волі: 14, 16А–16Д, 20–42А, 44–44А, 48, 52–56

– 071055 м.Луцьк – вул.Баженова, вул.Варварівка, вул.В’ячеслава Хурсенка: 1–2, 4, 6–6А; вул.Георгія Гонгадзе, вул.Задворецька, вул.Клима Савура: 43–82Б; вул.Кривоноса: 1–13А; вул.Купріна, вул.Кутузова: 1–9, 12; вул.Мічуріна, вул.Ніла Хасевича, вул.Олександра Богачука, вул.Повстанська, вул.Поліська Січ, вул.Сірої дивізії, вул.Срібна, вул.Сталева, вул.Тараса Бульби-Боровця

– 071056 м.Луцьк – вул.Кременецька, вул.Олицька, вул.Острозька, вул.Чехова, пл.Київський майдан: 6–13; просп.Волі: 43, 45–45А, 49–51А, 57–74

– 071057 м.Луцьк – вул.Архітектора Метельницького, вул.Дубнівська: 12–29А, 31–33, 35, 37–39; вул.Костопільська, вул.Рівненська: 1–39; пл.Київський майдан: 1–5

– 071100 Комунальне підприємство "Луцький клінічний пологовий будинок" м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 18

– 071101 КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради м.Луцьк, просп.Президента Грушевського, 21.



Виборчий округ №4:







– 071058 м.Луцьк – вул.Вишнева, вул.Дубнівська: 30А, 34, 36А, 40–63Б, 65–97; вул.Заводська, вул.Коротка, вул.Лопатіна, вул.Профспілкова, вул.Робітнича, вул.Садовського, вул.Ставки, вул.Трункіна, вул.Фестивальна

– 071059 м.Луцьк – вул.Балакирева, вул.Бородіна, вул.Вишнівецька, вул.Героїв Крут, вул.Говорова, вул.Грекова, вул.Дубнівська: 64А, 99–139/671; вул.Збаразька, вул.Ізмайлова, вул.Калинова, вул.Млинівська, вул.Надрічна, вул.Нечуя-Левицького, вул.Нікішева, вул.Панаса Мирного, вул.Паторжинського, вул.Привітна, вул.Прилуцька, вул.Скрябіна, вул.Сонячна, вул.Східна, пров.Прилуцький, пров.1-й Збаразький, пров.2-й Збаразький

– 071060 м.Луцьк – вул.В’ячеслава Хурсенка: 41–69; вул.Декабристів: 31, 50–74; вул.Електроапаратна, вул.Казакова: 1–2, 4, 6; вул.Рівненська: 50, 56, 58, 81–87

– 071061 м.Луцьк – вул.Гетьмана Дорошенка: 1–22А; вул.Гетьмана Сагайдачного: 1–38А; вул.Рівненська: 102–143; просп.Відродження: 1–4, 6

– 071062 м.Луцьк – вул.Брюллова, вул.Верещагіна, просп.Відродження: 5, 8–10А, 12–14Б

– 071063 м.Луцьк – вул.Захарова: 2, 4–10; вул.Митрополита Андрея Шептицького: 31–43; вул.Петра Маха: 11, 13, 21, 32–52; вул.Щусева, просп.Відродження: 7

– 071064 м.Луцьк – вул.Балківська: 1–13; вул.Вороніхіна: 1–7, 9, 11, 13, 15–15А; вул.В’ячеслава Хурсенка: 3, 5, 7–39; вул.Гетьмана Мазепи: 1–9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; вул.Гризодубової, вул.Декабристів: 1–30, 32–48; вул.Захарова: 1, 3; вул.Кривоноса: 14–59; вул.Кутузова: 11, 13–52; вул.Митрополита Андрея Шептицького: 1–30; вул.Олексія Шума, вул.Петра Маха: 18; вул.Рівненська: 45–49, 51–53, 57, 59–79

– 071065 м.Луцьк – вул.Арсена Річинського, вул.Балківська: 15–52; вул.Гетьмана Мазепи: 10–10А, 12–12А, 14, 16, 18–18Б, 20–20А, 22–22А, 24–61; вул.Данила Шумука, вул.Дарвіна, вул.Єрмолової, вул.Йосафата Кунцевича, вул.Князів Острозьких: 1, 3–7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29–35; вул.Князів Ружинських, вул.Павла Пащевського, вул.Петра Маха: 1–10, 12, 14, 20, 24–30; вул.Петра Могили, вул.Саксаганського, вул.Сапалаївська, вул.Сковороди, вул.Софії Ковалевської: 1–17; вул.Степана Мазурця, вул.Християнська: 1–24, 26, 28, 30–32, 34, 36, 38, 40

– 071066 м.Луцьк – вул.Богомольця, вул.Вороніхіна: 8, 10, 12, 14, 16–49А; вул.Глієра, вул.Захарова: 11–17; вул.Казакова: 3, 5, 7–17; вул.Князів Острозьких: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; вул.Космонавтів, вул.Ринок, вул.Софії Ковалевської: 18–52; вул.Старова, вул.Сурикова, вул.Християнська: 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41–49

– 071067 м.Луцьк – вул.Леонтовича, просп.Відродження: 11, 15–25, 27–27А, 29А, 31–35

