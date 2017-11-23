На Волині стажер обікрав будівельників на чималу суму





Чоловіка затримали, гроші вилучили та повернуть власникам,



Поліцейські встановили, що на території будівельного майданчика у Ковелі 25-річний місцевий житель викрав із кишень курток гроші двох працівників фірми. Речі зберігались у господарській споруді на території будівництва. Загальна сума збитків близько 27 тисяч гривень. До слова, зловмисник декілька днів проходив стажування на будівництві.



Слідчі оголосили ковельчанину про підозру у скоєному, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.



Триває досудове розслідування за ч. 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Ковельського відділу поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника, котрий обікрав будівельників на майже 27 тисяч гривень.Чоловіка затримали, гроші вилучили та повернуть власникам, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.Поліцейські встановили, що на території будівельного майданчика у Ковелі 25-річний місцевий житель викрав із кишень курток гроші двох працівників фірми. Речі зберігались у господарській споруді на території будівництва. Загальна сума збитків близько 27 тисяч гривень. До слова, зловмисник декілька днів проходив стажування на будівництві.Слідчі оголосили ковельчанину про підозру у скоєному, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.Триває досудове розслідування за ч. 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває слідство.

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