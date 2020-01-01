У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік





Про це пише



Наразі відомо, що мешканець Нововолинська помер природною смертю. Це зафіксували дві міські камери відеоспостереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 12-го жовтня в Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському на лавці неподалік ринку виявили тіло 47-річного чоловіка.Про це пише БУГ . На місце події свідки викликали «швидку». Розповідають, що чоловік зловживав алкогольними напоями. На місце виїздила слідчо-оперативна група.Наразі відомо, що мешканець Нововолинська помер природною смертю. Це зафіксували дві міські камери відеоспостереження.

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