– 071068 м.Луцьк – вул.Гетьмана Дорошенка: 23–41; вул.Гетьмана Сагайдачного: 39–59; вул.Січова

– 071069 м.Луцьк – вул.Борохівська, вул.Запорізька, вул.Козацька, вул.Липинська, вул.Мисливська, вул.Народних Дружинників, вул.Писаревського: 3А, 6–32; вул.Підгаєцька, вул.Ревуцького, вул.Смєлякова, вул.Теремнівська: 1–69, 71–101

– 071070 м.Луцьк – вул.Теремнівська: 70

– 071071 м.Луцьк – вул.Гнатюка, вул.Загородня, вул.Струтинської, пров.Струтинської, просп.Відродження: 26–26Б, 28–28А, 30, 39; просп.Молоді: 1–1А

– 071072 м.Луцьк – вул.Писаревського: 4; просп.Відродження: 41–43; просп.Молоді: 3–3Б, 5–5Б, 7, 9–9Б, 11

– 071077 м.Луцьк – вул.Ветеранів, вул.В’ячеслава Чорновола: 14–30; просп.Соборності: 19А, 23

– 071103 Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня" м.Луцьк, просп. Відродження, 13.



Виборчий округ №5:







– 071073 м.Луцьк – просп.Відродження: 45; просп.Молоді: 4, 6–6А, 8, 10 0

– 071075 м.Луцьк – просп.Молоді: 10А, 12, 14; просп.Соборності: 1–5, 7 к.ГУРТ, 9

– 071076 м.Луцьк – просп.Молоді: 13–13Б, 15–23; просп.Соборності: 13–13Б, 15, 17–19

– 071078 м.Луцьк – просп.Соборності: 21, 25–25Б, 27, 29, 31–31А, 33, 35, 37–37Б

– 071079 м.Луцьк – вул.Агатангела Кримського, вул.В’ячеслава Чорновола: 2–10; вул.Олеся Гончара: 7–9; вул.Сухомлинського

– 071080 м.Луцьк – вул.Кравчука: 44–46, 48; просп.Соборності: 32–32Б, 34, 36, 38–42А

– 071081 м.Луцьк – вул.Карпенка-Карого: 2–4, 6; вул.Кравчука: 28–42А, 46А–46Д

– 071082 м.Луцьк – вул.Зацепи, вул.Конякіна: 25, 27–37; вул.Кравчука: 19Б

– 071083 м.Луцьк – вул.Воїнів-афганців: 1, 7; вул.Конякіна: 37А; вул.Кравчука: 19А, 26–26Б; просп.Соборності: 28, 30–30А

– 071084 м.Луцьк – вул.Воїнів-афганців: 2–6; вул.Кравчука: 15, 17–19, 22–24

– 071085 м.Луцьк – вул.Конякіна: 21–23, 25А; вул.Кравчука: 11А–11Д, 15А–15Л; вул.Федорова: 2–2Б, 4–4Д, 8

– 071086 м.Луцьк – вул.Кравчука: 16, 20; просп.Соборності: 20–20А, 22–22А, 24–24А, 26

– 071087 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 43; просп.Соборності: 6, 8, 10–12, 14–14А, 16–16В

– 071131 м.Луцьк – вул.В’ячеслава Чорновола: 40–44; вул.Дмитра Іващенка, вул.Карпенка-Карого: 5, 9–11; вул.Липинського, вул.Олеся Гончара: 1–3А



Виборчий округ №6:







– 070296 с.Жидичин

– 070297 с.Кульчин

– 070298 с.Липляни

– 070313 с.Озерце

– 070314 с.Небіжка

– 070315 с.Клепачів

– 070319 с.Прилуцьке

– 070320 с.Дачне, с.Жабка

– 070322 с.Сапогове

– 071046 м.Луцьк – вул.Залізнична, вул.Кольцова, вул.Кондратюка, вул.Котляревського, вул.Набережна: 26–63; вул.Офіцерська, вул.Стрілецька: 6 к.ГУРТ–8, 12, 21–77

– 071074 м.Луцьк – просп.Відродження: 45А–55; просп.Молоді: 8А

– 071088 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 37–41, 45–47; вул.Кравчука: 2, 4, 10, 12

– 071089 м.Луцьк – вул.Кравчука: 1, 3, 5–9, 11; вул.Федорова: 5–6

– 071090 м.Луцьк – вул.Конякіна: 7–7А, 9–9Б, 11–11А, 15–17А, 19; вул.Федорова: 1, 3

– 071091 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 14–35; вул.Григорія Андрузького, вул.Гущанська, вул.Єршова, вул.Карбишева: 2–2А; вул.Конякіна: 12; вул.Миколи Міхновського, вул.Станіслава Дністрянського, пров.Гущанський

– 071092 м.Луцьк – вул.Карбишева: 2Б; вул.Конякіна: 3А–6А, 8, 10–10А, 12А; вул.Наливайка: 1, 3–3Б, 5, 7, 10–72

– 071093 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 4–12А; вул.Конякіна: 12Б–14В, 18А; вул.Наливайка: 6–6А, 8–8А

