Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку





Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у



«Багато лучан у зв’язку з поступовим зниженням температури запитують з приводу дати початку опалювального сезону. Повідомляємо, що згідно з прогнозом погоди попередньою датою визначили понеділок, 19 жовтня.

А тому підготовку уже розпочали", - йдеться в дописі.



Сьогодні разом з директором ДКП «Луцьктепло» Іваном Скорупським провели зустріч з головою правління АТ «Волиньгаз» Мирославом Коротею та комерційним директором цієї компанії Андрієм Карпомизом, в ході якої домовилися про сприяння АТ «Волиньгаз» в пуску опалювального сезону попри заборгованість та фінансові проблеми на підприємстві», - додав Ігор Поліщук.



Також цього тижня частково погасять заборгованість по зарплаті працівникам ДКП «Луцьктепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з прогнозом погоди попередньою датою старту опалювального сезону в Луцьку визначили понеділок, 19 жовтня.Про це повідомив радник міського головина своїй сторінці у facebook «Багато лучан у зв’язку з поступовим зниженням температури запитують з приводу дати початку опалювального сезону. Повідомляємо, що згідно з прогнозом погоди попередньою датою визначили понеділок, 19 жовтня.А тому підготовку уже розпочали", - йдеться в дописі.Сьогодні разом з директором ДКП «Луцьктепло»провели зустріч з головою правління АТ «Волиньгаз»та комерційним директором цієї компанії, в ході якої домовилися про сприяння АТ «Волиньгаз» в пуску опалювального сезону попри заборгованість та фінансові проблеми на підприємстві», - додав Ігор Поліщук.Також цього тижня частково погасять заборгованість по зарплаті працівникам ДКП «Луцьктепло».

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