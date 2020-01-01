У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік
Сьогодні, 21:16
Зранку 12-го жовтня в Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському на лавці неподалік ринку виявили тіло 47-річного чоловіка.
Про це пише БУГ. На місце події свідки викликали «швидку». Розповідають, що чоловік зловживав алкогольними напоями. На місце виїздила слідчо-оперативна група.
Наразі відомо, що мешканець Нововолинська помер природною смертю. Це зафіксували дві міські камери відеоспостереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ. На місце події свідки викликали «швидку». Розповідають, що чоловік зловживав алкогольними напоями. На місце виїздила слідчо-оперативна група.
Наразі відомо, що мешканець Нововолинська помер природною смертю. Це зафіксували дві міські камери відеоспостереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік
Сьогодні, 21:16
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 жовтня
Сьогодні, 20:00