– 071094 м.Луцьк – вул.Андрія Марцинюка, вул.Василя Стуса, вул.Гордіюк: 2; вул.Жуковського, вул.Івана Кожедуба, вул.Ківерцівська, вул.Липовецька, вул.Лідавська, вул.Наливайка: 2, 4; вул.Озерецька, вул.Петрова, вул.Сосюри, пров.Дорожний, пров.Комунальний

– 071095 м.Луцьк – вул.Безіменна, вул.Вахтангова, вул.Вишківська, вул.Героїв УПА, вул.Глибока, вул.Заньковецької, вул.Липлянська, вул.Можайського, вул.Руданського, вул.Салтикова-Щедріна, вул.Селищна, вул.Ціолковського, пров.Героїв УПА

– 071104 КП "Волинський медичний центр терапії залежностей" Волинської обласної ради м.Луцьк, вул.Карбишева, 2, 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцької міської ради на виборах балотуватимуться 14 партій і 521 кандидат на шести округах. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ» на виборах позмагаються 42 кандидати.Інформацію про те, хто і в яких округах із кандидатів "СВІДОМИХ" балотуватиметься до луцької мерії, підготувало видання «Конкурент» . Також дивіться, хто і де балотуватиметься до Луцькради від інших політсил.Детальніше із списком вулиць та адрес, які належать до відповідного округу, можна ознайомитися в кінці матеріалу.Першим номером у списку "СВІДОМИХ" є засновник ГР(Вересневе, частина району ЛПЗ, Малий Омеляник, район вулиці Володимирської, села Заборолівської ОТГ)1.24.11.1995. Вища. Аспірантка Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ».2.07.06.1978. Вища. Заступник начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.3.20.06.1990. Вища. Адвокат Адвокатського об'єднання «Покровський та партнери».4.01.08.1986. Вища. Бухгалтер ТОВ «Креденс Феніче».5.05.05.1954. Вища. Голова ОСББ «Ветеранів 22».(Старе місто, Кічкарівка, Красне, Гнідава, частина району ЛПЗ та вул. Львівської, села Княгининівської ОТГ, с. Іванчиці, с. Озденіж)1.09.10.1977. Вища. Співзасновник Громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». Приватний підприємець.2.04.03.1980. Вища. Менеджер з продажу первинної нерухомості ТОВ «Казкова оселя».3.17.12.1982. Вища. Фізична особа-підприємець.4.19.04.1971. Вища. Головний спеціаліст у справах осіб з інвалідністю та соціальних послуг – секретар робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Волинській облдержадміністрації.5.20.12.1994. Вища. Менеджер (управитель) з постачання ТОВ «СВАЯ».6.02.05.1991. Вища. Президент ГО КСТ «Форс».(центр міста)1.24.11.1990. Вища. Директор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».2.27.02.1968. Вища. Директор Луцької спеціалізованої школи 1-3 ступенів №1.3.12.09.1991. Вища. Менеджер з розвитку громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ».4.21.09.1982. Вища. Викладач біології та основ медичних знань Луцького педагогічного коледжу.5.01.11.1986. Вища. Адвокат Адвокатської компанії «Legis Finance».6.25.10.1980. Вища. Директор ТОВ «ЕЛЛЕН ГРУП».7.03.02.1976. Вища. Бухгалтер І категорії ДП "ЛРЗ "МОТОР".8.01.06.1991. Вища. Торговий представник ТОВ ПТФ «Farmakom».(район вул. Дубнівської, Рівненської та проспекту Відродження, Теремно, частина 33-го кварталу)1.13.02.1978. Вища. Директор ТОВ «Казкова оселя».2.05.05.1988. Вища. Директорка ТОВ «Контент Менеджмент Груп».3.16.10.1980. Вища. Директор ТОВ «ТД «Ніка-Авто».4.26.02.1998. Вища. Фізична особа-підприємець.5.16.10.1980. Вища. Фізична особа-підприємець.6.22.02.2000. Вища. Комерційний агент станції Луцьк виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця».