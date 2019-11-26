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Двоє волинян здавали в обмінники фальшиві гроші

Двоє волинян здавали в обмінники фальшиві гроші
12-го жовтня у Нововолинську поліція затримала двох осіб, які здавали в обмінники міста підроблені банкноти.

Як повідомили БУГу у Нововолинському відділі поліції, злочинці встигли обійти 4 обмінних пункти. Здавали підроблені гривневі купюри номіналами в 100, 200 і 500 гривень.

В одному з обмінників працівники виявили підроблені гроші та звернулися до правоохоронців. Розповідають, що відрізнити фальшивки “на око” майже неможливо.

Осіб було встановлено і затримано за півтори години після виклику. Як виявилося, розмінювали фальшивки у Нововолинську шахраї-гастролери з Ковельського та Луцького районів.

Відомості щодо події вносять до ЄРДР.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Нововолинськ, фальшиві гроші, шахраї
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