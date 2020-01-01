У яких регіонах Волині найбільше хворіють на коронавірус станом на 12 жовтня

Ситуація з коронавірусною інфекцією у Волинській області залишається напруженою.Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Волинська ОДА.«Хочу відзначити регіони Волині з високим ростом захворювання по середніх показниках виявлення нових випадків інфікувань при базовому 40-160 на 100 тис. населення. Найвищі показники у місті(356,2 на 100 тис.),(330),(318,5) та у(260). Це ознака того, що більшість людей не дотримується карантинних вимог», - сказала т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДАЯк зауважила головний санлікар області, окрім кількості інфікувань, зросла й кількість летальних випадків. За її словами, летальність випадків від початку пандемії на Волині становить 201 особа. За останню добу померло 5 осіб. Летальність зберігається на стабільно-високому рівні і перевищує середній державний показник. У Волинській області він становить - 2,1, в той час як по Україні - 1,9. Кількість померлих від коронавірусної інфекції у жовтні 2020 року збільшилася на 26% від тих, які зареєстровано у вересні. Від початку жовтня уже зареєстровано 31 випадок смерті і цей показник продовжує рости.«Тривогу викликає те, що більше починають хворіти на COVID-19 люди молодшого та працездатного віку. Зокрема, якщо раніше понад 90% хворих становили люди від 65-ти років, то сьогодні вони становлять 59% від загальної кількості. Крім того, спостерігається високий рівень важких форм хвороби: пневмоній серед дорослого населення. За минулий тиждень зареєстровано близько 570 випадків, це на 4% більше за попередній», - зазначила Наталія Янко.Щодо ситуації у закладах охорони здоров’я, то загальна кількість захворілих від початку епідемнагляду становить близько 10 тис. осіб, з них одужало – 6 тис. осіб. На сьогодні, на стаціонарному лікуванні перебувають 175 людей, повідомила Людмила Тимощук.