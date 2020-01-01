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На Волині – автотроща: від удару одну з автівок відкинуло у кювет. ФОТО. ВІДЕО

На Волині – автотроща: від удару одну з автівок відкинуло у кювет. ФОТО. ВІДЕО
12-го жовтня у Нововолинську близько 17:30 на трасі Р-15 на перехресті вулиці Гірницької трапилася автотроща.

Як з’ясували журналісти БУГу на місці події, зіткнулися легковики BMW сірого кольору на іноземній реєстрації та Audi темно-зеленого кольору.

Внаслідок зіткнення BMW проїхало кількадесят метрів та опинилося в кюветі. В автомобіля Audi знесло передню частину, по дорозі розкидало багато уламків, у водія спрацювали подушки безпеки.

Крім того, один з автомобілів зіткнувся з електроопорою, де у нього відлетіло колесо.

Про потерпілих наразі невідомо.

На місці працює поліція та карета швидкої допомоги.

На Волині – автотроща: від удару одну з автівок відкинуло у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – автотроща: від удару одну з автівок відкинуло у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – автотроща: від удару одну з автівок відкинуло у кювет. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: аварія, Нововолинськ, автотроща
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