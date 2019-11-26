Двоє волинян здавали в обмінники фальшиві гроші





Як повідомили



В одному з обмінників працівники виявили підроблені гроші та звернулися до правоохоронців. Розповідають, що відрізнити фальшивки “на око” майже неможливо.



Осіб було встановлено і затримано за півтори години після виклику. Як виявилося, розмінювали фальшивки у Нововолинську шахраї-гастролери з Ковельського та Луцького районів.



Відомості щодо події вносять до ЄРДР.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го жовтня у Нововолинську поліція затримала двох осіб, які здавали в обмінники міста підроблені банкноти.Як повідомили БУГу у Нововолинському відділі поліції, злочинці встигли обійти 4 обмінних пункти. Здавали підроблені гривневі купюри номіналами в 100, 200 і 500 гривень.В одному з обмінників працівники виявили підроблені гроші та звернулися до правоохоронців. Розповідають, що відрізнити фальшивки “на око” майже неможливо.Осіб було встановлено і затримано за півтори години після виклику. Як виявилося, розмінювали фальшивки у Нововолинську шахраї-гастролери з Ковельського та Луцького районів.Відомості щодо події вносять до ЄРДР.

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