Виявили коронавірус: ще один факультет ВНУ ім. Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 21:27
У студента факультету філології та журналістики Волинського національного університету ім. Лесі Українки виявили коронавірус.
Про це інформує Студентський інформаційний портал "Нівроку".
«Група Журн-36, є виявлений випадок. Від завтра - на самоізоляції. Викладачів попередили про перехід на дистанційне навчання.
Є велика ймовірність і більш строгих карантинних заходів. Детальніше - завтра», - розповіла про ситуацію декан факультету Лілія Лавринович у коментарі для «Нівроку».
До слова, з 1 жовтня повністю перейшов на дистанційне навчання факультет іноземної філології.
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Про це інформує Студентський інформаційний портал "Нівроку".
«Група Журн-36, є виявлений випадок. Від завтра - на самоізоляції. Викладачів попередили про перехід на дистанційне навчання.
Є велика ймовірність і більш строгих карантинних заходів. Детальніше - завтра», - розповіла про ситуацію декан факультету Лілія Лавринович у коментарі для «Нівроку».
До слова, з 1 жовтня повністю перейшов на дистанційне навчання факультет іноземної філології.
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