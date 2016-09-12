Назвали ймовірну дату старту опалювального сезону у Луцьку
Сьогодні, 21:52
Згідно з прогнозом погоди попередньою датою старту опалювального сезону в Луцьку визначили понеділок, 19 жовтня.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
«Багато лучан у зв’язку з поступовим зниженням температури запитують з приводу дати початку опалювального сезону. Повідомляємо, що згідно з прогнозом погоди попередньою датою визначили понеділок, 19 жовтня.
А тому підготовку уже розпочали", - йдеться в дописі.
Сьогодні разом з директором ДКП «Луцьктепло» Іваном Скорупським провели зустріч з головою правління АТ «Волиньгаз» Мирославом Коротею та комерційним директором цієї компанії Андрієм Карпомизом, в ході якої домовилися про сприяння АТ «Волиньгаз» в пуску опалювального сезону попри заборгованість та фінансові проблеми на підприємстві», - додав Ігор Поліщук.
Також цього тижня частково погасять заборгованість по зарплаті працівникам ДКП «Луцьктепло».
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Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
«Багато лучан у зв’язку з поступовим зниженням температури запитують з приводу дати початку опалювального сезону. Повідомляємо, що згідно з прогнозом погоди попередньою датою визначили понеділок, 19 жовтня.
А тому підготовку уже розпочали", - йдеться в дописі.
Сьогодні разом з директором ДКП «Луцьктепло» Іваном Скорупським провели зустріч з головою правління АТ «Волиньгаз» Мирославом Коротею та комерційним директором цієї компанії Андрієм Карпомизом, в ході якої домовилися про сприяння АТ «Волиньгаз» в пуску опалювального сезону попри заборгованість та фінансові проблеми на підприємстві», - додав Ігор Поліщук.
Також цього тижня частково погасять заборгованість по зарплаті працівникам ДКП «Луцьктепло».
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