(55-й мікрорайон, частина 33-го та 40-го кварталів)1.20.05.1992. Вища. Юрист управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.2.17.05.1982. Вища. Головний редактор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».3.20.07.1994. Вища. Директорка ТОВ «Віста +».4.24.03.1974. Вища. Вчитель історії КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».5.02.01.1979. Вища. Фізична особа-підприємець.6.12.12.1975. Вища. Лікар - уролог Луцької міської клінічної лікарні.7.14.04.1981. Вища. Керівник гуртків інформатики в Обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.8.14.11.1995. Вища. Контент-менеджер «Nowtex».(Вишків, частина 33-го та 40-го кварталів, села Жидичинської ОТГ та Прилуцької сільської ради).1.08.08.1979. Вища. Заступник директора ТОВ «Контент Менеджмент Груп». Депутат Луцької міської ради.2.18.01.1989. Вища. Директор ТОВ Кінотеатр «Промінь».3.15.07.1984. Вища. Головний спеціаліст юридичного відділу Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.4.20.09.1974. Вища. Менеджер (продавець-консультант) ФОП Бойко С.М.5.26.10.1990. Вища. Вчитель фізики, астрономії та інформатики (відпустка по догляду за дитиною до 3 років) Ліцей №25, м. Житомира.6.09.07.1975. Середня спеціальна. Фізична особа-підприємець, магазин «Господар».7.14.03.1982. Вища. Керуюча ТОВ «Кілограм Захід».8.18.07.1991. Вища. Лікар загальної практики - сімейний лікар ФОП Дмитрук Віталій Ігорович (Медичний центр “Центр сімейного здоров'я”).Детально про те, які села, а також вулиці Луцька входять до кожного округу, читайте нижче.– 070496 с.Боголюби– 070497 с.Богушівка– 070498 с.Тарасове– 070511 с.Забороль– 070512 с.Великий Омеляник– 070513 с.Антонівка, с.Всеволодівка, с.Олександрівка– 070525 с.Одеради, с.Городок– 070526 с.Сьомаки– 070542 с.Шепель, с.Заболотці, с.Охотин– 071023 м.Луцьк – вул.Агрономічна, вул.Дачна, вул.Довженка, вул.Комка, вул.Корольова, вул.Ландау, вул.Олега Ольжича, вул.Олени Теліги, вул.Ольги Бесараб, вул.Полонківська, вул.Рильського, вул.Спортивна, вул.Театральна, вул.Туполєва, вул.Цукрова– 071024 м.Луцьк – вул.Валерії Новодворської, вул.Весела, вул.Весняна, вул.Далека, вул.Крушельницької, вул.Мамсурова: 7–62А; вул.Межова, вул.Миколи Куделі, вул.Нова, вул.Покальчуків, вул.Польова, вул.Ранкова, вул.Рахманінова, вул.станція Гнідава, вул.Стрельникова, вул.Трудова– 071025 м.Луцьк – вул.Боженка, вул.Гостинна, вул.Ковпака, вул.Мамсурова: 1–6; вул.Окружна, вул.Прасолів, вул.Станіславського: 74–78А; вул.Стара дорога, вул.Фільваркова, вул.Шота Руставелі: 1–9, 10А–49– 071026 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 4А, 6 к.А–7, 13А; вул.Грабовського: 7–7А, 9–11; вул.Шота Руставелі: 10;– 071027 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 1, 2 к.А–4, 5, 9; вул.Бенделіані: 1, 3 к.ГУРТ– 071028 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 1А, 11; вул.Бенделіані: 1А, 3А–7; вул.Ростислава Волошина, вул.Станіславського: 1–1Б, 3А, 13–48Г, 52– 071033 м.Луцьк – вул.Баранова: 43, 45, 47, 49, 51–126А; вул.Вересая, вул.Вериківського, вул.Вишенського, вул.Вільямса, вул.Гончарівка, вул.Городецька: 1–24, 27, 28–66; вул.Дмитра Донцова, вул.Левітана, вул.Лермонтова, вул.Лисенка: 43–57; вул.Львівська: 86–150К; вул.Маковського, вул.Малоомелянівська: 83, 85–110; вул.Мечникова: 16–25; вул.Мурашка, вул.Олени Кульчицької: 1–14, 16; вул.Павлова, вул.Смирнова: 1А, 3–3А, 4А–4Б, 5А, 6–6А, 8А; вул.Станіславського: 2–2Г, 4–10, 12; вул.Степова: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89–91, 93–152; вул.Трутовського, вул.Ярослава Стецька, пров.Грінченка, пров.Дмитра Донцова, пров.1-й Малоомелянівський, пров.1-й Степовий, пров.1-й Трутовського, пров.2-й Малоомелянівський, пров.2-й Степовий, пров.2-й Трутовського, пров.3-й Степовий, пров.3-й Трутовського;– 071034 м.Луцьк – вул.Акацієва, вул.Баранова: 10, 12, 14–42, 44, 46, 48, 50; вул.Боткіна, вул.Вербова, вул.Галини Коханської, вул.Гірна: 2А–2В, 4, 6, 8, 10–12А, 14–16, 18, 20, 22, 24–24А, 26, 28, 30–57; вул.Городецька: 25–25Г, 27Б; вул.Грабова, вул.Івана Богуна, вул.Каштанова, вул.