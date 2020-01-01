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Виявили коронавірус: ще один факультет ВНУ ім. Лесі Українки переходить на дистанційне навчання

Виявили коронавірус: ще один факультет ВНУ ім. Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
У студента факультету філології та журналістики Волинського національного університету ім. Лесі Українки виявили коронавірус.

Про це інформує Студентський інформаційний портал "Нівроку".

«Група Журн-36, є виявлений випадок. Від завтра - на самоізоляції. Викладачів попередили про перехід на дистанційне навчання.

Є велика ймовірність і більш строгих карантинних заходів. Детальніше - завтра», - розповіла про ситуацію декан факультету Лілія Лавринович у коментарі для «Нівроку».

До слова, з 1 жовтня повністю перейшов на дистанційне навчання факультет іноземної філології.

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Теги: ВНУ, факультет філології, коронавірус
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