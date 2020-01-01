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У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік

У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік
Зранку 12-го жовтня в Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському на лавці неподалік ринку виявили тіло 47-річного чоловіка.

Про це пише БУГ. На місце події свідки викликали «швидку». Розповідають, що чоловік зловживав алкогольними напоями. На місце виїздила слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що мешканець Нововолинська помер природною смертю. Це зафіксували дві міські камери відеоспостереження.

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Теги: Нововолинськ, чоловік, вулиця, помер, поліція
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