Квітова, вул.Лисенка: 19, 21, 23, 25, 27–42А; вул.Львівська: 1–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64–70, 72, 74–84; вул.Люблінська, вул.Малинова, вул.Малоомелянівська: 57–59, 65, 67, 69, 71–82, 84; вул.Мечникова: 1–15; вул.Наталії Ужвій, вул.Олени Кульчицької: 15, 17–21; вул.Партизанська, вул.Патона, вул.Петра Болбочана, вул.Пирогова: 17–48; вул.Потебні: 1–30, 32; вул.Сєченова, вул.Смирнова: 1, 2, 4, 5, 5Б–5В, 7–8, 9–31А; вул.Степова: 21, 23, 25, 27, 29, 31–31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–53А, 55–72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86–86А, 88, 92; вул.Тарасова: 1–18, 20, 22; вул.Тополева, вул.Філатова, вул.Шпитальна, пров.Галини Коханської, пров.3-й Малоомелянівський, пров.4-й Малоомелянівський, пров.4-й Степовий, пров.5-й Малоомелянівський– 071035 м.Луцьк – вул.Айвазовського, вул.Балтійська, вул.Баранова: 1–9, 11, 13; вул.Березова, вул.Берестечківська, вул.Вільхова, вул.Вітковського, вул.Волинська, вул.Володимирська: 1 к.ГУРТ–73, 75–89; вул.Горіхова, вул.Дубова, вул.Західна, вул.Зелена, вул.Кленова, вул.Курська, вул.Липова, вул.Лисенка: 1–18, 20–20А, 22, 24, 26; вул.Ліщинова, вул.Малоомелянівська: 1–56, 60–64, 66–66А, 68, 70; вул.Мінська, вул.Нахімова: 1–8, 10; вул.Педагогічна, вул.Пирогова: 1–16; вул.Рєпіна, вул.Садова, вул.Соснова: 12–18; вул.Старосільська, вул.Степана Кривенького: 1–8, 12, 14; вул.Степова: 1–20, 22, 24, 26, 28–28А, 30, 32–32А, 34–34А, 36, 38, 40–40А, 42, 44–44А, 46, 48, 50, 52, 54–54А; вул.Тарасова: 19, 21, 23–86; вул.Тургенєва, вул.Холодноярська, вул.Челюскіна, вул.Шишкіна, вул.Яблунева, вул.Ясенова: 13, 15–17А; пров.Садовий, пров.6-й Малоомелянівський, пров.7-й Малоомелянівський, пров.8-й Малоомелянівський– 071036 м.Луцьк – вул.Володимирська: 74, 95–116.– 070487 смт Рокині– 070488 с.Брище– 070520 с.Княгининок, с.Моташівка– 070521 с.Зміїнець– 070522 с.Милушин, с.Милуші– 070523 с.Буків, с.Сирники– 070799 с.Іванчиці– 070800 с.Озденіж– 071029 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 13, 15; вул.Гнідавська: 63Б, 65; вул.Марка Вовчка: 2–16, 18–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; вул.Станіславського: 11–11Д, 50– 071030 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 8–8А, 10, 12; вул.Гнідавська: 20–20А, 24–28, 30–55, 59, 61; вул.Грабовського: 3–6, 7Б–8; вул.Гречана, вул.Даньшина: 1А, 3–7А, 9, 11, 25–86; вул.Марка Вовчка: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–33Б, 35–72; вул.Нагірна, вул.Південна, вул.Потебні: 58, 60–60А, 66–102; вул.Черняховського, пров.Гнідавський, пров.Шота Руставелі– 071031 м.Луцьк – вул.Докучаєва, вул.Львівська: 37, 39, 41, 43, 45–45А, 47, 49–51, 53, 55, 57, 59, 61–61Б; вул.Потебні: 31, 33–57, 59, 61–65; вул.Супутника, вул.Тимірязєва, вул.Цегельна, вул.Чекаліна– 071032 м.Луцьк – вул.Гнідавська: 56–58, 60, 62–63А, 63В–64, 66–96; вул.Даньшина: 1, 2–2А, 8 к.ГУРТ, 10, 12–24; вул.Львівська: 63–63Б, 71, 73–73А; вул.Олекси Ошуркевича, вул.Софії Перовської– 071037 м.Луцьк – вул.Боровиковського, вул.Добролюбова, вул.Долинна, вул.Журавлина, вул.Зарічна, вул.Качалова, вул.Ковельська: 129–129А, 131–181; вул.Ланова, вул.Левадна, вул.Лєскова, вул.Микулицька, вул.Надозерна, вул.Новочерчицька, вул.Поштова, вул.Симиренка, вул.Стефаника, вул.Тиха, вул.Чернишевського: 1–86, 88–89, 91–103, 105, 106А–107, 109А, 111–113А, 115А, 117–126, 126Б–128, 129–164; вул.Черчицька, вул.Юрія Тютюнника, пров.Качалова, пров.Надозерний– 071038 м.Луцьк – вул.Берестова, вул.Гірна: 1–2, 3, 5, 7, 9–9Б, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; вул.Глинки, вул.Застав’я, вул.Кічкарівська, вул.Ковельська: 25, 29–128В, 130–130А; вул.Копачівська, вул.Матросова, вул.Менделєєва, вул.Милуська, вул.Нахімова: 9, 11–26; вул.