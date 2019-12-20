Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Сьогодні, 20:10
У Луцьку на вулиці Львівській, 63г відкрили особливий одинадцятий магазин мережі «Галя Балувана». Унікальність цього закладу – в тому, що, як і у сьомому магазині на Конякіна, 17а, окрім традиційного переліку напівфабрикатів, покупці можуть придбати ще й гарячу піцу, щойно з печі.
Співвласник мережі Володимир Матвійчук розповів, що страву готують на відкритій кухні, тож за процесом можна спостерігати і вже за 5–7 хвилин після замовлення забрати гарячу свіженьку піцу і насолоджуватися соковитою стравою.
Піцейола Віталій Цюх розповів, що покупцям наразі пропонують асортимент із чотирьох видів піц діаметром 25 сантиметрів кожна, які за ціною є цілком доступними:
– піца грибна – за 41 гривню;
– піца «мисливська» – за 51 гривню;
– піца м’ясна – за 45 гривень;
– піца сирна – за 49 гривень.
Зізнається, що найбільший попит має піца «Мисливська» на вершковому соусі.
Окрім піц, які і у інших магазинах мережі, асортимент товарів – дуже широкий, тож кожен зможе обрати собі щось до смаку: заморожені пельмені, супи, борщі, вареники, хінкалі, млинці, картопляні зрази, сирники, голубці, котлети, ковбаски та багато інших смаколиків.
Володимир Матвійчук говорить, що тепер мешканці цього району можуть бути спокійними, адже у разі потреби господині завжди мають можливість накрити стіл за лічені хвилини і без зайвих турбот нагодувати родину чи друзів смачними стравами.
«Усе, що ми готуємо, – виключно свіжі та домашні напівфабрикати, які потрібно лише розморозити і доготувати. Не потрібно витрачати зайвий час, стоячи на кухні, адже усе це можна придбати тут, у нас все, як вдома», – каже Володимир Матвійчук.
Директор зізнається, що в планах – відкрити ще не один магазин: «Ми ж розвиваємось», – зауважує Володимир Матвійчук, тож, як то кажуть, далі буде…
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Співвласник мережі Володимир Матвійчук розповів, що страву готують на відкритій кухні, тож за процесом можна спостерігати і вже за 5–7 хвилин після замовлення забрати гарячу свіженьку піцу і насолоджуватися соковитою стравою.
Піцейола Віталій Цюх розповів, що покупцям наразі пропонують асортимент із чотирьох видів піц діаметром 25 сантиметрів кожна, які за ціною є цілком доступними:
– піца грибна – за 41 гривню;
– піца «мисливська» – за 51 гривню;
– піца м’ясна – за 45 гривень;
– піца сирна – за 49 гривень.
Зізнається, що найбільший попит має піца «Мисливська» на вершковому соусі.
Окрім піц, які і у інших магазинах мережі, асортимент товарів – дуже широкий, тож кожен зможе обрати собі щось до смаку: заморожені пельмені, супи, борщі, вареники, хінкалі, млинці, картопляні зрази, сирники, голубці, котлети, ковбаски та багато інших смаколиків.
Володимир Матвійчук говорить, що тепер мешканці цього району можуть бути спокійними, адже у разі потреби господині завжди мають можливість накрити стіл за лічені хвилини і без зайвих турбот нагодувати родину чи друзів смачними стравами.
«Усе, що ми готуємо, – виключно свіжі та домашні напівфабрикати, які потрібно лише розморозити і доготувати. Не потрібно витрачати зайвий час, стоячи на кухні, адже усе це можна придбати тут, у нас все, як вдома», – каже Володимир Матвійчук.
Директор зізнається, що в планах – відкрити ще не один магазин: «Ми ж розвиваємось», – зауважує Володимир Матвійчук, тож, як то кажуть, далі буде…
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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