вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку

Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку
Згідно з прогнозом погоди попередньою датою старту опалювального сезону в Луцьку визначили понеділок, 19 жовтня.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.

«Багато лучан у зв’язку з поступовим зниженням температури запитують з приводу дати початку опалювального сезону. Повідомляємо, що згідно з прогнозом погоди попередньою датою визначили понеділок, 19 жовтня.
А тому підготовку уже розпочали", - йдеться в дописі.

Сьогодні разом з директором ДКП «Луцьктепло» Іваном Скорупським провели зустріч з головою правління АТ «Волиньгаз» Мирославом Коротею та комерційним директором цієї компанії Андрієм Карпомизом, в ході якої домовилися про сприяння АТ «Волиньгаз» в пуску опалювального сезону попри заборгованість та фінансові проблеми на підприємстві», - додав Ігор Поліщук.

Також цього тижня частково погасять заборгованість по зарплаті працівникам ДКП «Луцьктепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалювальний сезон, старт, Луцьктепло, Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
Сьогодні, 22:23
Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку
Сьогодні, 21:52
Виявили коронавірус: ще один факультет ВНУ ім. Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 21:27
У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік
Сьогодні, 21:16
І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
«Луцьктепло» не має коштів на опалювальний сезон «Луцьктепло» не має коштів на опалювальний сезон
12 вересень, 2016, 15:02
Лучани можуть залишитись без гарячої води через борг «Луцьктепла» перед «Волиньгазом» Лучани можуть залишитись без гарячої води через борг «Луцьктепла» перед «Волиньгазом»
07 травень, 11:38
Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО
27 вересень, 2019, 01:19
У Луцьку завершують опалювальний сезон У Луцьку завершують опалювальний сезон
04 квітень, 2018, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
Сьогодні, 22:23
 0
Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку
Сьогодні, 21:52
 0
Виявили коронавірус: ще один факультет ВНУ ім. Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 21:27
 0
У місті на Волині просто посеред вулиці помер чоловік
Сьогодні, 21:16
 0
І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8