Двоє волинян здавали в обмінники фальшиві гроші
Сьогодні, 19:15
12-го жовтня у Нововолинську поліція затримала двох осіб, які здавали в обмінники міста підроблені банкноти.
Як повідомили БУГу у Нововолинському відділі поліції, злочинці встигли обійти 4 обмінних пункти. Здавали підроблені гривневі купюри номіналами в 100, 200 і 500 гривень.
В одному з обмінників працівники виявили підроблені гроші та звернулися до правоохоронців. Розповідають, що відрізнити фальшивки “на око” майже неможливо.
Осіб було встановлено і затримано за півтори години після виклику. Як виявилося, розмінювали фальшивки у Нововолинську шахраї-гастролери з Ковельського та Луцького районів.
Відомості щодо події вносять до ЄРДР.
Головне фото - ілюстративне.
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Як повідомили БУГу у Нововолинському відділі поліції, злочинці встигли обійти 4 обмінних пункти. Здавали підроблені гривневі купюри номіналами в 100, 200 і 500 гривень.
В одному з обмінників працівники виявили підроблені гроші та звернулися до правоохоронців. Розповідають, що відрізнити фальшивки “на око” майже неможливо.
Осіб було встановлено і затримано за півтори години після виклику. Як виявилося, розмінювали фальшивки у Нововолинську шахраї-гастролери з Ковельського та Луцького районів.
Відомості щодо події вносять до ЄРДР.
Головне фото - ілюстративне.
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