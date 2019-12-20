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Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*

Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
У Луцьку на вулиці Львівській, 63г відкрили особливий одинадцятий магазин мережі «Галя Балувана». Унікальність цього закладу – в тому, що, як і у сьомому магазині на Конякіна, 17а, окрім традиційного переліку напівфабрикатів, покупці можуть придбати ще й гарячу піцу, щойно з печі.

Співвласник мережі Володимир Матвійчук розповів, що страву готують на відкритій кухні, тож за процесом можна спостерігати і вже за 5–7 хвилин після замовлення забрати гарячу свіженьку піцу і насолоджуватися соковитою стравою.

Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*


Піцейола Віталій Цюх розповів, що покупцям наразі пропонують асортимент із чотирьох видів піц діаметром 25 сантиметрів кожна, які за ціною є цілком доступними:

– піца грибна – за 41 гривню;

– піца «мисливська» – за 51 гривню;

– піца м’ясна – за 45 гривень;

– піца сирна – за 49 гривень.

Зізнається, що найбільший попит має піца «Мисливська» на вершковому соусі.

Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*


Окрім піц, які і у інших магазинах мережі, асортимент товарів – дуже широкий, тож кожен зможе обрати собі щось до смаку: заморожені пельмені, супи, борщі, вареники, хінкалі, млинці, картопляні зрази, сирники, голубці, котлети, ковбаски та багато інших смаколиків.

Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*


Володимир Матвійчук говорить, що тепер мешканці цього району можуть бути спокійними, адже у разі потреби господині завжди мають можливість накрити стіл за лічені хвилини і без зайвих турбот нагодувати родину чи друзів смачними стравами.

«Усе, що ми готуємо, – виключно свіжі та домашні напівфабрикати, які потрібно лише розморозити і доготувати. Не потрібно витрачати зайвий час, стоячи на кухні, адже усе це можна придбати тут, у нас все, як вдома», – каже Володимир Матвійчук.

Директор зізнається, що в планах – відкрити ще не один магазин: «Ми ж розвиваємось», – зауважує Володимир Матвійчук, тож, як то кажуть, далі буде…

Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*

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Теги: Галя Балувана, магазин, Луцьк, піца, реклама
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