Нестерова, вул.Попова, вул.Путінцева, вул.Рогова, вул.Севастопольська, вул.Соснова: 2–10; вул.Старицького, вул.Степана Кривенького: 9–11, 13, 15–49; вул.Фабрична, вул.Хотимська, вул.Червоного Хреста, вул.Шкільна, вул.Ясенова: 1–12, 14; пров.Старицького– 071039 м.Луцьк – вул.Волгоградська, вул.Волноваська, вул.Гоголя, вул.Григорія Гуляницького, вул.Залізна, вул.Ломоносова, вул.Макарова, вул.Механічна, вул.Миру, вул.Міліційна, вул.Новоброварна, вул.Олекси Алмазова, вул.Проектувальна, вул.Рилєєва, вул.Товарова, вул.Ушинського, вул.Чернишевського: 86А, 90, 104–104А, 106, 108–108А, 110, 114А–114Г, 116–116В, 126А, 128А; вул.Шевченка: 13А–15, 19, 23–88; вул.Янки Купали– 071040 м.Луцьк – вул.Богдана Хмельницького: 8, 11–60; вул.Даргомижського, вул.Заповітна, вул.Затишна, вул.Іова Кондзелевича, вул.Ковельська: 1 к.ГУРТ–24А, 26–28; вул.Короленка, вул.Коцюбинського, вул.Кривий Вал: 1–27; вул.Набережна: 2–10; вул.Романюка, вул.Франка: 1–8А; вул.Чайковського, вул.Шевченка: 5, 7–9, 18, 20– 071041 м.Луцьк – вул.Базарна, вул.Братковського, вул.Гаврилюка, вул.Галшки Гулевичівни, вул.Глушець: 3–25А; вул.Гнідавська: 1–19, 21, 29; вул.Данила Галицького, вул.Драгоманова, вул.Замкова, вул.Караїмська, вул.Кафедральна, вул.Кочерги, вул.Кривий Вал: 37–45; вул.Лесі Українки: 6–49; вул.Лютеранська, вул.Петрусенко, вул.Плитниця, вул.П’ятницька гірка, вул.Руська, вул.Сенаторки Левчанівської, вул.Хакімова– 071096 КП "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Тимірязєва, 1– 071097 КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Львівська, 50– 071098 КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Стефаника, 3А– 071099 КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Шевченка, 30– 071128 Луцький військовий госпіталь - військова частина А-4554, м.Луцьк, вул.Сенаторки Левчанівської, 4.– 071042 м.Луцьк – вул.Богдана Хмельницького: 2–7А, 9; вул.Глушець: 27–35; вул.Гончарова, вул.Градний Узвіз, вул.Крилова, вул.Лесі Українки: 50–67; вул.Паркова, вул.Пушкіна, вул.Степана Бандери, вул.Шопена: 1А–3А; просп.Волі: 2–12, 15–15А, 17–19– 071043 м.Луцьк – вул.Будівельників, вул.Євгена Сверстюка, вул.Літня, вул.На Таборищі, вул.Нестора Бурчака: 5–14; вул.Потапова, вул.Шопена: 13–16; вул.Ярощука– 071044 м.Луцьк – вул.Генерала Шухевича, просп.Перемоги: 1А–10, 12; просп.Президента Грушевського: 4–4А, 6–19– 071045 м.Луцьк – вул.Винниченка, вул.Гайдамацька, вул.Глібова, вул.Гребінки, вул.Залізняка, вул.Кооперативна, вул.Прогресу, вул.Сільська, вул.Словацького, вул.Стрілецька: 1, 3–5, 9–11, 13–19; вул.Тесленка, вул.Учительська, вул.Франка: 10–61; вул.Шевченка: 4, 6, 10; вул.Яровиця, просп.Василя Мойсея– 071047 м.Луцьк – вул.Євгена Коновальця, вул.Стрілецька: 2 к.ГУРТ; просп.Президента Грушевського: 1–3Б, 5– 071048 м.Луцьк – вул.Арцеулова: 1–6; вул.Гулака-Артемовського: 1–17– 071049 м.Луцьк – вул.Арцеулова: 7–22; вул.Гулака-Артемовського: 19–25А; вул.Привокзальна: 13–13А к.ГУРТ, 15– 071050 м.Луцьк – вул.Привокзальна: 6–9, 14 к.ГУРТ–14А к.ГУРТ; просп.Президента Грушевського: 20–33– 071051 м.Луцьк – вул.Брестська, вул.Клима Савура: 1–41Б; вул.Привокзальна: 1–4; вул.Саперів: 1–5А, 7, 9, 11–15А; просп.Перемоги: 11, 13–34А– 071052 м.Луцьк – вул.Грибоєдова, вул.Івана Огієнка, вул.Саперів: 6–6А, 8, 10, 17–19; вул.Уласа Самчука, вул.Червоної Калини, вул.8-го Березня– 071053 м.Луцьк – вул.Бічна, вул.Вавилова, вул.Кармелюка, вул.Кобилянської, вул.Коперника, вул.Курчатова, вул.Лобачевського, вул.Мельнична, вул.Північна, вул.Пінська, вул.Поморська, вул.Пржевальського, вул.Світла, вул.Сенатора, вул.Холмська, вул.Шопена: 4–12А; вул.Щепкіна, вул.Ясна– 071054 м.Луцьк – вул.Глушець: 39 к.ГУРТ–45; вул.Лугова, просп.Волі: 14, 16А–16Д, 20–42А, 44–44А, 48, 52–56– 071055 м.