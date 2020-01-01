На Волині – автотроща: від удару одну з автівок відкинуло у кювет. ФОТО. ВІДЕО





Як з’ясували журналісти



Внаслідок зіткнення BMW проїхало кількадесят метрів та опинилося в кюветі. В автомобіля Audi знесло передню частину, по дорозі розкидало багато уламків, у водія спрацювали подушки безпеки.



Крім того, один з автомобілів зіткнувся з електроопорою, де у нього відлетіло колесо.



Про потерпілих наразі невідомо.



На місці працює поліція та карета швидкої допомоги.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го жовтня у Нововолинську близько 17:30 на трасі Р-15 на перехресті вулиці Гірницької трапилася автотроща.Як з’ясували журналісти БУГу на місці події, зіткнулися легковики BMW сірого кольору на іноземній реєстрації та Audi темно-зеленого кольору.Внаслідок зіткнення BMW проїхало кількадесят метрів та опинилося в кюветі. В автомобіля Audi знесло передню частину, по дорозі розкидало багато уламків, у водія спрацювали подушки безпеки.Крім того, один з автомобілів зіткнувся з електроопорою, де у нього відлетіло колесо.Про потерпілих наразі невідомо.На місці працює поліція та карета швидкої допомоги.

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