Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*

У Луцьку на вулиці Львівській, 63г відкрили особливий одинадцятий магазин мережі «Галя Балувана». Унікальність цього закладу – в тому, що, як і у сьомому магазині на Конякіна, 17а, окрім традиційного переліку напівфабрикатів, покупці можуть придбати ще й гарячу піцу, щойно з печі.Співвласник мережірозповів, що страву готують на відкритій кухні, тож за процесом можна спостерігати і вже за 5–7 хвилин після замовлення забрати гарячу свіженьку піцу і насолоджуватися соковитою стравою.Піцейоларозповів, що покупцям наразі пропонують асортимент із чотирьох видів піц діаметром 25 сантиметрів кожна, які за ціною є цілком доступними:– піца грибна – за 41 гривню;– піца «мисливська» – за 51 гривню;– піца м’ясна – за 45 гривень;– піца сирна – за 49 гривень.Зізнається, що найбільший попит має піца «Мисливська» на вершковому соусі.Окрім піц, які і у інших магазинах мережі, асортимент товарів – дуже широкий, тож кожен зможе обрати собі щось до смаку: заморожені пельмені, супи, борщі, вареники, хінкалі, млинці, картопляні зрази, сирники, голубці, котлети, ковбаски та багато інших смаколиків.Володимир Матвійчук говорить, що тепер мешканці цього району можуть бути спокійними, адже у разі потреби господині завжди мають можливість накрити стіл за лічені хвилини і без зайвих турбот нагодувати родину чи друзів смачними стравами.«Усе, що ми готуємо, – виключно свіжі та домашні напівфабрикати, які потрібно лише розморозити і доготувати. Не потрібно витрачати зайвий час, стоячи на кухні, адже усе це можна придбати тут, у нас все, як вдома», – каже Володимир Матвійчук.Директор зізнається, що в планах – відкрити ще не один магазин: «Ми ж розвиваємось», – зауважує Володимир Матвійчук, тож, як то кажуть, далі буде…