Луцьк – вул.Баженова, вул.Варварівка, вул.В’ячеслава Хурсенка: 1–2, 4, 6–6А; вул.Георгія Гонгадзе, вул.Задворецька, вул.Клима Савура: 43–82Б; вул.Кривоноса: 1–13А; вул.Купріна, вул.Кутузова: 1–9, 12; вул.Мічуріна, вул.Ніла Хасевича, вул.Олександра Богачука, вул.Повстанська, вул.Поліська Січ, вул.Сірої дивізії, вул.Срібна, вул.Сталева, вул.Тараса Бульби-Боровця– 071056 м.Луцьк – вул.Кременецька, вул.Олицька, вул.Острозька, вул.Чехова, пл.Київський майдан: 6–13; просп.Волі: 43, 45–45А, 49–51А, 57–74– 071057 м.Луцьк – вул.Архітектора Метельницького, вул.Дубнівська: 12–29А, 31–33, 35, 37–39; вул.Костопільська, вул.Рівненська: 1–39; пл.Київський майдан: 1–5– 071100 Комунальне підприємство "Луцький клінічний пологовий будинок" м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 18– 071101 КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради м.Луцьк, просп.Президента Грушевського, 21.– 071058 м.Луцьк – вул.Вишнева, вул.Дубнівська: 30А, 34, 36А, 40–63Б, 65–97; вул.Заводська, вул.Коротка, вул.Лопатіна, вул.Профспілкова, вул.Робітнича, вул.Садовського, вул.Ставки, вул.Трункіна, вул.Фестивальна– 071059 м.Луцьк – вул.Балакирева, вул.Бородіна, вул.Вишнівецька, вул.Героїв Крут, вул.Говорова, вул.Грекова, вул.Дубнівська: 64А, 99–139/671; вул.Збаразька, вул.Ізмайлова, вул.Калинова, вул.Млинівська, вул.Надрічна, вул.Нечуя-Левицького, вул.Нікішева, вул.Панаса Мирного, вул.Паторжинського, вул.Привітна, вул.Прилуцька, вул.Скрябіна, вул.Сонячна, вул.Східна, пров.Прилуцький, пров.1-й Збаразький, пров.2-й Збаразький– 071060 м.Луцьк – вул.В’ячеслава Хурсенка: 41–69; вул.Декабристів: 31, 50–74; вул.Електроапаратна, вул.Казакова: 1–2, 4, 6; вул.Рівненська: 50, 56, 58, 81–87– 071061 м.Луцьк – вул.Гетьмана Дорошенка: 1–22А; вул.Гетьмана Сагайдачного: 1–38А; вул.Рівненська: 102–143; просп.Відродження: 1–4, 6– 071062 м.Луцьк – вул.Брюллова, вул.Верещагіна, просп.Відродження: 5, 8–10А, 12–14Б– 071063 м.Луцьк – вул.Захарова: 2, 4–10; вул.Митрополита Андрея Шептицького: 31–43; вул.Петра Маха: 11, 13, 21, 32–52; вул.Щусева, просп.Відродження: 7– 071064 м.Луцьк – вул.Балківська: 1–13; вул.Вороніхіна: 1–7, 9, 11, 13, 15–15А; вул.В’ячеслава Хурсенка: 3, 5, 7–39; вул.Гетьмана Мазепи: 1–9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; вул.Гризодубової, вул.Декабристів: 1–30, 32–48; вул.Захарова: 1, 3; вул.Кривоноса: 14–59; вул.Кутузова: 11, 13–52; вул.Митрополита Андрея Шептицького: 1–30; вул.Олексія Шума, вул.Петра Маха: 18; вул.Рівненська: 45–49, 51–53, 57, 59–79– 071065 м.Луцьк – вул.Арсена Річинського, вул.Балківська: 15–52; вул.Гетьмана Мазепи: 10–10А, 12–12А, 14, 16, 18–18Б, 20–20А, 22–22А, 24–61; вул.Данила Шумука, вул.Дарвіна, вул.Єрмолової, вул.Йосафата Кунцевича, вул.Князів Острозьких: 1, 3–7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29–35; вул.Князів Ружинських, вул.Павла Пащевського, вул.Петра Маха: 1–10, 12, 14, 20, 24–30; вул.Петра Могили, вул.Саксаганського, вул.Сапалаївська, вул.Сковороди, вул.Софії Ковалевської: 1–17; вул.Степана Мазурця, вул.Християнська: 1–24, 26, 28, 30–32, 34, 36, 38, 40– 071066 м.Луцьк – вул.Богомольця, вул.Вороніхіна: 8, 10, 12, 14, 16–49А; вул.Глієра, вул.Захарова: 11–17; вул.Казакова: 3, 5, 7–17; вул.Князів Острозьких: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; вул.Космонавтів, вул.Ринок, вул.Софії Ковалевської: 18–52; вул.Старова, вул.Сурикова, вул.Християнська: 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41–49– 071067 м.Луцьк – вул.Леонтовича, просп.Відродження: 11, 15–25, 27–27А, 29А, 31–35– 071068 м.Луцьк – вул.Гетьмана Дорошенка: 23–41; вул.Гетьмана Сагайдачного: 39–59; вул.Січова– 071069 м.Луцьк – вул.Борохівська, вул.Запорізька, вул.Козацька, вул.Липинська, вул.