Виявили коронавірус: ще один факультет ВНУ ім. Лесі Українки переходить на дистанційне навчання





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«Група Журн-36, є виявлений випадок. Від завтра - на самоізоляції. Викладачів попередили про перехід на дистанційне навчання.



Є велика ймовірність і більш строгих карантинних заходів. Детальніше - завтра», - розповіла про ситуацію декан факультету Лілія Лавринович у коментарі для «Нівроку».



До слова, з 1 жовтня повністю перейшов на дистанційне навчання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У студента факультету філології та журналістики Волинського національного університету ім. Лесі Українки виявили коронавірус.Про це інформує Студентський інформаційний портал "Нівроку" «Група Журн-36, є виявлений випадок. Від завтра - на самоізоляції. Викладачів попередили про перехід на дистанційне навчання.Є велика ймовірність і більш строгих карантинних заходів. Детальніше - завтра», - розповіла про ситуацію декан факультетуу коментарі для «Нівроку».До слова, з 1 жовтня повністю перейшов на дистанційне навчання факультет іноземної філології

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