Мисливська, вул.Народних Дружинників, вул.Писаревського: 3А, 6–32; вул.Підгаєцька, вул.Ревуцького, вул.Смєлякова, вул.Теремнівська: 1–69, 71–101– 071070 м.Луцьк – вул.Теремнівська: 70– 071071 м.Луцьк – вул.Гнатюка, вул.Загородня, вул.Струтинської, пров.Струтинської, просп.Відродження: 26–26Б, 28–28А, 30, 39; просп.Молоді: 1–1А– 071072 м.Луцьк – вул.Писаревського: 4; просп.Відродження: 41–43; просп.Молоді: 3–3Б, 5–5Б, 7, 9–9Б, 11– 071077 м.Луцьк – вул.Ветеранів, вул.В’ячеслава Чорновола: 14–30; просп.Соборності: 19А, 23– 071103 Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня" м.Луцьк, просп. Відродження, 13.– 071073 м.Луцьк – просп.Відродження: 45; просп.Молоді: 4, 6–6А, 8, 10 0– 071075 м.Луцьк – просп.Молоді: 10А, 12, 14; просп.Соборності: 1–5, 7 к.ГУРТ, 9– 071076 м.Луцьк – просп.Молоді: 13–13Б, 15–23; просп.Соборності: 13–13Б, 15, 17–19– 071078 м.Луцьк – просп.Соборності: 21, 25–25Б, 27, 29, 31–31А, 33, 35, 37–37Б– 071079 м.Луцьк – вул.Агатангела Кримського, вул.В’ячеслава Чорновола: 2–10; вул.Олеся Гончара: 7–9; вул.Сухомлинського– 071080 м.Луцьк – вул.Кравчука: 44–46, 48; просп.Соборності: 32–32Б, 34, 36, 38–42А– 071081 м.Луцьк – вул.Карпенка-Карого: 2–4, 6; вул.Кравчука: 28–42А, 46А–46Д– 071082 м.Луцьк – вул.Зацепи, вул.Конякіна: 25, 27–37; вул.Кравчука: 19Б– 071083 м.Луцьк – вул.Воїнів-афганців: 1, 7; вул.Конякіна: 37А; вул.Кравчука: 19А, 26–26Б; просп.Соборності: 28, 30–30А– 071084 м.Луцьк – вул.Воїнів-афганців: 2–6; вул.Кравчука: 15, 17–19, 22–24– 071085 м.Луцьк – вул.Конякіна: 21–23, 25А; вул.Кравчука: 11А–11Д, 15А–15Л; вул.Федорова: 2–2Б, 4–4Д, 8– 071086 м.Луцьк – вул.Кравчука: 16, 20; просп.Соборності: 20–20А, 22–22А, 24–24А, 26– 071087 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 43; просп.Соборності: 6, 8, 10–12, 14–14А, 16–16В– 071131 м.Луцьк – вул.В’ячеслава Чорновола: 40–44; вул.Дмитра Іващенка, вул.Карпенка-Карого: 5, 9–11; вул.Липинського, вул.Олеся Гончара: 1–3А– 070296 с.Жидичин– 070297 с.Кульчин– 070298 с.Липляни– 070313 с.Озерце– 070314 с.Небіжка– 070315 с.Клепачів– 070319 с.Прилуцьке– 070320 с.Дачне, с.Жабка– 070322 с.Сапогове– 071046 м.Луцьк – вул.Залізнична, вул.Кольцова, вул.Кондратюка, вул.Котляревського, вул.Набережна: 26–63; вул.Офіцерська, вул.Стрілецька: 6 к.ГУРТ–8, 12, 21–77– 071074 м.Луцьк – просп.Відродження: 45А–55; просп.Молоді: 8А– 071088 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 37–41, 45–47; вул.Кравчука: 2, 4, 10, 12– 071089 м.Луцьк – вул.Кравчука: 1, 3, 5–9, 11; вул.Федорова: 5–6– 071090 м.Луцьк – вул.Конякіна: 7–7А, 9–9Б, 11–11А, 15–17А, 19; вул.Федорова: 1, 3– 071091 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 14–35; вул.Григорія Андрузького, вул.Гущанська, вул.Єршова, вул.Карбишева: 2–2А; вул.Конякіна: 12; вул.Миколи Міхновського, вул.Станіслава Дністрянського, пров.Гущанський– 071092 м.Луцьк – вул.Карбишева: 2Б; вул.Конякіна: 3А–6А, 8, 10–10А, 12А; вул.Наливайка: 1, 3–3Б, 5, 7, 10–72– 071093 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 4–12А; вул.Конякіна: 12Б–14В, 18А; вул.Наливайка: 6–6А, 8–8А– 071094 м.Луцьк – вул.Андрія Марцинюка, вул.Василя Стуса, вул.Гордіюк: 2; вул.Жуковського, вул.Івана Кожедуба, вул.Ківерцівська, вул.Липовецька, вул.Лідавська, вул.Наливайка: 2, 4; вул.Озерецька, вул.Петрова, вул.Сосюри, пров.Дорожний, пров.Комунальний– 071095 м.Луцьк – вул.Безіменна, вул.Вахтангова, вул.Вишківська, вул.Героїв УПА, вул.Глибока, вул.Заньковецької, вул.Липлянська, вул.Можайського, вул.Руданського, вул.Салтикова-Щедріна, вул.Селищна, вул.Ціолковського, пров.Героїв УПА– 071104 КП "Волинський медичний центр терапії залежностей" Волинської обласної ради м.Луцьк, вул.Карбишева, 2, 1.

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